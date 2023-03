Honda WR-V 2023 từ 547 triệu, "đối thủ" Toyota Raize có về Việt Nam?

Mẫu xe này là thành viên mới nhất của nhóm xe gầm cao Honda, sau các "đàn anh" CR-V và HR-V. Honda WR-V 2023 mới ra mắt Thái Lan có các thông số kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.060 x 1.780 x 1.608 (mm), chiều dài cơ sở là 2.485 mm. So với Honda HR-V, mẫu xe này có trục cơ sở ngắn hơn 125 mm. Do đó, WR-V được xếp vào phân khúc SUV hạng A, ngang ngửa với các đối thủ như Toyota Raize hay Kia Sonet. Nếu như tại Indonesia, mẫu xe SUV Honda WR-V có 3 phiên bản gồm E, RS và RS tích hợp Honda Sensing, thì mẫu xe này tại Thái Lan chỉ được phân phối 2 phiên bản. Cụ thể, giá xe Honda WR-V 2023 bản SV và RS từ 799.000 baht và 869.000 baht (tương đương 547 triệu và 595 triệu đồng). Cả hai phiên bản SV và RS của WR-V 2023 đều được trang bị động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh cho công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm. Đi kèm với đó là hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED có thiết kế sắc cạnh, đèn định vị ẩn bên trong, thiết kế phần đầu dễ gây liên tưởng đến mẫu Honda HR-V thế hệ cũ. Thân xe được phối 2 tông màu với mui xe sơn đen. Đèn hậu vuông vắn, hình chữ L ngược. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch thiết kế 2 tông màu, đi kèm lốp 215/55 R17. Hệ thống treo dạng độc lập phía trước và Macpherson với thanh dầm xoắn phía sau. Hệ thống phanh với phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau. Honda WR-V 2023 bản tiêu chuẩn được trang bị nội thất với vô lăng bọc da, ghế bọc vải/da tổng hợp, điều hòa tự động, màn TFT đa thông tin 4,2 inch tại cụm đồng hồ và màn cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay. Tiến lên phiên bản RS cao cấp hơn, WR-V 2023 có mặt ca lăng mạ chrome, mâm xe kích thước lớn hơn và bổ sung đèn sương mù LED phía trước. Nội thất của bản RS cũng được bổ sung trang bị, bao gồm hệ thống kết nối Honda Connect và vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao. So với các đối thủ cùng phân khúc, Honda WR-V 2023 vượt trội về mặt công nghệ an toàn nhờ được trang bị gói Honda Sensing. Hệ thống này bao gồm các tính năng phanh khẩn cấp tự động, có thể phát hiện xe/người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo/kiểm soát để xe không lệch làn đường Đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Camera cập lề Honda LaneWatch là trang bị chỉ có trên phiên bản cao cấp. Phiên bản tiêu chuẩn có 4 túi khi trong khi con số tương ứng ở bản cao cấp là 6. Do là mẫu xe xuất phát từ thị trường Indonesia dùng tay lái nghịch nên việc WR-V được Honda đưa sang Thái Lan sớm là điều dễ hiểu. Vì vậy, những thị trường với tay lái thuận như Việt Nam có thể sẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa để đón nhận mẫu xe này. Ngoài ra, cũng giống như các mẫu xe Honda khác ở thị trường Thái Lan, mẫu WR-V cũng được cung cấp gói độ chính hãng Modulo làm tăng thêm vẻ hầm hố và thể thao cho xe. Video: Honda WR-V 2023, đối thủ của Toyota Raize, Kia Sonet.

