Hyundai Creta 2022 phiên bản 7 chỗ trình làng, từ 696 triệu đồng

Vào hồi tháng 4 năm ngoái, hãng Hyundai đã chính thức vén màn phiên bản 7 chỗ của dòng crossover cỡ B Creta tại thị trường Ấn Độ dưới cái tên Alcazar. Sau 1 năm, mẫu crossover 7 chỗ này tiếp tục được mở rộng thị trường sang Nam Phi nhưng dưới cái tên riêng là Hyundai Grand Creta 2022 bản 7 chỗ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Hyundai Creta giá rẻ nhưng mẫu crossover 7 chỗ này có kích thước lớn hơn. Cũng cần phải nói thêm rằng, Hyundai Grand Creta 2022 được ra đời dựa trên Creta dành cho Ấn Độ chứ không phải mẫu xe cùng tên đang bán ở Việt Nam. Theo đó, Hyundai Grand Creta 2022 sở hữu chiều dài 4.500 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.760 mm và chiều cao gầm 200 mm. So với phiên bản 5 chỗ, Hyundai Grand Creta 2022 dài hơn 200 mm, cao hơn 45 mm và chiều dài cơ sở tăng 150 mm. Với chiều dài như trên, Hyundai Grand Creta 2022 đã lấp khoảng trống giữa 2 mẫu xe Creta 5 chỗ (4.300 mm) và Tucson (4.630 mm) tại thị trường Nam Phi. Thậm chí, mẫu xe này còn có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút so với Hyundai Tucson thế hệ mới (2.755 mm). Không chỉ có kích thước lớn hơn, Hyundai Grand Creta 2022 còn sở hữu thiết kế ngoại thất khác biệt so với phiên bản 5 chỗ, đặc biệt là đầu xe. Khi nhìn trực diện, chúng ta sẽ thấy lưới tản nhiệt với mắt lưới dạng đa điểm mạ crôm. Ngoài ra, viền mạ crôm của lưới tản nhiệt còn vòng sang hai bên, ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha. Tiếp đến là cản trước và đèn sương mù mới. Bên sườn, Hyundai Grand Creta 2022 có thiết kế khác với phiên bản 5 chỗ ở khu vực từ cột C trở về phía sau. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp cửa sổ thứ ba riêng, không có trên Hyundai Creta 5 chỗ. Ngoài ra, mẫu crossover 7 chỗ này còn được trang bị nóc thẳng thớm thay vì dốc về phía sau như Hyundai Creta. Đằng sau Hyundai Grand Creta 2022 xuất hiện cụm đèn hậu với thiết kế ôm lấy 2 góc đuôi xe và cản sau mới. Bên dưới cản sau là 2 ống xả và tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Nhờ kích thước lớn hơn nên Hyundai Grand Creta 2022 cũng sở hữu nội thất rộng rãi hơn phiên bản 5 chỗ. Bên trong xe là nội thất 3 hàng ghế được bọc bằng da phối 2 màu thanh lịch. Tuy nhiên, Hyundai Grand Creta 2022 tại Nam Phi không có phiên bản 6 chỗ như xe ở Ấn Độ. Khoang hành lý của mẫu crossover 7 chỗ này có thể tích là 180 lít khi không gập ghế xuống. Nếu gập hàng ghế thứ ba xuống, con số này tăng lên 561 lít. Nếu gập 2 hàng ghế sau thì thể tích khoang hành lý là 1.670 lít. Ở bản tiêu chuẩn, Hyundai Grand Creta 2022 tại Nam Phi có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED tự động, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, vành la-zăng 17 inch, ghế bọc da, điều hòa chỉnh tay đi kèm cửa gió điều hòa hàng ghế sau, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, sạc điện thoại thông minh không dây, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ với màn hình 7 inch và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Trong khi đó, bản cao cấp hơn của xe sẽ có thêm đèn sương mù LED, vành hợp kim 18 inch, ghế trước thông hơi, ghế lái chỉnh điện, rèm che nắng cửa sổ sau, bàn gấp ở lưng ghế trước, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và kính cửa sổ màu tối. Đáng tiếc là Hyundai Grand Creta 2022 tại Nam Phi không có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense như Creta ở Việt Nam. Thay vào đó, xe đi kèm những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe phía sau và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cảm biến đỗ xe phía trước, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời sẽ chỉ dành cho bản cao cấp. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Grand Creta 2022 tại Nam Phi là 2 tùy chọn động cơ giống Alcazar ở Ấn Độ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 157 mã lực và mô-men xoắn cực đại 191 Nm. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình từ 8,5 - 8,9 lít/100 km. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của động cơ diesel là 6,5 lít/100 km. Ở bản tiêu chuẩn, Hyundai Grand Creta 2022 sẽ dùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản cao cấp chỉ có hộp số tự động. Tại thị trường Nam Phi, xe được chia thành 5 bản trang bị. Mức giá xe Hyundai Grand Creta 2022 dao động từ 449.000 - 559.000 Rand (khoảng 696 - 866 triệu đồng). Video: Đánh giá Hyundai Creta 2022 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

