Hyundai i30 chạy 14 năm, rao bán gần 300 triệu có "rẻ giật mình"?

Hyundai i30 CW tại Việt Nam là mẫu xe hatchback hạng C xuất hiện vào giai đoạn những năm 2009-2010. Cùng với Hyundai Sonata, SantaFe, Tucson, Hyundai i30 CW là một trong những mẫu xe đặt nền móng cho sự xuất hiện của thương hiệu xe Hàn Quốc ở Việt Nam. Ở phân khúc xe hạng C tại Việt Nam khi đó, số lượng các hãng xe tham gia là tương đối đông đảo, có thể kể đến Mazda3, Toyota Corolla Altis, Hyundai i30, Ford Focus, Kia Forte, Honda Civic. Khác với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe hatchback Hyundai i30 phiên bản CW được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc thiết kế có chiều dài tổng thể lớn hơn, tăng thể tích chứa đồ ở cốp sau. Đồng thời, xe có thêm thanh giá nóc phục vụ cho những chuyến đi xa, dài ngày. Sau 14 năm lăn bánh ở Việt Nam, ngoại hình Hyundai i30 CW có phần cũ kĩ theo thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ cổ điển. So với Mazda 3 đời 2010, ngoại hình mẫu xe Hàn có phần đứng tuổi, chững chạc hơn. Nhờ chiều dài lớn hơn 200 mm so với bản thường nên khoang chứa đồ được cải thiện đáng kể với dung tích lên tới gần 1.450 lít. Đây là ưu điểm rất lớn ở phiên bản CW của Hyundai i30, rất hiếm các mẫu xe hiện đại ngày nay có không gian chứa đồ lớn như vậy. Nhờ sự thoáng rộng hơn các đối thủ, kích cỡ của Hyundai i30 CW đời 2010 mang lại sự thuận tiện cho các chị em khi đi siêu thị hay cho cả một gia đình nhỏ trong chuyến đi du lịch dài ngày. Ở thời điểm 2010, Hyundai i30 CW có khá nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ trời, đầu CD 6 loa, cổng kết nối iPod, chức năng điện thoại CDMA, chìa khóa thông minh. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, hàng ghế sau có thể gập 60/40 tăng thể tích khoang hành lý. Tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng, ghế lái nguyên bản đã xuống cấp khá nhiều, các tiện nghi giải trí nguyên bản cũng được chủ xe nâng cấp bằng màn hình android, mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn. Hyundai i30 CW có 2 phiên bản động cơ 1.6 lít và 2.0 lít nhưng ở Việt Nam, xe chỉ được trang bị động cơ xăng 1.6 4 xi lanh thẳng hàng, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. So với đa số các mẫu xe hiện nay dùng động cơ 1.5 thì cỗ máy 1.6 lít ở i30 CW không quá yếu, sức mạnh vừa đủ nhưng hộp số 4 cấp cho khả năng tăng tốc không thật sự mượt mà, êm ái như các dòng xe đời mới. Điều này cũng dễ hiểu khi ở thời điểm cách đây 14 năm, hầu hết các mẫu xe ở Việt Nam đều có công nghệ cũ. Hệ thống an toàn ở i30 CW cũng rất sơ sài, xe chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí.Giá xe Hyundai i30 CW 2010 trên thị trường ôtô cũ Việt Nam hiện nay dao động từ 270-280 triệu, thậm chí với chiếc xe đời 2009, giá bán chỉ còn 250 triệu, một mức giá rất tốt cho một chiếc xe mang nặng tính thực dụng như Hyundai i30 CW. Video: Hyundai i30 chạy 14 năm với 16 vạn km sửa mất bao nhiêu tiền.

Hyundai i30 CW tại Việt Nam là mẫu xe hatchback hạng C xuất hiện vào giai đoạn những năm 2009-2010. Cùng với Hyundai Sonata, SantaFe, Tucson, Hyundai i30 CW là một trong những mẫu xe đặt nền móng cho sự xuất hiện của thương hiệu xe Hàn Quốc ở Việt Nam. Ở phân khúc xe hạng C tại Việt Nam khi đó, số lượng các hãng xe tham gia là tương đối đông đảo, có thể kể đến Mazda3, Toyota Corolla Altis, Hyundai i30, Ford Focus, Kia Forte, Honda Civic. Khác với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe hatchback Hyundai i30 phiên bản CW được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc thiết kế có chiều dài tổng thể lớn hơn, tăng thể tích chứa đồ ở cốp sau. Đồng thời, xe có thêm thanh giá nóc phục vụ cho những chuyến đi xa, dài ngày. Sau 14 năm lăn bánh ở Việt Nam, ngoại hình Hyundai i30 CW có phần cũ kĩ theo thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ cổ điển. So với Mazda 3 đời 2010, ngoại hình mẫu xe Hàn có phần đứng tuổi, chững chạc hơn. Nhờ chiều dài lớn hơn 200 mm so với bản thường nên khoang chứa đồ được cải thiện đáng kể với dung tích lên tới gần 1.450 lít. Đây là ưu điểm rất lớn ở phiên bản CW của Hyundai i30, rất hiếm các mẫu xe hiện đại ngày nay có không gian chứa đồ lớn như vậy. Nhờ sự thoáng rộng hơn các đối thủ, kích cỡ của Hyundai i30 CW đời 2010 mang lại sự thuận tiện cho các chị em khi đi siêu thị hay cho cả một gia đình nhỏ trong chuyến đi du lịch dài ngày. Ở thời điểm 2010, Hyundai i30 CW có khá nhiều tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ trời, đầu CD 6 loa, cổng kết nối iPod, chức năng điện thoại CDMA, chìa khóa thông minh. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, hàng ghế sau có thể gập 60/40 tăng thể tích khoang hành lý. Tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng, ghế lái nguyên bản đã xuống cấp khá nhiều, các tiện nghi giải trí nguyên bản cũng được chủ xe nâng cấp bằng màn hình android, mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn. Hyundai i30 CW có 2 phiên bản động cơ 1.6 lít và 2.0 lít nhưng ở Việt Nam, xe chỉ được trang bị động cơ xăng 1.6 4 xi lanh thẳng hàng, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. So với đa số các mẫu xe hiện nay dùng động cơ 1.5 thì cỗ máy 1.6 lít ở i30 CW không quá yếu, sức mạnh vừa đủ nhưng hộp số 4 cấp cho khả năng tăng tốc không thật sự mượt mà, êm ái như các dòng xe đời mới. Điều này cũng dễ hiểu khi ở thời điểm cách đây 14 năm, hầu hết các mẫu xe ở Việt Nam đều có công nghệ cũ. Hệ thống an toàn ở i30 CW cũng rất sơ sài, xe chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí. Giá xe Hyundai i30 CW 2010 trên thị trường ôtô cũ Việt Nam hiện nay dao động từ 270-280 triệu, thậm chí với chiếc xe đời 2009, giá bán chỉ còn 250 triệu, một mức giá rất tốt cho một chiếc xe mang nặng tính thực dụng như Hyundai i30 CW. Video: Hyundai i30 chạy 14 năm với 16 vạn km sửa mất bao nhiêu tiền.