Honda trao học bổng Y-E-S 2019 trị giá 30.000 USD cho sinh viên

Honda Y-E-S là giải thưởng hàng năm do Honda Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm và trao tặng học bổng với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy Honda do Công ty Honda Việt Nam sản xuất cho 10 sinh viên xuất sắc nhất.

Năm nay, giải thưởng Honda Y-E-S 2019 chính thức khởi động và nhận hồ sơ từ tháng 5/2019. Trong gần 3 tháng, Văn phòng Quản lý Giải thưởng đã nhận được 124 hồ sơ của các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết. Trải qua 3 vòng thi, Giải thưởng Honda Y-E-S 2019 đã tìm ra chủ nhân của 10 suất học bổng thuộc các trường đại học liên kết với chương trình.

Những sinh viên đạt giải thưởng Honda Y-E-S 2019.

Sau chương trình, các sinh viên này sẽ có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hoặc các công ty tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng đến 1 năm trong vòng 4 năm kể từ khi được nhận Giải thưởng. Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.