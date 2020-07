SUV giá rẻ Honda WR-V 2020 chỉ từ 263 triệu đồng tại Ấn Độ

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mãi đến nay, mẫu SUV giá rẻ Honda WR-V 2020 mới được trình làng tại thị trường Ấn Độ. Ban đầu, hãng Honda dự định tung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ B này ra thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 4 năm nay. Được phát triển dựa trên mẫu xe hatchback cỡ B Honda Jazz nhưng WR-V lại sở hữu thiết kế có nhiều điểm tương đồng với Brio và BR-V. Riêng thiết kế bên sườn của Honda WR-V lại giống Jazz. Bước sang phiên bản facelift, Honda WR-V thế hệ mới được cải tiến ở một số chi tiết ngoại thất, rõ nhất là phần đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bát gặp lưới tản nhiệt Solid Wing mạ crôm táo bạo hơn trước, nằm trên lưới tản nhiệt màu đen đi kèm những nan nằm ngang thay vì mắt lưới hình tổ ong như trước. Ngoài ra, Honda WR-V 2020 còn có cụm đèn pha thiết kế lại, đèn sương mù trước hình tròn và cụm đèn hậu hình càng cua giống những người anh em cùng thương hiệu như Civic hay Accord. Trên bản VX cao cấp nhất, mẫu SUV cỡ B này sẽ được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau. Trong khi đó, bản SV tiêu chuẩn chỉ dùng bóng Halogen thông thường. Cả hai phiên bản của Honda WR-V 2020 đều được trang bị bộ vành 16 inch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bản VX sẽ có thêm cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan và cần gạt nước trên kính sau. Tương tự trước đây, Honda WR-V 2020 cũng có nẹp thân xe màu đen, tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc trước/sau và baga nóc để đúng chất SUV hơn. Bước vào bên trong Honda WR-V 2020, khách hàng Ấn Độ được chào đón bằng nội thất nâng cấp với ghế bọc nỉ và hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống định vị với thông tin giao thông thời gian thực và tính năng điều khiển từ xa. Chưa hết, Honda WR-V 2020 còn có những trang bị tiêu chuẩn như 4 loa, camera lùi đa góc, cảm biến đỗ xe phía sau, ghế trước chỉnh tay, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, vô lăng đa chức năng và điều hòa tự động 1 vùng. Tuy nhiên, bản VX sẽ có thêm 2 loa tweet, tính năng mở cửa/khởi động máy không cần chìa khóa, hệ thống kiểm soát hành trình, gương ngoại thất gập điện, những chi tiết trang trí màu bạc trên mặt táp-lô, vô lăng bọc da và bệ tì tay trung tâm cho hàng ghế trước. Về an toàn, Honda WR-V 2020 được trang bị 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước, cảnh báo tốc độ, tựa đầu ghế giảm thiểu lực tác động và hệ thống tự động ngắt động cơ nhằm kiểm soát tình trạng xe tăng tốc ngoài kiểm soát do kẹt chân ga. Thứ hai là động cơ diesel i-DTEC 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 100 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại tua máy 1.750 vòng/phút. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp và tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 23,7 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km). Khi mua Honda WR-V 2020, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là màu cam đậm, bạc, xám, nâu, đỏ và trắng. Giá xe Honda WR-V mới dao động từ 849.900 - 1.100.000 Rupee (khoảng 263,6 - 341 triệu đồng). Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Ford EcoSport, Hyundai Venue và Suzuki Vitara Brezza. Video: Chi tiết SUV giá rẻ Honda WR-V 2020 tại Ấn Độ.

