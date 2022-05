Honda ZR-V 2023 giá rẻ trình làng, "đối thủ" Toyota Corolla Cross

Vào ngày 29/5/2022 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu mẫu SUV mới mang tên Honda ZR-V 2023 mới tại thị trường Trung Quốc. Ở thị trường này, ZR-V được định vị như SUV hạng C, nằm giữa HR-V và CR-V trong dòng sản phẩm của hãng Honda. Đúng như thông tin từ trước đó, mẫu xe SUV Honda ZR-V 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Civic thế hệ mới. Xe sở hữu chiều dài 4.568 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. So với Honda HR-V thế hệ mới hiện đang bán tại Đông Nam Á, ZR-V mới dài hơn 238 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 41 mm và chiều dài cơ sở tăng 45 mm. Trong khi đó, so với đàn anh Honda CR-V 2023 sắp ra mắt, xe ngắn hơn 135 mm, hẹp hơn 26 mm, thấp hơn 59 mm và chiều dài cơ sở kém 46 mm. Có vẻ như hãng Honda đang học theo chiến lược mà Toyota đã áp dụng cho Corolla Cross. Bên ngoài, Honda ZR-V 2023 được áp dụng phong cách thiết kế mới, giống với HR-V thế hệ mới ở thị trường Mỹ. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới dạng tổ ong. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED nằm cao, sát với nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Honda Civic thế hệ thứ 11. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe, hốc gió trung tâm đi kèm lưới mắt cáo và nắp ca-pô dập gân nổi bật. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế khá đơn giản với đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, tạo cảm giác mượt mà. Bên cạnh đó là 4 tay nắm đều nằm trên cửa và bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao trên bản cao cấp. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị vành la-zăng có đường kính 17 inch. Đằng sau, Honda ZR-V 2023 được trang bị đèn hậu nằm ngang và không nối liền với nhau như xu hướng thịnh hành hiện nay. Thêm vào đó là cản sau màu đen và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, được bao quanh bằng ốp màu bạc. Bên trong Honda ZR-V 2023 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách giống Civic thế hệ thứ 11. Điều này được thể hiện qua bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 10 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Cửa gió điều hòa của xe cũng đi kèm tấm lưới hình tổ ong giống Honda Civic 2022. Nội thất của Honda ZR-V 2023 có 5 chỗ ngồi với ghế chỉnh điện và khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau khá rộng rãi. Bệ tì tay trung tâm của hàng ghế trước còn tích hợp cửa gió điều hòa và cổng USB Type-C dành cho hành khách phía sau. "Trái tim" của Honda ZR-V 2023 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Đây chính là hệ truyền động hiện đang được dùng cho Honda Civic 2022. Đáng tiếc là giá xe Honda ZR-V 2023 vẫn chưa được hé lộ. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe này ở thị trường Trung Quốc chính là Toyota Corolla Cross và Frontlander. Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Honda ZR-V 2023.

Vào ngày 29/5/2022 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu mẫu SUV mới mang tên Honda ZR-V 2023 mới tại thị trường Trung Quốc. Ở thị trường này, ZR-V được định vị như SUV hạng C, nằm giữa HR-V và CR-V trong dòng sản phẩm của hãng Honda. Đúng như thông tin từ trước đó, mẫu xe SUV Honda ZR-V 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Civic thế hệ mới. Xe sở hữu chiều dài 4.568 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. So với Honda HR-V thế hệ mới hiện đang bán tại Đông Nam Á, ZR-V mới dài hơn 238 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 41 mm và chiều dài cơ sở tăng 45 mm. Trong khi đó, so với đàn anh Honda CR-V 2023 sắp ra mắt, xe ngắn hơn 135 mm, hẹp hơn 26 mm, thấp hơn 59 mm và chiều dài cơ sở kém 46 mm. Có vẻ như hãng Honda đang học theo chiến lược mà Toyota đã áp dụng cho Corolla Cross. Bên ngoài, Honda ZR-V 2023 được áp dụng phong cách thiết kế mới, giống với HR-V thế hệ mới ở thị trường Mỹ. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới dạng tổ ong. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED nằm cao, sát với nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Honda Civic thế hệ thứ 11. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe, hốc gió trung tâm đi kèm lưới mắt cáo và nắp ca-pô dập gân nổi bật. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế khá đơn giản với đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, tạo cảm giác mượt mà. Bên cạnh đó là 4 tay nắm đều nằm trên cửa và bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao trên bản cao cấp. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị vành la-zăng có đường kính 17 inch. Đằng sau, Honda ZR-V 2023 được trang bị đèn hậu nằm ngang và không nối liền với nhau như xu hướng thịnh hành hiện nay. Thêm vào đó là cản sau màu đen và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, được bao quanh bằng ốp màu bạc. Bên trong Honda ZR-V 2023 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách giống Civic thế hệ thứ 11. Điều này được thể hiện qua bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 10 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Cửa gió điều hòa của xe cũng đi kèm tấm lưới hình tổ ong giống Honda Civic 2022. Nội thất của Honda ZR-V 2023 có 5 chỗ ngồi với ghế chỉnh điện và khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau khá rộng rãi. Bệ tì tay trung tâm của hàng ghế trước còn tích hợp cửa gió điều hòa và cổng USB Type-C dành cho hành khách phía sau. "Trái tim" của Honda ZR-V 2023 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Đây chính là hệ truyền động hiện đang được dùng cho Honda Civic 2022. Đáng tiếc là giá xe Honda ZR-V 2023 vẫn chưa được hé lộ. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe này ở thị trường Trung Quốc chính là Toyota Corolla Cross và Frontlander. Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Honda ZR-V 2023.