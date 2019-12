SUV Isuzu Trooper sẽ được “hồi sinh” đầy mạnh mẽ

Hiện tại SUV MU-X được phát triển dựa trên bán tải D-Max đang là dòng xe SUV duy nhất của thương hiệu Isuzu. Sau hơn 15 năm, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa có kế hoạch “hồi sinh” và phát triển thế hệ SUV Isuzu Trooper mới. Chính vì thế, người hâm mộ Isuzu đã phác thảo hình ảnh Trooper mới dựa trên kiểu dáng và ngôn ngữ thiết kế mới hiện tại của MU-X và D-Max. Nhà thiết kế vẫn giữ lại kiểu dáng hình dạng hình hộp đặc trung của Trooper với lốp dự phòng phong trần bụi bặm bên ngoài. Ở phía trước, phần đầu xe Trooper mới được trang bị cụm lưới tản nhiệt mạ crôm mới từ Isuzu, trang bị cụm đèn pha tích hợp LED chiếu sáng ban ngày. Nhìn tổng thể, phần đầu Isuzu Trooper 2020 mới được người hâm mộ “chắp bút” rất dễ khiến người ta liên tưởng đến thiết kế của SUV Toyota 4Runner 2020. Ngoài ra, vòm bánh xe được thiết kế vuông đặc trưng của Trooper. Không còn dùng động cơ V6 3.2L hay dầu I4 3.0L, Isuzu Trooper mới được cung cấp hai động cơ: dầu 3.0L (4JJ3-TCX) sản sinh công suất 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, hoặc xăng tăng áp 2.5 lít dựa trên Mazda cho công suất tối đa 272 mã lực và 447Nm. Cả hai động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Như mong đợi, hệ dẫn động hai cầu 4x4 sẽ là trang bị tiêu chuẩn. Về khung gầm, xe vẫn duy trì nền tảng khung gầm rời (body-on-frame), trong đó hệ thống treo trước sử dụng là loại tay đòn kép, còn phía sau dùng loại đa liên kết kết hợp với lò xo. Phanh đĩa cho 4 bánh đi cùng với ‘’dàn chân’’ sử dụng mâm 17 inch (265/70 R17). Tại Việt Nam, Isuzu Trooper đã qua sử dụng đang được rao bán rộng rãi, tùy thuộc vào đời xe, phiên bản, mức giá của Trooper sẽ dao động trong khoảng từ vài trục cho đến hơn 150 triệu đồng. Isuzu Trooper được đánh giá cao ở thiết kế from xe cứng cáp đầy nam tính, thân vỏ dày, vận hành êm ái, bền bỉ, nội thất thiết kế đẹp (so với các xe cùng đời), giá mềm hơn nếu so với Mitsubishi Pajero. Nhược điểm của Trooper chính là phụ tùng khó tìm kiếm, điều hoà nhiệt độ không thoải mái cho hai hàng ghế sau. Ở các phiên bản cao cấp như Isuzu Trooper SE, xe có thêm nhiều “đồ chơi” như tính năng rửa đèn pha, ga tự động, gương chiếu hậu chỉnh & gập điện. Video: Chi tiết SUV Isuzu Trooper đời 2001.

