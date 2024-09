Hyundai Inster “đổ bộ” Đông Nam Á, đối thủ mới của VinFast VF5

Hyundai Inster 2025 mới được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe điện giá rẻ của Hyundai, với mức giá thấp hơn so với Kona bản điện (tương đương 800 triệu đồng). Hyundai Inster sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.825 x 1.610 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.580 mm. So với Casper, Hyundai Inster chạy điện dài hơn 230 mm, rộng hơn 15 mm và chiều dài cơ sở tăng 180 mm. Kích thước này có phần nhỏ hơn đối chút so với VF5. Hyundai Inster sở hữu thiết kế khá tương đồng với "đàn anh" Casper. Tuy nhiên, Hyundai đã chỉnh sửa một số chi tiết ngoại thất của mẫu ô tô này để phù hợp hơn với đặc trưng của xe điện. Xe có cụm đèn pha được thiết kế dạng hai tầng với đèn chiếu sáng ban ngày và xi-nhan ở phía trên, trong khi ở phía dưới là đèn pha LED hình tròn. Ở phía sau, mẫu xe Hàn Quốc gây ấn tượng với cụm đèn hậu dạng điểm ảnh, lấy cảm hứng từ Ioniq 5. Về nội thất, khoang cabin của Inster được kế thừa từ Casper nhưng cũng được nâng cấp về công nghệ và có thêm lựa chọn màu sắc và chất liệu. Xe sở hữu 2 màn hình có kích thước lên tới 10,25 inch, bộ sạc không dây, hệ thống đèn LED nội thất 64 màu và cửa sổ trời. Bên cạnh đó, công nghệ an toàn cũng là điểm thu hút của mẫu xe điện này khi xe có các tính năng tiêu biểu như hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên hệ thống định vị. Hyundai Inster có 2 hai phiên bản là Standard và Long Range. Bản tiêu chuẩn được trang bị 1 mô-tơ điện công suất 95 mã lực và 147 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là cụm pin 42 kWh cho quãng đường di chuyển tầm 300 km sau khi sạc đầy. Với phiên bản Long Range, xe được trang bị mô-tơ điện mạnh hơn với công suất tối đa 113 mã lực.





Cụm pin trên phiên bản này có dung lượng là 49 kWh, cung cấp tầm vận hành tối đa là 315 km. Hyundai Inster có công nghệ sạc nhanh DC 120 kW với thời gian nạp pin từ 10-80% chỉ trong 30 phút. Nếu dùng bộ sạc AC 11 kW thông thường, xe cần khoảng 4 tiếng để sạc đầy với phiên bản Standard và 4 tiếng 35 phút với phiên bản Long Range.





Tương tự Ioniq 5, xe điện Hyundai Inster 2025 cũng sở hữu công nghệ sạc hai chiều V2L cho phép chiếc xe hoạt động như một trạm điện dự phòng, cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác trong các trường hợp cần thiết.

Video: Giới thiệu xe CUV điện Hyundai Inster 2025 mới





