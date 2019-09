Hyundai i30 máy dầu dùng 12 năm bán 350 triệu ở Hà Nội

Thực tế, xe sedan hay hatchback máy dầu khá phổ biến ở thị trường Hàn Quốc và Châu Âu, tuy nhiên tại Việt Nam thì khách hàng mới chỉ làm quen với những chiếc xe gầm cao – kích thước lớn chạy máy dầu như Hyundai SantaFe, Kia Sodena, Toyota Fortuner hay Ford Everest... vì thế một chiếc hatchback như Hyundai i30 máy dầu này khá hiếm. Không chỉ riêng Hyundai i30, hãng xe Hàn Quốc có nhiều mẫu khác thuộc dòng sedan và hatchback cũng chạy máy dầu như Hyundai Sonata, i40. Ngay cả Hyundai i10 và Accent tại thị trường Ấn Độ cũng được trang bị động cơ dầu. Được biết chiếc Hyundai i30 2007 cũ này được chủ nhân đăng ký năm 2008 tại Hà Nội. Ngoài động cơ dầu ra thì thiết kế của Hyundai i30 đời này giống hoàn toàn so với các phiên bản chạy máy xăng khác. Kích thước xe dài x rộng x cao tương ứng là 4.245 x 1.775 x 1.480 mm đi cùng chiều dài cơ sở 2.650 mm. Các trang bị ngoại thất của xe không khác gì so với phiên bản máy xăng trên thị trường. Bên trong nội thất của phiên bản máy dầu được trang bị khá đơn giản với ghế nỉ màu đen, điều hòa chỉnh tay, ghế lái chỉnh tay, hệ thống giải trí với đầu đọc CD, vô lăng không có nút chức năng. Bù lại, xe có không gian khá rộng rãi, trang bị cửa sổ trời và hệ thống an toàn cao tới 6 túi khí. Ngoài ra, là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, chiếc Hyundai i30 đời cũ này còn sở hữu thêm các tiunhs năng khác như 2 sấy ghế trước, gương cụp điện, cảm biến de theo xe, hệ thống chống trộm, kính gió giảm tốc.... Xe cũng được trang bị nội thất được bọc lại ghế da khá đẹp mắt, theo chủ nhân của chiếc xe cho hay - chiếc Hyundai i30 đời 2007 này đã được làm mới lại với rất nhiều chi tiết và chỉ mới chạy được khoảng 65 nghìn km. Chiếc Hyundai i30 CRDi trong bài viết này sử dụng động cơ dầu có dung tích 1.6L, công suất cực đại 89 mã lực tại 4.000 vòng/ phút, mo men xoắn tối đa 235 Nm tại 1.750 – 2.500 vòng/ phút. Mẫu xe trong bài viết này sử dụng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Vì là động cơ dầu nên lẽ dĩ nhiên chiếc xe này có khả năng vận hành rất tiết kiệm. Theo lời chia sẻ của chủ xe thì nó có mức tiêu hao nhiên liệu là 4,5 lít/ 100 km, mặc dù đã được lăn bánh khaongr gần 12 năm nhưng chiếc xe vẫn sử dụng khá tốt và không có bệnh tật. Hiện giá xe Hyundai i30 2007 đang được rao bán lại ở Hà Nội với mức 350 triệu đồng, rẻ hơn một chiếc xe hạng A mới "đập thùng" nhưng lại to hơn và sở hữu động cơ dầu diesel "hiếm có, khó tìm" ở Việt Nam. Video: Chi tiết Hyundai i30 đời 2007.

