Honda WR-V giá rẻ sắp ra mắt toàn cầu, sẵn sàng "đấu" Toyota Raize

Honda WR-V giá rẻ không phải là cái tên xa lạ, nó từng ra mắt toàn cầu thế hệ đầu tiên vào năm 2016 và xây dựng trên nền tảng Honda Global Small Car cùng với Honda Jazz. Tuy nhiên tại khu vực Đông Nam Á, mẫu xe chuẩn bị ra mắt sẽ phát triển dựa trên nền tảng hoàn toàn mới, có thể trở thành thế hệ thứ 2 của mẫu xe này. Tháng 11/2021, Honda Indonesia cho ra mắt mẫu xe ý tưởng RS Concept, và nhiều khả năng Honda WR-V sắp ra mắt sẽ là bản thương mại của mẫu xe SUV cỡ nhỏ này.Honda WR-V 2023 mới được định vị ở phân khúc thấp hơn so với 2 mẫu xe HR-V và CR-V. Vì vậy đối thủ của WR-V sẽ là Toyota Raize, Daihatsu Rocky và Kia Sonet... Trong tháng 7/2022, mẫu xe SUV cỡ nhỏ Honda WR-V hoàn toàn mới bị bắt gặp chạy thử với các phóng viên AutonetMagz và dường như chính là bản thương mại sắp ra mắt. Theo đó, phiên bản Honda WR-V thương mại này có thiết kế đôi chút khác biệt so với mẫu RS Concept. Cụm lưới tản nhiệt đã được điều chỉnh thiết kế và có phần tương đồng với mẫu Honda HR-V. Phía trên lưới tản nhiệt Honda WR-V 2023 được thiết kế với đường viền mạ chrome, trong khi cụm đèn pha có phần dày hơn so với phiên bản concept. Ở phía sau có nhiều sự thay đổi. Cụm đèn hậu tách rời, không còn kiểu dáng liền mạch kèo dài toàn chiều ngang. Đồ họa LED hình L-shaped khá giống với mẫu Honda Civic thế hệ 11 vừa ra mắt tại thị trường quốc tế. Ngoài ra, đuôi xe còn có một số điểm nhấn đáng chú ý như cánh lướt gió trên cao, ăng ten dạng vây cá, cản sau tích hợp cánh khuếch tán không khí... Honda WR-V sẽ chính thức ra mắt vào 3 giờ chiều ngày 2/11/2022 tại Indonesia. Buổi ra mắt sẽ được phát trực tiếp trên kênh youtube của Hondaisme. Video: Giới thiệu Honda RS Concept hoàn toàn mới.

