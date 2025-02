Chi tiết Suzuki Jimny Nomade 5 cửa chỉ từ 430 triệu đồng

Sau thời gian dài chờ đợi, Suzuki cuối cùng đã đưa phiên bản 5 cửa của Jimny về thị trường quê nhà Nhật Bản với tên gọi Suzuki Jimny Nomade 2025 mới. Mẫu xe này lần đầu ra mắt cách đây hai năm tại Ấn Độ – nơi đảm nhiệm vai trò sản xuất chính. Theo hãng xe Nhật Bản, mẫu xe SUV Suzuki Jimny Nomade 2025 bản 5 cửa vẫn duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ trên địa hình gồ ghề như bản tiêu chuẩn, nhưng được bổ sung thêm cửa sau cùng chiều dài cơ sở mở rộng, giúp tăng không gian nội thất. Jimny Nomade có chiều dài tổng thể 3.890 mm, dài hơn 340 mm so với Jimny Sierra 3 cửa. Toàn bộ phần mở rộng này đến từ trục cơ sở tăng lên mức 2.590 mm, giúp hàng ghế sau có thêm không gian rộng rãi hơn. Dung tích khoang hành lý cũng được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hàng ngày. Về thiết kế, phần đầu và đuôi xe gần như không thay đổi so với Jimny Sierra ra mắt từ năm 2018. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt 5 khe với viền mạ Gun Metallic và khung mạ chrome. Ngoài ra, Suzuki còn bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới như Sizzling Red Metallic và Celestial Blue Pearl Metallic. Mặc dù có kích thước dài hơn, Jimny Nomade vẫn duy trì khoảng sáng gầm xe 210 mm. Nhờ đó, góc tiếp cận và góc thoát vẫn giữ nguyên ở mức 36 độ và 47 độ, giống như phiên bản 3 cửa. Tuy nhiên, do trục cơ sở dài hơn, góc vượt đỉnh giảm nhẹ 3 độ xuống còn 25 độ. Không gian nội thất của Suzuki Jimny Nomade vẫn giữ nguyên thiết kế tập trung vào tính thực dụng và dễ thao tác đặc trưng của dòng Jimny. Song hãng xe Nhật Bản cũng đã bổ sung thêm ốp trang trí quanh cửa sổ sau và công tắc điều khiển cửa kính điện phía sau để tăng thêm sự tiện nghi cho hành khách. Nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn, khoảng để chân cho hàng ghế sau được tăng lên nhờ việc dịch chuyển vị trí ghế ngồi về phía sau 50 mm và tăng khoảng cách giữa hai ghế thêm 90 mm. Hàng ghế sau cũng được nâng lên 20 mm và đệm ghế dày hơn, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn, đặc biệt trong những chuyến đi dài. Động cơ của Suzuki Jimny Nomade vẫn là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cung cấp công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm. Động cơ này đi kèm với hệ dẫn động 4WD bán thời gian và hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Hệ thống an toàn của xe bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh bằng cảm biến (DCBS), hỗ trợ phanh khi lùi, kiểm soát khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) trên phiên bản số tự động. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống ngăn chặn đạp nhầm chân ga (PMPD) đạt tiêu chuẩn của Bộ Đất, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT). Xe sẽ chính thức có mặt tại các đại lý Nhật Bản từ ngày 3/4/2025. Mức giá xe Suzuki Jimny Nomade 2025 khởi điểm từ 2.651.000 yên (tương đương 430 triệu đồng). So với Jimny Sierra, phiên bản này đắt hơn 566.500 yên. Hiện tại, Suzuki vẫn chưa tiết lộ thời điểm ra mắt bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) của Jimny. Trước đây, hãng từng có kế hoạch phát triển phiên bản Jimny chạy điện dành cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, theo những phát biểu gần đây từ CEO của Suzuki, dự án này đã bị hủy bỏ. Đồng thời, các tin đồn về phiên bản Jimny hybrid cũng không được hãng xác nhận. Video: Giới thiệu SUV địa hình Suzuki Jimny Nomade 5 cửa mới.

