Bí mật ẩn sau "AI giá rẻ" của DeepSeek đang dậy sóng dư luận

DeepSeek, một startup AI của Trung Quốc, vừa ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) R1, gây xôn xao giới công nghệ. (Ảnh: Threads) R1 có chi phí vận hành cực thấp, chỉ 0,55 USD/triệu token, rẻ hơn nhiều so với mức 15 USD của OpenAI.(Ảnh: Doanh nhân và Pháp luật)DeepSeek sử dụng chip Ascend 910C của Huawei để chạy suy luận (inference), giảm bớt sự phụ thuộc vào GPU Nvidia H800.(Ảnh: Windows Report) Nhờ tối ưu phần mềm và phần cứng nội địa, R1 có thể hoạt động hiệu quả với chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ phương Tây.(Ảnh: MacGeneration) R1 đã nhanh chóng vượt mặt ChatGPT để trở thành ứng dụng chatbot được tải nhiều nhất tại Mỹ chỉ sau vài tuần ra mắt.(Ảnh: Tạp chí Công dân và Khuyến học) Nhiều công ty AI Trung Quốc như ByteDance và Tencent đang quan tâm đến Ascend 910C, tạo sức ép cạnh tranh với Nvidia.(Ảnh: Generative AI) Huawei dự kiến ra mắt thế hệ chip AI mới để đối đầu với Nvidia Blackwell, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đua AI toàn cầu.(Ảnh: NVIDIA Newsroom) Sự xuất hiện của R1 có thể thay đổi cán cân quyền lực, giúp Trung Quốc thách thức sự thống trị của phương Tây trong ngành AI.(Ảnh: The Fast Mode) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

DeepSeek, một startup AI của Trung Quốc, vừa ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) R1, gây xôn xao giới công nghệ. (Ảnh: Threads) R1 có chi phí vận hành cực thấp, chỉ 0,55 USD/triệu token, rẻ hơn nhiều so với mức 15 USD của OpenAI.(Ảnh: Doanh nhân và Pháp luật) DeepSeek sử dụng chip Ascend 910C của Huawei để chạy suy luận (inference), giảm bớt sự phụ thuộc vào GPU Nvidia H800.(Ảnh: Windows Report) Nhờ tối ưu phần mềm và phần cứng nội địa, R1 có thể hoạt động hiệu quả với chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ phương Tây.(Ảnh: MacGeneration) R1 đã nhanh chóng vượt mặt ChatGPT để trở thành ứng dụng chatbot được tải nhiều nhất tại Mỹ chỉ sau vài tuần ra mắt.(Ảnh: Tạp chí Công dân và Khuyến học) Nhiều công ty AI Trung Quốc như ByteDance và Tencent đang quan tâm đến Ascend 910C, tạo sức ép cạnh tranh với Nvidia.(Ảnh: Generative AI) Huawei dự kiến ra mắt thế hệ chip AI mới để đối đầu với Nvidia Blackwell, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đua AI toàn cầu.(Ảnh: NVIDIA Newsroom) Sự xuất hiện của R1 có thể thay đổi cán cân quyền lực, giúp Trung Quốc thách thức sự thống trị của phương Tây trong ngành AI.(Ảnh: The Fast Mode) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.