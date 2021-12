Honda Step WGN 2022 - chiếc MPV “trần cao, mái thoáng" đáng tiền

Honda Step WGN 2022 mới là mẫu xe MPV cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng vào năm 1996. Khác với người anh em Odyssey, Honda Step WGN được thiết kế với trần xe cao hơn, mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách bên trong. Theo kế hoạch, vào ngày 7/1/2022 tới đây, hãng Honda sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe MPV này. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Step WGN 2022 dành cho thị trường Nhật Bản. So với phiên bản cũ, mẫu xe MPV Honda Step WGN 2022 được thiết kế theo phong cách đơn giản hơn. Mẫu xe này sở hữu thiết kế 2 khoang, đường viền cửa sổ thẳng thớm và phần đuôi xe phẳng. Trên đầu xe, Honda Step WGN 2022 được trang bị cụm đèn pha mới, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Trong khi đó, lưới tản nhiệt có viền mạ crôm màu satin. Nẹp trên đỉnh lưới tản nhiệt còn kéo dài sang hai bên, đến hết đèn pha. Ngoài ra, Honda Step WGN 2022 còn có cụm đèn hậu nằm dọc và cánh gió mui phía sau. Là xe MPV nên đương nhiên Honda Step WGN mới cũng đi kèm cửa trượt bên sườn. Bên trong Honda Step WGN 2022 là không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi. Chiếc xe trong ảnh thuộc phiên bản cao cấp nên có 2 ghế thương gia ở giữa. Do đó, chiếc xe này chỉ chở được 6 người. Ngoài ra, hàng ghế giữa của mẫu MPV cỡ nhỏ này còn có bệ tì tay và bệ đỡ bắp chân nhằm mang đến sự thoải mái cho người ngồi. Phía trước hàng ghế đầu tiên là mặt táp-lô mới với màn hình cảm ứng nằm độc lập, phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Bên cạnh đó là những nút bấm cơ học tiện dụng. Dự kiến, Honda Step WGN 2022 sẽ được bổ sung những tính năng an toàn chủ động ADAS mới để không tụt lại phía sau so với các đối thủ như Nissan Serena hay cặp đôi Toyota Noah và Voxy sắp ra mắt. Đặc biệt, Honda Step WGN 2022 còn được trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV mới giúp xe tiết kiệm xăng hơn. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến hệ truyền động này. Khi có mặt trên thị trường Nhật Bản, Honda Step WGN 2022 sẽ có các phiên bản như Air và Spada. Bên cạnh đó là phiên bản phù hợp với người dùng xe lăn. Giá xe Honda Step WGN 2022 dự kiến sẽ được công bố vào thời điểm ra mắt. Video: Lộ diện Honda Step WGN 2022 thế hệ mới.

Honda Step WGN 2022 mới là mẫu xe MPV cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng vào năm 1996. Khác với người anh em Odyssey, Honda Step WGN được thiết kế với trần xe cao hơn, mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách bên trong. Theo kế hoạch, vào ngày 7/1/2022 tới đây, hãng Honda sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe MPV này. Trước thời điểm đó, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Step WGN 2022 dành cho thị trường Nhật Bản. So với phiên bản cũ, mẫu xe MPV Honda Step WGN 2022 được thiết kế theo phong cách đơn giản hơn. Mẫu xe này sở hữu thiết kế 2 khoang, đường viền cửa sổ thẳng thớm và phần đuôi xe phẳng. Trên đầu xe, Honda Step WGN 2022 được trang bị cụm đèn pha mới, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Trong khi đó, lưới tản nhiệt có viền mạ crôm màu satin. Nẹp trên đỉnh lưới tản nhiệt còn kéo dài sang hai bên, đến hết đèn pha. Ngoài ra, Honda Step WGN 2022 còn có cụm đèn hậu nằm dọc và cánh gió mui phía sau. Là xe MPV nên đương nhiên Honda Step WGN mới cũng đi kèm cửa trượt bên sườn. Bên trong Honda Step WGN 2022 là không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi. Chiếc xe trong ảnh thuộc phiên bản cao cấp nên có 2 ghế thương gia ở giữa. Do đó, chiếc xe này chỉ chở được 6 người. Ngoài ra, hàng ghế giữa của mẫu MPV cỡ nhỏ này còn có bệ tì tay và bệ đỡ bắp chân nhằm mang đến sự thoải mái cho người ngồi. Phía trước hàng ghế đầu tiên là mặt táp-lô mới với màn hình cảm ứng nằm độc lập, phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Bên cạnh đó là những nút bấm cơ học tiện dụng. Dự kiến, Honda Step WGN 2022 sẽ được bổ sung những tính năng an toàn chủ động ADAS mới để không tụt lại phía sau so với các đối thủ như Nissan Serena hay cặp đôi Toyota Noah và Voxy sắp ra mắt. Đặc biệt, Honda Step WGN 2022 còn được trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV mới giúp xe tiết kiệm xăng hơn. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến hệ truyền động này. Khi có mặt trên thị trường Nhật Bản, Honda Step WGN 2022 sẽ có các phiên bản như Air và Spada. Bên cạnh đó là phiên bản phù hợp với người dùng xe lăn. Giá xe Honda Step WGN 2022 dự kiến sẽ được công bố vào thời điểm ra mắt. Video: Lộ diện Honda Step WGN 2022 thế hệ mới.