Hyundai ra mắt i30 N Project C tại Frankfurt Motorshow 2019

Trên phiên bản Project C này, chiếc xe Hyundai i30 N mới đã được nâng cấp một số chi tiết cả về bên trong và bên ngoài cùng như động cơ của xe. Theo đó, xe sẽ có ngoại hình ấn tượng hơn, nhẹ hơn, thấp hơn và nhanh hơn so cới i30 N Performance tiêu chuẩn. Chữ “C” trong tên xe ám chỉ cho “khu vực C” tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Hyundai tại Namyang, tượng trưng cho vật liệu carbon. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai i30 N Project C là động cơ T-GDI 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất cực đại 271 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm và có thể lên đến 378 Nm khi ở trong chế độ Overboost, được kích hoạt trong khoảng vòng tua từ 1.750 đến 4.200 vòng/phút. Chiều cao của xe được hạ thấp 6 mm trong khi đó, trọng tâm của xe hạ thấp 8.8 mm nhờ vào những cân chỉnh bên trong hệ thống giảm xóc và hệ thống treo của xe. Xe cũng được thiết lập nhiều chế độ lái khác nhau, phản hồi được gửi đến người lái thông qua vô-lăng của xe. Ngoại hình của xe được thay đổi đáng kể so với i30 N Performance trước đây. Hyundai đã thiết kế lại cản trước, cản sau với hốc gió và khuếch tán gió lớn hơn so với trước. Những chi tiết này cùng với cánh gió nhỏ phía sau và ca-pô đều được làm bằng sợi carbon. Bằng việc thay thế những chi tiết bằng sợi carbon và trang bị thêm bộ mâm OZ 19 inch giúp giảm trọng lượng 22kg. Một số chi tiết khác cũng được thay thế nhằm giảm trọng lượng phải kể đến như bộ ghế đua bằng sợi carbon cùng khung phía sau bằng sợi carbon gia cường. Tất cả những thay đổi trên đã giúp chiếc xe này nhẹ hơn i30 N trước đây đến 50 kg. Có không ít những thay đổi để khiến i30 N Project C trở nên khác biệt so với phiên bản thấp hơn của nó, một trong số đó việc những đường viền màu xanh đã được thay thế bằng đường viền màu cam. Mỗi chiếc xe cũng được đánh số thưc tự thông qua một bảng nhôm đặt bên trong nội thất. Hyundai sẽ chỉ sản xuất 600 chiếc i30 N Project C và xe sẽ được bán độc quyền tại thị trường Châu Âu. Giá bán Hyundai i30 N Project C chưa được công bố, những chiếc đầu tiên sẽ lăn bánh trên đường từ cuối năm nay. Video: Hyundai ra mắt i30 N Project C tại Frankfurt Motorshow 2019

Trên phiên bản Project C này, chiếc xe Hyundai i30 N mới đã được nâng cấp một số chi tiết cả về bên trong và bên ngoài cùng như động cơ của xe. Theo đó, xe sẽ có ngoại hình ấn tượng hơn, nhẹ hơn, thấp hơn và nhanh hơn so cới i30 N Performance tiêu chuẩn. Chữ “C” trong tên xe ám chỉ cho “khu vực C” tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Hyundai tại Namyang, tượng trưng cho vật liệu carbon. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai i30 N Project C là động cơ T-GDI 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất cực đại 271 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm và có thể lên đến 378 Nm khi ở trong chế độ Overboost, được kích hoạt trong khoảng vòng tua từ 1.750 đến 4.200 vòng/phút. Chiều cao của xe được hạ thấp 6 mm trong khi đó, trọng tâm của xe hạ thấp 8.8 mm nhờ vào những cân chỉnh bên trong hệ thống giảm xóc và hệ thống treo của xe. Xe cũng được thiết lập nhiều chế độ lái khác nhau, phản hồi được gửi đến người lái thông qua vô-lăng của xe. Ngoại hình của xe được thay đổi đáng kể so với i30 N Performance trước đây. Hyundai đã thiết kế lại cản trước, cản sau với hốc gió và khuếch tán gió lớn hơn so với trước. Những chi tiết này cùng với cánh gió nhỏ phía sau và ca-pô đều được làm bằng sợi carbon. Bằng việc thay thế những chi tiết bằng sợi carbon và trang bị thêm bộ mâm OZ 19 inch giúp giảm trọng lượng 22kg. Một số chi tiết khác cũng được thay thế nhằm giảm trọng lượng phải kể đến như bộ ghế đua bằng sợi carbon cùng khung phía sau bằng sợi carbon gia cường. Tất cả những thay đổi trên đã giúp chiếc xe này nhẹ hơn i30 N trước đây đến 50 kg. Có không ít những thay đổi để khiến i30 N Project C trở nên khác biệt so với phiên bản thấp hơn của nó, một trong số đó việc những đường viền màu xanh đã được thay thế bằng đường viền màu cam. Mỗi chiếc xe cũng được đánh số thưc tự thông qua một bảng nhôm đặt bên trong nội thất. Hyundai sẽ chỉ sản xuất 600 chiếc i30 N Project C và xe sẽ được bán độc quyền tại thị trường Châu Âu. Giá bán Hyundai i30 N Project C chưa được công bố, những chiếc đầu tiên sẽ lăn bánh trên đường từ cuối năm nay. Video: Hyundai ra mắt i30 N Project C tại Frankfurt Motorshow 2019