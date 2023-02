Hyundai Accent 2023 lộ diện hoàn toàn, thiết kế "Sensuous Sportiness"

Theo kế hoạch, Hyundai Accent 2023 mới hay còn gọi là Verna sẽ chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào ngày 2/3 tới đây. Trước thời điểm đó, Hyundai Ấn Độ tiếp tục tung ra những hình ảnh mới của mẫu sedan cỡ B này trên trang web chính thức. Lần này, Hyundai công bố những hình ảnh phác họa chính thức của Accent thế hệ mới. Nhờ đó, chúng ta có thể biết rõ hơn thiết kế ngoại thất của xe. Đúng như những hình ảnh trước đó, Hyundai Accent thế hệ mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Sensuous Sportiness", tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu như Elantra. Điều này được cho thấy rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang ngược rộng hơn trước và sở hữu mắt lưới tản nhiệt phức tạp hơn. Điểm nhấn tiếp theo của Hyundai Accent mới chính là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Bên trên là dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang, ôm lấy nắp ca-pô theo phong cách giống Hyundai Staria, Grandeur và Kona thế hệ mới. Trong khi đó, cụm đèn pha nhỏ gọn của xe được đặt bên dưới, ngay bên cạnh lưới tản nhiệt. Ngoài ra, hãng Hyundai còn tích hợp đèn sương mù trước vào lưới tản nhiệt của xe. Cản trước của Hyundai Accent 2023 cũng được thay đổi thiết kế theo phong cách sắc sảo và góc cạnh hơn. Ở hai góc đầu xe là khe gió nằm dọc hình tam giác mới. Trong khi đó, logo của hãng Hyundai được đặt trên nắp ca-pô thay vì trên lưới tản nhiệt như thế hệ cũ. Vòng sang bên sườn, chúng ta có thể bắt gặp những đường dập gân nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn cho mẫu sedan cỡ B này. Xe đồng thời cũng được bổ sung vành la-zăng đa chấu mới với thiết kế thể thao hơn. Cột C của Hyundai Accent 2023 được trang trí bằng chi tiết mạ crôm mới. Phía sau Hyundai Accent cũng có những thay đổi đáng chú ý như cụm đèn hậu LED mới. Cụm đèn hậu này được bao quanh bằng dải đèn LED thanh mảnh, nằm vắt ngang trên cửa cốp và kéo dài xuống cản trước, tạo thành hình chữ "T". Thêm vào đó là cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ, logo của hãng Hyundai và tên xe. Có vẻ như đèn phản quang của xe được đặt khá thấp trên cản sau. Đáng tiếc là hình ảnh nội thất của Hyundai Accent 2023 chưa được công bố. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy mẫu sedan hạng B này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm. Đồng thời, sẽ không ngạc nhiên nếu Hyundai Accent thế hệ mới được bổ sung các tính năng an toàn chủ động ADAS. Có thể đoán được điều này qua hộp hình chữ nhật chứa radar và cảm biến trên cản trước. Rất có thể xe sẽ được trang bị những tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm với ô tô/người đi bộ/người đạp xe, cảnh báo/tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn pha. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent 2023 có 2 tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ tăng áp, phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.Giá xe Hyundai Accent 2023 ở thị trường Ấn Độ chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 4 phiên bản cùng 3 màu sơn ngoại thất mới là đen Abyss Black, trắng Atlas White và nâu Tellurian Brown. iVdeo: Hyundai Accent 2023 thiết kế "Sensuous Sportiness"

