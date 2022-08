Hồng Kỳ E-QM5 Plus từ 727 triệu đồng, lăn bánh hơn 600km/lần sạc

Vào hồi tháng 3 năm nay, hãng Hồng Kỳ đã bắt đầu bán mẫu ôtô điện E-QM5 cho khách hàng cá nhân tại thị trường Trung Quốc. Sau gần nửa năm, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung phiên bản mới mang tên Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 mới.Điểm nhấn của mẫu xe điện Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 mới nằm ở phạm vi di chuyển dài hơn so với bản thường. Theo đó, ở phiên bản Plus mới, mẫu ôtô điện này có thể chạy được 605 km sau khi sạc đầy pin. Phạm vi di chuyển tương ứng của Hồng Kỳ E-QM5 2023 là 431 km. Dù ở phiên bản nào, Hồng Kỳ E-QM5 2023 đều dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 140 kW (khoảng 188 mã lực). Ngoài ra, mẫu xe này còn có cả phiên bản sạc pin và đổi pin. Ở phiên bản sạc pin, xe có hệ thống sạc nhanh, giúp tăng dung lượng pin từ 20% lên 80% trong thời gian chỉ 30 phút. Trong khi đó, ở phiên bản đổi pin, thời gian đổi pin cho xe chỉ rơi vào khoảng 1,5 phút. Ngoài phạm vi di chuyển, Hồng Kỳ E-QM5 Plus 2023 sở hữu thiết kế và trang bị không khác gì phiên bản thường. Tuy được định vị trong phân khúc sedan hạng trung nhưng mẫu xe này có kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.040 mm, chiều rộng 1.910 mm, chiều cao 1.569 mm và chiều dài cơ sở 2.990 mm. Nguyên nhân là do mẫu xe này được thiết kế tập trung vào hành khách phía sau hơn là người lái. Ngay cả ngoại thất của Hồng Kỳ E-QM5 2023 cũng được thiết kế với mục đích này. Theo đó, xe sở hữu cửa sau lớn hơn cửa trước và cột C đẩy về phía sau nhiều nhất có thể để nới rộng không gian cho hành khách trên hàng ghế sau. Chưa hết, E-QM5 còn được áp dụng phong cách thiết kế khác biệt so với các mẫu xe Hồng Kỳ còn lại. Có thể thấy rõ điều đó qua thiết kế đầu xe với 12 nan mạ crôm nằm dọc, giả lưới tản nhiệt.Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày rất mỏng nằm phía trên và cụm đèn pha đặt bên dưới. Lưới tản nhiệt giả và dải đèn LED định vị ban ngày đều được bao quanh bằng đèn chờ dẫn đường có thiết kế uốn cong mềm mại, kéo dài lên tận nắp ca-pô. Ở giữa nắp ca-pô xuất hiện logo dạng đường kẻ màu đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ. Bước vào bên trong Hồng Kỳ E-QM5 2023, người lái được chào đón bằng không gian nội thất theo phong cách tối giản. Mẫu ô tô điện này không có nhiều nút bấm cơ học vì phần lớn các tính năng đều có thể chỉnh qua màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,1 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ cỡ lớn với màn hình đa thông tin ở giữa. Tiếp đến là cần số khá ngắn, phanh tay điện tử cũng như tính năng tự động giữ phanh tạm thời trên cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, xe còn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera lùi, hệ thống điều hòa với lọc không khí PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống đèn viền nội thất nhiều màu, ghế bọc da chỉnh điện đa hướng và làm mát cũng như cổng USB cho cả hai hàng ghế. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Hồng Kỳ E-QM5 2023 có mức bán ra 122.800 Nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng) cho bản đổi pin và 165.800 Nhân dân tệ (580 triệu đồng) cho bản sạc pin. Trong khi đó, phiên bản Plus có giá 207.800 Nhân dân tệ (727 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe điện Hồng Kỳ E-QM5 tại Trung Quốc.

