Hyundai Custin - Tận hưởng những hành trình Du Xuân

Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin tại Việt Nam.

Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 9/2023, chính thức bán đến tay khách hàng vào tháng 10, Hyundai Custin hoàn toàn mới ngay lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV cỡ trung với doanh số trong 3 tháng bán hàng cuối năm 2023 đạt 1.664 xe. Bước sang năm 2024, trong tháng 1 Custin cũng kịp ghi nhận doanh số 244, trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.

Hyundai Custin mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.

Sự ưa chuộng của khách hàng Việt Nam dành cho Custin, có thể được lí giải ở thiết kế, tính năng cùng khả năng đảm bảo an toàn. Mẫu xe MPV Hyundai Custin được phát triển trên hệ khung gầm toàn cầu N3 của Hyundai Motor, cùng một thiết kế mang phong cách mạnh mẽ của SUV mà cũng không kém phần thời trang, lịch lãm.

Bên cạnh đó, Custin còn được trang bị những tiện nghi cao cấp như đèn chiếu sáng full LED, cửa sổ trời kép, ghế captain độc lập chỉnh điện, không gian rộng rãi cả 3 hàng ghế dành cho 7 người.

Sự ưa chuộng của khách hàng Việt Nam dành cho Custin, có thể được lí giải ở thiết kế, tính năng cùng khả năng đảm bảo an toàn.

Cung cấp động lực cho Custin là động cơ SmartStream với 2 tùy chọn 2.0L Turbo và 1.5L Turbo đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC,…

Có thể nói, Hyundai Custin tại Việt Nam chính là một làn gió mới trong phân khúc MPV cỡ trung hiện nay. Đây chính là chiếc xe phù hợp với những chuyến hành trình dài dành cho nhóm đông người: gia đình, bạn bè,…

Hyunda Custin chính là một làn gió mới trong phân khúc MPV cỡ trung hiện tại ở Việt Nam.

Với động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống an toàn chủ động cao cấp, Custin đem đến cho những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị và an toàn hơn.