Hyundai Grandeur 2023 phiên bản taxi “sang, xịn, mịn" chỉ 663 triệu đồng

Tại Việt Nam, xe taxi thường là những chiếc ôtô giá rẻ với trang bị cơ bản như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Vios. Trong khi đó, ở nước ngoài, những chiếc xe taxi có thể "xịn" hơn nhiều. Hyundai Grandeur 2023 bản taxi trong bài viết này là một ví dụ điển hình. Chẳng bao lâu sau khi trình làng Grandeur thế hệ mới, hãng Hyundai đã vén màn phiên bản taxi của mẫu sedan cỡ trung tiệm cận xe sang này ở thị trường Hàn Quốc. Được gọi bằng cái tên Hyundai Grandeur Taxi 2023 mới, phiên bản này sở hữu thiết kế ngoại thất "sang, xịn, mịn" với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và đèn pha nằm dọc hai bên lưới tản nhiệt. Tương tự các phiên bản còn lại của dòng xe sedan Hyundai Grandeur 2023, Grandeur Taxi cũng đi kèm lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình chữ nhật, chia cắt bằng nẹp mỏng ở giữa. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm của xe lại dùng mắt lưới đa điểm thay vì mắt cáo sơn màu đen bóng như bản cao cấp. Bên dưới hốc gió trung tâm còn có thêm nẹp mạ crôm khiến phần đầu xe như rộng hơn.Bên sườn, Hyundai Grandeur Taxi 2023 cũng có bộ vành đa chấu, sơn 2 màu, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và viền cửa sổ mạ crôm. Đằng sau xe xuất hiện đèn hậu và đèn phản quang đều vắt ngang đuôi xe như Hyundai Grandeur 2023 bản thường. Theo hãng Hyundai, Grandeur Taxi 2023 sở hữu những trang bị đáng chú ý như đèn pha/đèn hậu LED, vành hợp kim 18 inch và cốp sau có thể tích 320 lít, nhỏ hơn 160 lít so với bản thường. Nguyên nhân là do mẫu xe này dùng động cơ chạy bằng khí ga hóa lỏng (LPG) nên trong cốp sau có thêm bình chứa 71 lít. Bên trong Hyundai Grandeur Taxi 2023 là không gian nội thất tươm tất không kém gì các phiên bản còn lại. Xe cũng được trang bị ghế bọc da tự nhiên, ghế trước thông hơi, vô lăng tích hợp phím chức năng, cần số nằm sau tay lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và hệ thống tự động thanh toán khi đi qua trạm thu phí e Hi-Pass. Trong khi đó, màn hình cảm ứng 10,25 inch để chỉnh điều hòa là trang bị tùy chọn của xe. Chưa dừng ở đó, Hyundai Grandeur Taxi 2023 còn có những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên định vị, hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc, phanh tự động sau va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đèn pha. "Trái tim" của Hyundai Grandeur Taxi 2023 là động cơ LPi với dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 240 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 314 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Grandeur Taxi 2023 bán ra từ 35,8 triệu Won (khoảng 663 triệu đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Grandeur 2023.

