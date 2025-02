Những chiếc ôtô "sang chảnh" giá chỉ 300 triệu tại Việt Nam

Thị trường ôtô hạng sang đã qua sử dụng hiện nay mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn, từ những thương hiệu nổi tiếng với thiết kế đẳng cấp đến các dòng xe giữ giá tốt và vận hành ổn định. Những cái tên như Lexus, Mercedes-Benz, BMW hay Audi đời cũ vẫn giữ được sức hút nhờ chất lượng vượt trội, tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận phân khúc xe sang với chi phí hợp lý. BMW 750Li 2006 Khảo sát từ một chuyên trang về xe cũ, giá xe BMW 750Li đời 2006 đã qua sử dụng hiện chỉ còn 268 triệu đồng, khiến nó trở thành một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc trong phân khúc xe sang đã qua sử dụng. Đây là một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, sự sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Với động cơ V8 4.8L mạnh mẽ sản sinh công suất khoảng 360 mã lực và mô-men xoắn 490 Nm, chiếc xe này dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,7 giây – một con số ấn tượng đối với một mẫu xe gần 2 tấn. Khả năng vận hành ổn định nhờ hệ dẫn động cầu sau (RWD) cùng hộp số tự động 6 cấp mang lại trải nghiệm lái mượt mà và đầy phấn khích. Ngoài hiệu suất vượt trội, BMW 750Li 2006 còn gây ấn tượng với kích thước bề thế: chiều dài cơ sở 3.101 mm không chỉ mang lại không gian nội thất rộng rãi mà còn khẳng định sự uy nghi và đẳng cấp. Bên trong, nội thất được bọc da cao cấp, đi kèm hệ thống âm thanh chất lượng cao và điều hòa tự động 4 vùng, tạo ra không gian thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Mercedes-Benz E350 2007

Mercedes-Benz E350 2006 là một mẫu sedan hạng sang cỡ trung mang đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa hiệu suất. Trang bị động cơ V6 3.5L sản sinh công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 6,5 giây, đem lại cảm giác lái đầy hứng khởi. Hộp số tự động 7 cấp (7G-Tronic) kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc tùy chọn dẫn động 4 bánh (AWD) giúp xe vận hành mượt mà và ổn định trên nhiều điều kiện đường sá. Mercedes-Benz E350 2006 sở hữu dáng vẻ thanh lịch với kích thước cân đối, chiều dài cơ sở 2.850 mm đảm bảo không gian nội thất rộng rãi và thoải mái. Nội thất được trang bị ghế da cao cấp, hệ thống âm thanh chất lượng cao và điều hòa tự động 2 vùng, mang lại trải nghiệm tiện nghi cho cả người lái và hành khách. Hệ thống treo độc lập và phanh đĩa tích hợp ABS, EBD giúp xe vận hành êm ái và an toàn trên mọi cung đường. Hệ thống an toàn là một điểm sáng của E350 2006, với nhiều túi khí, kiểm soát độ bám đường ESP và các công nghệ hỗ trợ hiện đại khác, đảm bảo sự an tâm cho người ngồi trên xe. Với mức giá hiện tại chỉ khoảng 288 triệu đồng, xe sang Mercedes-Benz E350 đời 2006 trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe sang đã qua sử dụng. Lexus LS 430 2002

Trong tầm giá 200-300 triệu đồng, Lexus LS 430 2002 nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý dành cho những ai tìm kiếm một mẫu sedan hạng sang với thiết kế lịch lãm và khả năng vận hành mạnh mẽ. Những người có kinh nghiệm mua bán xe cũ cho biết, dù đã hơn 20 năm tuổi, LS 430 2002 vẫn giữ được sự thu hút với hàng loạt trang bị tiện nghi vốn chỉ xuất hiện trên những dòng xe cao cấp. Lexus LS 430 2002 sở hữu màn hình cảm ứng đơn sắc, tuy không quá sắc nét theo tiêu chuẩn hiện đại nhưng vẫn đáp ứng được các nhu cầu cơ bản. Đáng chú ý, dù là mẫu xe đời sâu, xe vẫn được trang bị camera lùi – một tính năng tiện ích trong việc hỗ trợ quan sát khi lùi xe. Hệ thống điều hòa tự động với cửa gió trung tâm được thiết kế để tản gió hiệu quả, đảm bảo không gian mát mẻ và thoải mái. Ghế ngồi rộng rãi, bọc da cao cấp, mang đến trải nghiệm tiện nghi cho cả người lái lẫn hành khách. Dưới nắp capo, Lexus LS 430 2002 được trang bị động cơ V8 dung tích 4,3 lít, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, tạo ra công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 417 Nm. Sự phối hợp này không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành mạnh mẽ mà còn mang lại cảm giác lái mượt mà và êm ái – một điểm nhấn thường thấy ở các mẫu xe của Lexus. Audi Q7 2006 Audi Q7 2006 là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được đánh giá cao trong phân khúc xe cũ nhờ vào thiết kế mạnh mẽ, không gian rộng rãi và các tính năng công nghệ hiện đại. Với mức giá hiện nay dao động từ 280-350 triệu đồng, mẫu xe này thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tìm kiếm một chiếc SUV đẳng cấp, đặc biệt là với hệ dẫn động 4 bánh Quattro nổi bật, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng. Audi Q7 2006 có kích thước dài 5.085 mm, rộng 1.984 mm và cao 1.737 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.002 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành ổn định. Mẫu xe này được trang bị hai phiên bản động cơ, bao gồm động cơ V6 3.6L với công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 266 lb/ft, cùng động cơ V8 4.2L mạnh mẽ hơn, đạt công suất 350 mã lực và mô-men xoắn 325 lb/ft. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro. Với ngân sách 300 triệu đồng, việc sở hữu một chiếc xe sang cũ mở ra cơ hội trải nghiệm những dòng xe cao cấp mà không cần bỏ ra số tiền quá lớn. Tuy nhiên, xe cũ đời sâu cũng đi kèm với những thách thức như chi phí bảo dưỡng cao, hao mòn theo thời gian và độ bền không còn như mới. Chính vì vậy, để tìm được một chiếc xe vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, tiện nghi, vừa phù hợp với tài chính, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng và nghiên cứu thị trường một cách cẩn thận. Video: Đánh giá xe BMW 750Li 2018 chính hãng tại Việt Nam.

