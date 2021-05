Honda Việt Nam ra mắt Africa Twin 2021, đắt nhất 689,9 triệu đồng

Honda Africa Twin 2021 mới với hai phiên bản tiêu chuẩn và Adventure Sport vừa ra mắt chính hãng tại Việt Nam, tạo cho những người ưa xê dịch mang trong mình chất off-road cơ hội được vùng vẫy qua mọi địa hình trên mẫu xe này. Không chỉ dừng lại ở sự thỏa mãn trong khao khát sở hữu mà Honda còn tạo được sự thỏa mãn trong trải nghiệm với hàng loạt những nâng cấp giá trị, đáp ứng cao nhất cho cả nhu cầu chạy off-road lẫn đường trường của các tay lái. Xây dựng trên triết lý gắn liền với tinh thần mạo hiểm, hai từ ngữ xuyên xuốt thể hiện được toàn bộ thiết kế của mẫu xe là “dữ dằn” và “nhỏ gọn”. Honda Africa Twin thế hệ mới thừa hưởng di sản từ những chiếc xe đua dành riêng cho địa hình khắc nghiệt như giải Dakar Rally. Không chỉ dừng ở đó, xe còn sở hữu lợi thế khi có thể vận hành hoàn hảo trên mọi địa hình, từ di chuyển trong đường phố cho đến việc vượt chướng ngại vật, băng qua vùng ngập nước, làm chủ địa hình off -road... Đèn pha kép dạng LED được đặt cao hơn đem lại tia sáng sắc nét hơn cho các hành trình phiêu lưu của người lái. Kết hợp với đó là đèn chiếu sáng ban ngày DRL tự động điều chỉnh cường độ, trong bất kì hoàn cảnh lái và điều kiện ánh sáng nào. Africa Twin phiên bản tiêu chuẩn được thiết kế kính chắn gió nhỏ và ngắn, bố trí ngay trên đèn pha, tách rời so với phần mặt nạ. Phiên bản Adventure Sport sở hữu kính chắn gió to và cao hơn, kết hợp với đèn chiếu theo góc cua. Một trong những điểm nhấn nổi bật trên phiên bản 2021 là bảng điều khiển hiển thị đa chức năng (MID) loại màn hình cảm ứng TFT 6,5 inch hoàn toàn tùy biến theo ý của người lái. Bảng điều khiển MID cũng có thể được tùy chỉnh theo ý muốn để hiện thị các mức độ thông tin liên quan để chế độ lái mà người sử dụng lựa chọn. Việc phiêu lưu trên mẫu xe trở nên thoải mái và dễ dàng hơn bao giờ hết với sự nâng cấp này. Honda Africa Twin 2021 mới là sự pha trộn giữa dòng cào cào và xe địa hình đa năng với sự tận tâm trong từng chi tiết thiết kế để chịu được cả những chặng đường nhiều thử thách, nổi bật lên tinh thần phiêu lưu khám phá. Xe sở hữu tư thế lái thẳng với việc điều khiển thoải mái linh hoạt trong sự chuyển giao giữa trạng thái lái ngồi hoặc lái đứng. Yên xe điều chỉnh được độ cao linh hoạt trong khoảng 850-870mm với tay lái được bố trí cao hơn 22,5mm so với phiên bản tiền nhiệm. Khung xe tiếp tục sở hữu phần khung phụ bằng nhôm có thể tách rời thay vì hàn cố định cùng nhau. Càng sau dựa trên thiết kế của mẫu cào cào chuyên nghiệp CRF450R mang lại khả năng bám đường vượt trội cho bánh sau và cải thiện phản hồi cho người lái. Đuôi xe được vuốt cao về phía sau lấy cảm hứng từ CRF450 Rally với phần khung phụ được lộ ra tạo cảm giác thon gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, thể thao. Bình xăng được tối ưu hóa với dung tích 18,8 lít trên phiên bản tiêu chuẩn và 24,8 lít trên phiên bản Adventure Sport. Đèn báo trước sau của xe được tích hợp chức năng báo dừng khẩn cấp. Khi phanh đột ngột, đèn báo nguy hiểm phát tín hiệu nhấp nháy để cảnh báo những phương tiện khác dừng lại. Hệ thống còn có chức năng tự động hủy bằng việc so sánh sự khác nhau giữa tốc độ bánh trước và bánh sau, tính toán thời điểm để hủy lệnh báo đèn trong các tình huống xảy ra. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn được thiết kế tập trung cho khả năng vận hành off-road thì phiên bản Adventure Sport lại hướng đến khả năng chinh phục những chặng đường dài nhờ những trang bị bao gồm: phuộc điện tử Showa EERA cao cấp cho phép tự động điều chỉnh tải trước lò xo và độ nén nhả tùy theo điều kiện vận hành với 4 chế độ: Off Road, Hard, Mid, Soft và khả năng điều chỉnh tới 24 cấp độ khác nhau. Hệ thống Showa EERA sẽ tự động điều chỉnh các thông số của phuộc trước, sau tùy theo chế độ mà người lái đang chọn để mang tới khả năng vận hành lý tưởng ở mọi dải tốc độ và địa hình. Các dữ liệu về mặt đường sẽ được ghi lại từ cảm biến hành trình phuộc và hệ thống đo lường quán tính (IMU). Có 3 chế độ dành cho điều kiện vận hành on-road là SOFT mang đến độ nén nhả mềm và mượt mà, MID đa dụng cho mọi điệu kiện và HARD lái thể thao. Bên cạnh đó chế độ OFF-ROAD sẽ tự động tăng khả năng hấp thụ chấn động của phuộc trước và sau khi cảm biến hành trình phuộc ghi nhận được các chấn động mạnh từ mặt đường. Tải trước phuộc sau có thể điểu chỉnh điện tử... Ngoài ra mẫu xe này còn được trang bị chế độ USER cho phép người lái tùy chỉnh độ nén nhả và tải trước lò xo với 24 cấp chỉnh tải trước phuộc sau. Bên cạnh đó phiên bản Adventure Sport còn được trang bị thêm những phụ kiện chuyên biệt mang lại cho người lái những trải nghiệm thoải mái và an toàn nhất như: sưởi tay lái, đèn trợ sáng và lốp không săm. Africa Twin 1100 2021 vẫn sử dụng khối động cơ dung tích tăng từ 1.000cc lên 1.100cc. Đồng thời, việc thay đổi còn tăng thêm sức mình cho dòng xe Africa Twin với công suất 100 hp (tăng 7%) và mô-men xoắn 105 Nm (tăng 6%). Bên cạnh đó, chiếc xe còn đi kèm hệ thống Cruise Control, Cornering ABS, Rear Lift Control, Wheelie Control và tín hiệu dừng khẩn cấp. Africa Twin 1100 2020 được trang bị 6 chế độ lái bao gồm: Tour, Urban, Gravel, Off-road và hai chế độ do người dùng tùy chọn. Africa Twin với hai phiên bản dự kiến sẽ được bán chính thức tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda trên toàn quốc vào ngày 22/6/2021 với chế độ bảo hành 2 năm, không giới hạn km. Giá xe Honda Africa Twin 2021 tại Việt Nam bán ra từ 589,9 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 689,9 triệu đồng cho phiên bản Adventure Sport. Video: Giới thiệu Honda Africa Twin 2021 thế hệ mới.

