Chiến lược hiện tại của quân đội Nga (RFAF) là ưu tiên tấn công các cố vấn quân sự, lính đánh thuê, nhân viên bảo trì kỹ thuật và nhiều kỹ sư từ NATO. Tính đến ngày 16/12/2024, Nga tuyên bố đã tiêu diệt 6.500 lính đánh thuê NATO trên chiến trường Nga-Ukraine. Tổng số lính đánh thuê NATO đến Ukraine là khoảng 15.000, chủ yếu đến từ Ba Lan, ba nước vùng Baltic, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha và một số nước khác. Hầu hết lính đánh thuê đều là quân nhân đã nghỉ hưu, hoặc đang tại ngũ, chỉ có một số ít là lính tình nguyện đến Ukraine. Để có tác dụng răn đe tương ứng, Nga tuyên bố theo luật pháp quốc tế, lính đánh thuê NATO không phải là tù nhân chiến tranh và không được đối xử như tù nhân, do đó họ có thể bị xử tử ngay cả khi đầu hàng. RFAF vừa qua đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa vào Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm của Anh (SAS), đóng quân trong khách sạn Bristol ở Odessa, chôn vùi một số lượng lớn lính đặc nhiệm Anh trong đống đổ nát. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào tối ngày 31/1, RFAF bắt đầu tấn công các khu vực Ukraine, Kharkov, Zaporozhye, Sumy, Cherkasy, Nikolayev và Odessa. Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, bom dẫn đường chính xác và tên lửa Kh-101 phóng từ trên không trong cuộc tấn công. RFAF cho biết, họ cũng tiêu diệt hai lính Mỹ trong một chiến dịch quân sự, sự việc này cũng gây ra sự phản đối từ Mỹ. Sau cuộc điều tra, Mỹ tin rằng, Nga đã tăng cường đàn áp lính đánh thuê NATO, khiến tỷ lệ tử vong của người Mỹ ở Ukraine tăng nhanh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tỷ lệ tử vong của lính đánh thuê NATO đã tăng 4,7 lần so với trước đây. Ngoài Mỹ, mục tiêu chính của Nga là lính đánh thuê Anh và Pháp. RFAF trước đây đã nhiều lần tấn công bằng tên lửa vào các trại lính đánh thuê của NATO ở Kharkov, Zaporizhia, Donbass, Odessa, gây thương vong nghiêm trọng cho lính đánh thuê NATO, trong đó Anh và Pháp là những nước có thương vong cao nhất. Trong cuộc tấn công ngày 31/1, RFAF đã đột kích thành công vào khách sạn Bristol ở Odessa. Mạng xã hội Ukraine đưa tin rằng, tình báo quân sự Nga đã biết được thông qua hoạt động tình báo nằm vùng, là có các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Không quân (SAS) từ Anh, đã nghỉ tại khách sạn này. Sau khi có được thông tin chính xác, RFAF đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tấn công và phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Mạng xã hội đưa tin rằng, ngay khi lực lượng đặc nhiệm Anh tiến vào khách sạn Bristol, tên lửa của Nga đã lao tới. Quả tên lửa Iskander-M đã bắn trúng tòa nhà khách sạn Bristol một cách chính xác, khu vực bị trúng tên ngay lập tức sụp đổ, lực lượng đặc nhiệm Anh bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ukraine đã nhanh chóng tổ chức lực lượng để tiến hành hoạt động cứu hộ, số thương vong cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Xét theo tình hình tại hiện trường vụ tấn công, lực lượng đặc nhiệm Anh lần này hẳn phải chịu tổn thất nặng nề. Rõ ràng, lần này RFAF đã bắt được “con cá lớn”, khi tấn công trực tiếp vào lực lượng đặc nhiệm Anh. RFAF cũng phán đoán, cho dù có gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Anh, London cũng không dám thừa nhận, dù sao họ đều lấy danh nghĩa lính tình nguyện vào Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm của Anh chủ yếu hỗ trợ quân đội Ukraine, trong hoạt động trinh sát và sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh. NATO đã bắt đầu một đợt viện trợ mới cho Ukraine và Nga muốn xóa bỏ mọi trở ngại đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc tấn công vào quân nhân NATO, là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất mà họ có thể đưa ra. Có thông tin cho rằng, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine trong 90 ngày, NATO đã bắt đầu một đợt viện trợ mới cho Ukraine, với các nước châu Âu là nhà tài trợ chính. Anh, Thụy Điển, Cộng hòa Séc và một số nước khác đã tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một lô vũ khí và đạn dược mới, bao gồm tàu cao tốc chiến đấu, xe tải quân sự, hệ thống tên lửa chống tăng MILAN, súng phóng lựu AT-4, UAV và tên lửa phòng không. Tuy nhiên, phản ứng của Nga đối với đợt viện trợ mới của NATO “rất hờ hững”, và RFAF tin rằng, khoản viện trợ như vậy không còn có thể thay đổi được tình hình trên chiến trường. Điều Nga cần làm bây giờ là xóa bỏ mọi trở ngại cho các cuộc đàm phán hòa bình mới chỉ vừa bắt đầu. Việc tập trung săn lùng các cố vấn, lính đánh thuê nước ngoài của Nga, như việc tấn công chính xác vào lực lượng đặc nhiệm Anh đang ở trong khách sạn Bristol ở Odessa vừa qua, là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất cho NATO và Ukraine. Nga kiểm soát tình hình trên chiến trường và lính đánh thuê từ Mỹ, Anh và các nước khác không thể đảm bảo an toàn cho chính mình, khi tiến vào chiến trường Ukraine. Người ta đưa tin rằng, nhiều lính đánh thuê NATO đã bỏ chạy khỏi chiến trường vì họ “ngửi thấy mùi tử thần”. Có lẽ lực lượng đặc nhiệm Anh không bao giờ nghĩ rằng, chiến trường Ukraine lại ác liệt đến như vậy. (nguồn ảnh Sina, Kyiv Post, Ukrinform, TASS).

