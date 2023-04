Hyundai i10 2023 thêm công nghệ trợ lái ADAS, từ 450 triệu đồng

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe đô thị hạng A - Hyundai Hyundai i10 2023 mới đã chính thức trình làng tại thị trường châu Âu vào hồi cuối tháng 2 năm nay. Sau hơn 1 tháng, mẫu xe này đã được chốt giá bán. Bước sang phiên bản 2023, Hyundai i10 được bổ sung mắt lưới tản nhiệt hình tổ ong mới và tích hợp 4 bóng đèn LED định vị ban ngày. Bóng đèn này không có thiết kế tròn như cũ mà được thiết kế hình lục giác mới. Thêm vào đó là cản trước với hốc gió trung tâm hình thang rộng, cụm đèn hậu LED với tạo hình mới bên trong và vành hợp kim khác biệt. Những nâng cấp về mặt công nghệ của mẫu xe hạng A này gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 4,2 inch, cổng sạc USB Type C dành cho 2 hàng ghế, tính năng cập nhật bản đồ qua WiFi và hệ thống tự động gọi cấp cứu eCall mới dùng mạng lưới 4G. Các trang bị khác gồm; màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch gần như không thay đổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cũng như phần mềm kết nối từ xa Bluelink. Khoang hành lý phía sau của mẫu xe Hyundai i10 2023 cỡ nhỏ nhưng vẫn có thể tích 252 lít. Nếu ghế sau gập xuống, con số này tăng lên 1.050 lít. Điểm nhấn còn lại của Hyundai i10 2023 nằm ở công nghệ trợ lái nâng cao SmartSense, bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, có thể phát hiện người đạp xe. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ bám làn đường và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Tại thị trường Anh quốc, Hyundai i10 2023 có 3 phiên bản, bao gồm Advance, Premium và N Line. Trong đó, giá xe Hyundai i10 2023 bản Advance từ 15.420 Bảng (khoảng 450 triệu đồng). So với đối thủ Toyota Aygo X có giá 15.975 Bảng, mẫu xe Hàn Quốc này rẻ hơn một chút. Ở bản Advance, mẫu xe đô thị hạng A này được trang bị đèn pha Halogen, đèn LED định vị ban ngày, bảng đồng hồ kỹ thuật số, chìa khóa thông minh, cổng USB Type C và cảm biến đỗ xe phía sau. Đặc biệt, ngay từ bản tiêu chuẩn, Hyundai i10 2023 đã có những hệ thống trợ lái nâng cao ADAS như hỗ trợ tránh va chạm sớm với tính năng phát hiện người đi bộ/người đạp xe phía trước, nhận biết biển báo giới hạn tốc độ và hỗ trợ bám làn đường. "Trái tim" của bản Advance là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L với công suất tối đa chỉ 66 mã lực, đi cùng hộp số sàn. Cao cấp hơn là bản Premium với giá từ 16.720 Bảng (488 triệu đồng). So với bản Advance kể trên, bản này có thêm những trang bị như vành hợp kim 16 inch, đèn sương mù trước, kính màu tối riêng tư, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, sưởi ghế trước/vô lăng, đèn viền LED nội thất và sạc điện thoại không dây. Bản Premium dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 83 mã lực. Trong khi đó, bản N Line có giá 18.020 Bảng (525 triệu đồng). Lấy cảm hứng thiết kế từ xe đua thể thao, Hyundai i10 N Line 2023 sở hữu cản trước/sau và những chi tiết ngoại thất khác biệt so với 2 bản còn lại. Thêm vào đó là vành hợp kim 16 inch riêng, 2 ống xả phía sau và ghế bọc nỉ với điểm nhấn màu đỏ. Động cơ của bản N Line là máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 100 mã lực. Ở thị trường Anh, mẫu xe hạng A này có 9 màu sơn ngoại thất. Trong đó, có 2 màu sơn mới là xám Lumen Grey và xanh dương Meta Blue. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể bổ sung gói phụ kiện Purple Package mới trẻ trung hơn cho xe. Gói này mang đến đường kẻ trên ghế bọc nỉ, viền ghế và viền cửa gió điều hòa đều màu tím. Video: Chi tiết Hyundai i10 2023 bản N-Line thể thao.

