Hyundai Ioniq 5 2025 mới sẽ chạy xa hơn, thêm cấu hình N Line

Đúng 3 năm kể từ lần đầu giới thiệu Ioniq 5 tại Hàn Quốc, Hyundai giờ đây tiếp tục cho ra mắt phiên bản nâng cấp facelift đời mới của mẫu xe điện này. Chiếc crossover thuần điện nhận được hàng loạt cải tiến về ngoại thất và nội thất, bộ pin lớn hơn và danh mục sản phẩm mở rộng thêm với cấu hình Hyundai Ioniq 5 N Line thể thao. Vẻ bề ngoài của Hyundai Ioniq 5 2025 mới vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng, chỉ được thay đổi chủ yếu ở phần cản trước và sau. Các chi tiết này giờ đây đã được đơn giản hóa và rộng hơn trước, góp phần tạo ấn tượng bề thế hơn cho xe và làm tăng chiều dài thân xe thêm 20 mm. Ngoài ra còn có thêm cần gạt nước phía sau, cánh lướt gió phía sau lớn hơn đã được kéo dài thêm 50 mm và bộ mâm mới có thiết kế hiệu quả hơn về khí động học. Muốn khác biệt hơn nữa, khách hàng cần tìm đến bản Ioniq 5 N Line, một sự bổ sung thú vị cho dòng xe điện Hyundai Ioniq 5. Bản này sở hữu bộ bodykit được thiết kế riêng, cản trước và sau có cánh tà sáng màu lấy cảm hứng từ Ioniq 5 N, chắn bùn cùng màu thân xe, ốp sườn được tinh chỉnh và bộ mâm hợp kim 20 inch kiểu mới. Trên thân xe cũng có huy hiệu N Line đặt tại nhiều vị trí. Bên trong nội thất Ioniq 5 N Line có một số điểm nhấn độc đáo bao gồm vô-lăng khác bản thường, ghế thể thao, bàn đạp kim loại, trần xe màu đen, các đường trang trí nổi bật trên bảng điều khiển, đường chỉ khâu màu đỏ và nhiều huy hiệu N Line khác. Hyundai cũng đề cập đến “trải nghiệm lái năng động”, cho thấy bản này có vẻ được cải tiến về một số chi tiết ở khung gầm, tương tự như các mẫu xe N Line khác. Đối với Ioniq 5 2025 tiêu chuẩn, nội thất cũng được cải thiện nhờ sự xuất hiện của nút bấm vật lý trên bảng điều khiển, dùng để chỉnh các tính năng sưởi và làm mát trên ghế, vô-lăng, hỗ trợ đỗ xe… Những tính năng này đều có thể chỉnh được trong giao diện phần mềm của màn hình giải trí, nhưng Hyundai cho rằng bổ sung thêm nút vật lý để chỉnh nhanh những tính năng thường dùng nhất sẽ là hợp lý hơn. Bệ sạc không dây đã được di chuyển cao hơn bên cạnh các ngăn đựng cốc được sắp xếp theo chiều dọc. Khu vực điều khiển điều hòa và thông tin giải trí đã được thiết kế lại để vận hành dễ dàng hơn và vô-lăng có “đèn pixel tương tác”. Hệ thống giải trí mới được Hyundai gọi là “Navigation Cockpit” có thể cập nhật không dây. Những nâng cấp hữu ích khác bao gồm trang bị an toàn nâng cao, chức năng gập hàng ghế sau từ xa và camera hành trình tích hợp. Phiên bản đời mới 2025 của Ioniq 5 có bộ pin 84 kWh lớn hơn pin 77,4 kWh của mẫu cũ và ngang với loại đang được dùng cho chiếc Ioniq 5 N đầu bảng. Hyundai vẫn chưa công bố số liệu chính thức nhưng chắc chắn sự thay đổi này sẽ làm tăng quãng đường di chuyển tối đa cho xe. Trước đây, Ioniq 5 dùng pin 77,4 kWh từng được ghi nhận có phạm vi hoạt động 488 km theo chu trình EPA hoặc 507 km theo chu trình WLTP. Hyundai cũng không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào đối với hệ truyền động điện dùng cho xe. Bấy lâu nay các xe Ioniq 5 có nhiều cấu hình, từ mô-tơ đơn dẫn động cầu sau mạnh 125 kW (170 mã lực) cho đến mô-tơ kép dẫn động 4 bánh mạnh 239 kW (325 mã lực). Ioniq 5 N mạnh 478 kW (650 mã lực) thì không tính. Về thiết lập khung gầm, các kỹ sư của Hyundai đã tinh chỉnh bộ giảm xóc để mang lại cảm giác lái êm ái hơn, đồng thời tăng độ cứng của thanh ngang mui xe để giảm rung ở vô lăng. Họ cũng tăng gấp đôi số lượng gia cố ở bánh sau và gầm xe, tăng độ ổn định của thân xe và cải thiện khả năng cách âm của động cơ gắn phía sau. Cuối cùng, các chi tiết gia cố trên cửa và cột B được cho là sẽ cải thiện khả năng chống va chạm bên hông, kết hợp với túi khí bên ở hàng ghế thứ hai (có tổng cộng 8 túi khí). Nhìn chung, mẫu xe đời mới sẽ cách âm tốt hơn và mang lại cảm giác lái tinh tế hơn so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời an toàn hơn. Mức giá xe Hyundai Ioniq 5 2025 tại Hàn Quốc chưa công bố, nó sẽ có mặt tại đại lý bắt đầu từ tháng 3 này, sau đó sẽ dần dần đưa đến các thị trường khác trên toàn cầu trong thời gian còn lại của năm nay. Video: Giới thiệu Hyundai Ioniq 5 N Line 2025.

Đúng 3 năm kể từ lần đầu giới thiệu Ioniq 5 tại Hàn Quốc, Hyundai giờ đây tiếp tục cho ra mắt phiên bản nâng cấp facelift đời mới của mẫu xe điện này. Chiếc crossover thuần điện nhận được hàng loạt cải tiến về ngoại thất và nội thất, bộ pin lớn hơn và danh mục sản phẩm mở rộng thêm với cấu hình Hyundai Ioniq 5 N Line thể thao. Vẻ bề ngoài của Hyundai Ioniq 5 2025 mới vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng, chỉ được thay đổi chủ yếu ở phần cản trước và sau. Các chi tiết này giờ đây đã được đơn giản hóa và rộng hơn trước, góp phần tạo ấn tượng bề thế hơn cho xe và làm tăng chiều dài thân xe thêm 20 mm. Ngoài ra còn có thêm cần gạt nước phía sau, cánh lướt gió phía sau lớn hơn đã được kéo dài thêm 50 mm và bộ mâm mới có thiết kế hiệu quả hơn về khí động học. Muốn khác biệt hơn nữa, khách hàng cần tìm đến bản Ioniq 5 N Line, một sự bổ sung thú vị cho dòng xe điện Hyundai Ioniq 5. Bản này sở hữu bộ bodykit được thiết kế riêng, cản trước và sau có cánh tà sáng màu lấy cảm hứng từ Ioniq 5 N, chắn bùn cùng màu thân xe, ốp sườn được tinh chỉnh và bộ mâm hợp kim 20 inch kiểu mới. Trên thân xe cũng có huy hiệu N Line đặt tại nhiều vị trí. Bên trong nội thất Ioniq 5 N Line có một số điểm nhấn độc đáo bao gồm vô-lăng khác bản thường, ghế thể thao, bàn đạp kim loại, trần xe màu đen, các đường trang trí nổi bật trên bảng điều khiển, đường chỉ khâu màu đỏ và nhiều huy hiệu N Line khác. Hyundai cũng đề cập đến “trải nghiệm lái năng động”, cho thấy bản này có vẻ được cải tiến về một số chi tiết ở khung gầm, tương tự như các mẫu xe N Line khác. Đối với Ioniq 5 2025 tiêu chuẩn, nội thất cũng được cải thiện nhờ sự xuất hiện của nút bấm vật lý trên bảng điều khiển, dùng để chỉnh các tính năng sưởi và làm mát trên ghế, vô-lăng, hỗ trợ đỗ xe… Những tính năng này đều có thể chỉnh được trong giao diện phần mềm của màn hình giải trí, nhưng Hyundai cho rằng bổ sung thêm nút vật lý để chỉnh nhanh những tính năng thường dùng nhất sẽ là hợp lý hơn. Bệ sạc không dây đã được di chuyển cao hơn bên cạnh các ngăn đựng cốc được sắp xếp theo chiều dọc. Khu vực điều khiển điều hòa và thông tin giải trí đã được thiết kế lại để vận hành dễ dàng hơn và vô-lăng có “đèn pixel tương tác”. Hệ thống giải trí mới được Hyundai gọi là “Navigation Cockpit” có thể cập nhật không dây. Những nâng cấp hữu ích khác bao gồm trang bị an toàn nâng cao, chức năng gập hàng ghế sau từ xa và camera hành trình tích hợp. Phiên bản đời mới 2025 của Ioniq 5 có bộ pin 84 kWh lớn hơn pin 77,4 kWh của mẫu cũ và ngang với loại đang được dùng cho chiếc Ioniq 5 N đầu bảng. Hyundai vẫn chưa công bố số liệu chính thức nhưng chắc chắn sự thay đổi này sẽ làm tăng quãng đường di chuyển tối đa cho xe. Trước đây, Ioniq 5 dùng pin 77,4 kWh từng được ghi nhận có phạm vi hoạt động 488 km theo chu trình EPA hoặc 507 km theo chu trình WLTP. Hyundai cũng không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào đối với hệ truyền động điện dùng cho xe. Bấy lâu nay các xe Ioniq 5 có nhiều cấu hình, từ mô-tơ đơn dẫn động cầu sau mạnh 125 kW (170 mã lực) cho đến mô-tơ kép dẫn động 4 bánh mạnh 239 kW (325 mã lực). Ioniq 5 N mạnh 478 kW (650 mã lực) thì không tính. Về thiết lập khung gầm, các kỹ sư của Hyundai đã tinh chỉnh bộ giảm xóc để mang lại cảm giác lái êm ái hơn, đồng thời tăng độ cứng của thanh ngang mui xe để giảm rung ở vô lăng. Họ cũng tăng gấp đôi số lượng gia cố ở bánh sau và gầm xe, tăng độ ổn định của thân xe và cải thiện khả năng cách âm của động cơ gắn phía sau. Cuối cùng, các chi tiết gia cố trên cửa và cột B được cho là sẽ cải thiện khả năng chống va chạm bên hông, kết hợp với túi khí bên ở hàng ghế thứ hai (có tổng cộng 8 túi khí). Nhìn chung, mẫu xe đời mới sẽ cách âm tốt hơn và mang lại cảm giác lái tinh tế hơn so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời an toàn hơn. Mức giá xe Hyundai Ioniq 5 2025 tại Hàn Quốc chưa công bố, nó sẽ có mặt tại đại lý bắt đầu từ tháng 3 này, sau đó sẽ dần dần đưa đến các thị trường khác trên toàn cầu trong thời gian còn lại của năm nay. Video: Giới thiệu Hyundai Ioniq 5 N Line 2025.