Honda Super Cub 2024 bản "shipper" về Việt Nam giá hơn 100 triệu đồng

Mới đây, lô xe Honda Super Cub 110 Pro 2024 nhập khẩu Nhật Bản đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP. HCM. Theo tìm hiểu, những chiếc xe đầu tiên sắp đến tay khách hàng và đang trong quá trình hoàn tất đăng kiểm thủ tục đăng ký. So với các dòng Super Cub khác, mẫu xe máy Honda Super Cub 110 Pro được sản xuất để phục vụ nhu cầu chở hàng. Do đó, xe chỉ có 1 chỗ ngồi và được trang bị thêm giỏ hàng ở phía trước cùng baga bản rộng để chở đồ phía sau. Về kích thước, Honda Super Cub 110 Pro sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.860 x 730 x 1.065 mm, chiều dài cơ sở 1.225 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm, chiều cao yên xe 740 mm, trọng lượng 111 kg và dung tích bình xăng 4,1 lít. Về thiết kế, do đầu xe có giỏ hàng lớn nên đèn pha LED của Super Cub 110 Pro được đặt ở phía trước giỏ thay vì trên tay lái như các mẫu xe số thông thường. Đèn xi-nhan và đèn hậu sử dụng bóng halogen. Ngoài ra, xe có các trang bị giống bản thường như đồng hồ analog tích hợp màn hình LCD, hộp số 4 cấp, hệ thống khởi động điện, chìa khóa cơ, mở nắp bình xăng bằng chìa khóa, phanh tang trống phía sau... Để tăng khả năng chịu tải khi chở hàng, Honda Super Cub 110 Pro được trang bị vành 14 inch nhỏ hơn so với loại 17 inch trên bản tiêu chuẩn. Ngược lại, xe có lốp lớn hơn, phía trước là 70/100, phía sau 80/100, trong khi bản tiêu chuẩn là 70/90 và 80/90. Bên cạnh đó là hệ thống phanh đĩa chống bó cứng ABS được trang bị ở bánh trước, đĩa phanh được bảo vệ bằng ốp để ngăn ngừa bụi bẩn. Ngoài ra, xe còn có khóa phanh sau đặt ngay trên cùm phanh bên tay phải. Mẫu xe máy Honda Super Cub 110 Pro 2024 mới này được trang bị khối động cơ 110 cc, phun xăng điện tử Fi, công suất 8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm giống bản thường. Tuy nhiên phiên bản này được trang bị hệ thống treo thiết kế chuyên chở hàng hóa với phuộc ống lồng trước giảm chấn thủy lực. Phuộc sau giảm chấn lò xo trụ với 2 lò xo chuyên dùng cho các dòng tải trọng lớn. Mức giá xe Honda Super Cub 110 Pro 2024 nhập Nhật về Việt Nam được một số đơn vị nhập khẩu tư nhân bán tới 128 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Như vậy giá của phiên bản Pro đang cao hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn nhập Thái vừa về nước trong tháng 5/2024 (khoảng 80 triệu đồng). Video: Chi tiết Honda Super Cub 110 Pro 2024 tại Việt Nam.

