Hồng Kỳ HS5 2023 - đối thủ của Hyundai SantaFe sẽ sớm về Việt Nam

Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/4 tới, nhưng sức nóng của sự kiện này đã được đẩy lên cao trào khi nhiều mẫu xe hot đã bị bắt gặp vận chuyển đến nơi tổ chức triển lãm này, 1 trong số đó là Hồng Kỳ HS5 bản nâng cấp giữa vòng đời, 1 trong những đối thủ rất khó chịu của Hyundai SantaFe tại thị trường Trung Quốc. Hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, chiếc SUV cỡ trung Hồng Kỳ HS5 2023 bị bắt gặp nằm trên xe cứu hộ không được trùm bạt, xe mang màu xanh và ngoại thất có nhiều thay đổi so với bản cũ. Chẳng hạn như các hút gió phía trước kích thước lớn hơn, lưới tản nhiệt có thiết kế mơi, dạng thác nước, đèn pha 2 bên được nối với khung lưới tản nhiệt để tạo thành một hình dạng tích hợp. Đồng thời, chiếc xe Hồng Kỳ HS5 bản nâng cấp giữa vòng đời cũng áp dụng thiết kế cụm đèn pha tách rời, với đèn LED chiếu sáng ban ngày phía trên, còn đèn chiếu xa và chiếu gần phía dưới kết hợp với đó là các viền xung quanh mạ crôm. Nhìn từ bên thân xe, Hồng Kỳ HS5 2023 duy trì cấu trúc thân xe SUV tiêu chuẩn, chắn bùn trước và sau hơi nhô ra khỏi thân xe, đường eo thân xe chạy dọc từ chắn bùn trước đến đuôi xe. Thiết kế đường gân lõm dưới cửa, ăn khớp với bộ mâm màu đen hun khói tạo nên diện mạo năng động cho chiếc xe. Ở phía sau, Hồng Kỳ HS5 bản nâng cấp giữa vòng đời sử dụng cụm đèn hậu được sơn đen, viền sau cũng có thiết kế hình khối phức tạp hơn, cách bố trí ống xả 2 bên cũng khiến chiếc xe mới trở nên thể thao, nam tính so với bản cũ. Rất tiếc là chưa có hình ảnh nội thất về xe Hồng Kỳ HS5 2023, phải đợi đến triển lãm ôtô Thượng Hải 2023, chúng ta mới được chiêm ngưỡng. Tuy nhiên theo công bố, xe sẽ được trang bị cửa sổ trời và nội thất 5 chỗ ngồi. Chưa hết, trên mẫu xe SUV Hồng Kỳ HS5 2023 mới này còn có camera được đặt ở nhiều vị trí như đầu xe hay gương chiếu hậu. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV cỡ D này có camera 360 độ và những trang bị an toàn chủ động ADAS. Về sức mạnh, theo thông tin công bố từ hãng xe Trung Quốc, Hồng Kỳ HS5 bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tăng áp, sản sinh công suất tối đa 251 mã lực, tăng 27 mã lực so với thế hệ cũ. Hiện thời điểm ra mắt và giá xe Hồng Kỳ HS5 2023 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, thế hệ cũ của mẫu xe này có giá bán tại thị trường quê nhà Trung Quốc từ 183.800 – 249.800 Nhân dân tệ (khoảng 636 – 864 triệu đồng). Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến nhiều tin tức hơn về chiếc xe Hồng Kỳ HS5 2023 cũng như các mẫu xe hot khác sẽ ra mắt tại triển lãm ôtô Thượng Hải 2023 sắp diễn ra tại Trung Quốc. Video: Hồng Kỳ HS5 2023 lộ diện trước ngày ra mắt chính thức.

