Hyundai Grandeur 2023 từ 702 triệu đồng có gì mà "cháy hàng" ở Hàn Quốc?

Ngày 14/11/2022 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức tung ra thế hệ mới của dòng sedan cỡ trung Grandeur ở thị trường nội địa, nhưng đã có tổng cộng 109.000 khách hàng Hàn Quốc đặt mua Hyundai Grandeur 2023 mới. Tuy cũng là sedan hạng D giống Sonata nhưng Grandeur 2023 mới có thiết kế và trang bị sang trọng hơn. Do đó, không có gì quá lời khi gọi đây là sedan tiệm cận xe sang. Xe sở hữu chiều dài 5.035 mm, chiều rộng 1.880 mm, chiều cao 1.460 mm và chiều dài cơ sở 2.895 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 45 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Không chỉ thay đổi kích thước, mẫu xe sedan Hyundai Grandeur 2023 còn gần như lột xác về mặt ngoại thất nhờ ngôn ngữ thiết kế tương tự 2 người anh em Staria và Stargazer. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe mang phong cách tương lai. Trên đầu xe, mẫu sedan hạng trung này được trang bị lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm đều được thiết kế hình chữ nhật cỡ lớn với mắt lưới dạng mắt cáo. Nằm giữa 2 chi tiết này là nẹp khá mỏng, sơn cùng màu thân xe. Tiếp đến là cụm đèn pha nằm dọc mới và dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang đầu xe, tương tự cặp đôi xe đa dụng Hyundai Stargazer và Staria. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường dập gân nổi bật, kéo dài từ nắp ca-pô đến đèn hậu và bộ vành hợp kim cỡ lớn với đường kính tối đa 20 inch. Đặc biệt, xe còn có tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe như ô tô điện, vừa giúp giảm hệ số lực cản không khí vừa bớt ồn. Thêm vào đó là kính cửa sổ thứ ba với thiết kế giống Hyundai Grandeur đời đầu, ra mắt vào năm 1986. Đằng sau Hyundai Grandeur 2023 là cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe giống dải đèn LED định vị ban ngày. Phía trên đèn hậu có cánh gió nhỏ vuốt nhẹ, tích hợp logo của hãng Hyundai. Bên dưới là tem chữ nổi "Grandeur", cản sau gọn gàng, tích hợp đèn phản quang kéo dài và đầu ống xả giấu kín. Bên trong Hyundai Grandeur 2023 là không gian nội thất 5 chỗ bọc da màu sáng thanh lịch và sang trọng. Theo hãng Hyundai, ghế của mẫu xe này dùng chất liệu da Nappa thân thiện với hệ sinh thái. Trong khi đó, những khu vực mà người dùng hay chạm tay vào lại được bọc bằng chất liệu da nhân tạo chống vi khuẩn để đảm bảo vệ sinh. Trước mặt người lái là vô lăng vát đáy thể thao, lấy cảm hứng thiết kế từ Hyundai Grandeur thế hệ đầu tiên. Tiếp đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch trên mặt táp-lô và cửa gió điều hòa hình chữ nhật kéo dài với viền kim loại. Bên dưới cửa gió là hàng nút bấm cơ học, màn hình cảm ứng 10,25 inch để chỉnh điều hòa, các cổng USB, sạc điện thoại không dây và ngăn chứa đồ có nắp che. Những trang bị nổi bật khác của mẫu sedan hạng trung này là hệ thống đèn viền LED, tính năng khởi động máy bằng vân tay, ra lệnh bằng giọng nói, tự động thanh toán khi đi qua trạm thu phí, hệ thống âm thanh Bose cao cấp, camera hành trình với độ nét cao, cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh, ghế trước chỉnh điện, ghế sau ngả chỉnh điện với bệ tì tay trung tâm tích hợp các nút điều khiển và rèm che nắng chỉnh điện... Khi mua Hyundai Grandeur 2023, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn 1 trong 4 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 198 mã lực tại tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 248 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Thứ hai là động cơ xăng 3.5L với công suất tối đa 300 mã lực tại tua máy 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 359 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút. Thứ ba là động cơ chạy bằng khí ga hóa lỏng LPG với dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 240 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 314 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Cả 3 động cơ trên đều đi với hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 230 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 18 km/lít (5,5 lít/100 km) nếu dùng vành 18 inch. Trang bị an toàn của xe bao gồm 10 túi khí với túi khí ở giữa 2 ghế trước và gói công nghệ Hyundai SmartSense. Gói công nghệ an toàn chủ động này bao gồm những tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ tránh va chạm khi mở cửa... Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Grandeur 2023 có mức dao động từ 37,16 - 52,64 triệu Won (khoảng 702 - 994 triệu đồng). Tính đến thời điểm này, đã có tổng cộng 109.000 khách hàng Hàn Quốc đặt mua Hyundai Grandeur mới. Đây là con số kỷ lục mà chưa mẫu xe nội địa nào từng đạt được tại Hàn Quốc. Video: Giới thiệu xe sedan Hyundai Grandeur 2023 thế hệ mới.

