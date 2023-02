Hồng Kỳ E-HS9 tại Việt Nam "đại hạ giá sốc”, tới 530 triệu đồng

Hồng Kỳ E-HS9 chạy điện hay Hongqi E-HS9 phiên bản Flagship cao cấp nhất tại Việt Nam có mức giảm lên tới 530 triệu đồng. Hongqi E-HS9 Deluxe 7 chỗ giảm 310 triệu. Phiên bản Premium giảm 381 triệu đồng. Lý do cho đợt giảm giá này không được phía đại lý tiết lộ. Hongqi H9 và E-HS9 tại Việt Nam lần đầu ra mắt khách hàng vào tháng 1/2022. Trong đó, Hongqi E-HS9 là mẫu xe thuần điện Trung Quốc đầu tiên bán rộng rãi tại Việt Nam. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.209 x 2.010 x 1.713 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.110mm. Các đối thủ của E-HS9 tại thị trường Việt Nam là những mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như Mercedes-Benz GLS và BMW X7 và Lexus LX600. Hongqi E-HS9 có ngoại hình sang trọng, gợi nhiều liên tưởng đến Rolls-Royce. Ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt thẳng đứng, gồm các thanh kim loại dọc có thiết kế kiểu thác nước và logo cờ đỏ ngay trung tâm, chạy liền mạch lên khu vực nắp capo. Hai dải đèn LED chạy ban ngày cũng được đặt dọc giống như lưới tản nhiệt, trong khi cụm đèn pha ở trên lại có tạo hình thanh mảnh và sắc nét hơn. Các chi tiết thiết kế ngoại thất nổi bật khác của Hongqi E-HS9 bao gồm trang trí chrome to bản trên cột C và cột D, trang trí màu đỏ ở cánh cửa trước, cánh lướt gió trên nóc, cản va sau mạ chrome, bộ khuếch tán gió và cặp đèn hậu LED cỡ lớn hình chữ Y được nối liền bởi một thanh đèn LED. Ở bên trong khoang nội thất, trên mỗi phiên bản sẽ có những thay đổi về mặt trang bị. Cụ thể, bản Deluxe sẽ không có màn hình dành cho ghế phụ; gương chiếu hậu trong xe góc rộng, chống chói tự nhiên; và camera hành trình DVR giống như phiên bản Premium. Bản Premium mang đến trải nghiệm cao cấp và hiện đại hơn với hệ thống ghế ngồi bọc da H-Nappa của Hongqi, hàng ghế ghế trước nhỉnh hơn khi được trang bị thêm tính năng massage. Hàng ghế sau dạng thương gia, tách rời, có thể chỉnh điện 4 hướng, tích hợp chức năng sưởi và thông gió. Bản Premium có tổng cộng 6 chỗ ngồi, bố trí dạng 2-2-2. Trong khi đó, nội thất bản Deluxe bọc da Alcantara và PV. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa. Cấu hình ghế ngồi 7 chỗ, bố trí dạng 2-3-2.Ngoài những điểm khác biệt trên, cả hai phiên bản đều được trang bị vô-lăng tích hợp nút cảm ứng, 3 màn hình điện tử ở bảng táp-tô, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hoà 4 vùng độc lập, sạc không dây và lọc bụi. Hongqi E-HS9 cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn hiện đại với camera 360 độ, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía trước, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường Hỗ trợ giữ làn đường, nhắc nhở giới hạn tốc độ, ga tự động thông minh, đèn pha thích ứng, giám sát tình trạng tài xế, cảnh báo va chạm phía sau, nhận diện biển báo, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ lái xe tắc đường, hỗ trợ lái xe tốc độ cao và hỗ trợ đỗ xe. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe SUV hạng sang Hongqi E-HS9 là 2 mô-tơ điện ở cầu trước và cầu sau, cho tổng công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 750Nm, giúp chiếc SUV chỉ cần 4,8 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Bộ pin 99 kWh cho phép xe chạy được khoảng 510 km mỗi lần sạc đầy. Video: Xe Tàu Hồng Kỳ H9 hô biến thành Rolls-Royce tại Hà Nội.

