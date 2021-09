Honda SH150i và SH125i nâng cấp 2021 từ 71 triệu tại Việt Nam

Cách đây chưa đầy 1 tháng, Honda Việt Nam đã gây sốc với việc tung ra Honda SH 350i cùng mức giá khởi điểm 145,99 khiến ai cũng phải giật mình. Mới đây, hãng xe Nhật Bản tiếp tục ra mắt phiên bản mới dành cho Honda SH150i và SH125i tại thị trường Việt Nam với một số thay đổi "nhẹ" để mang lại sự mới mẻ cho người dùng Việt. Ở thiết kế, mẫu xe ga Honda SH150i 2021 và SH125i thế hệ mới vẫn giữ nguyên nét lịch lãm đến từ châu Âu với những đường nét được uốn cong hình chữ S chạy liền mạch từ đầu đến đuôi xe. Cùng với đó là những trang bị nguyên bản vẫn được giữ nguyên như dàn đèn full LED, màn hình hiển thị LCD sắc nét, dàn chân với phuộc ống lồng trước và lò xo trụ đôi phía sau cơ bản. Điểm khác biệt lớn nhất ở phiên bản mới trên cặp đôi xe ga Honda SH sang chảnh này chính là bộ màu cùng tem mới đậm chất Châu Âu. Theo đó, Honda Việt Nam cập nhật thêm bộ màu Đen nhám, màu Xám bóng giống phiên bản thể thao của Honda SH 350i, màu Đỏ đậm hơn và dàn tem có chút khác biệt. Phiên bản Honda SH nâng cấp mới tiếp tục sở hữu khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch và vẫn giữ nguyên mức sức mạnh cùng mô-men xoắn không đổi so với phiên bản hiện tại. Phiên bản SH mới tiếp tục sở hữu khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch và vẫn giữ nguyên mức sức mạnh cùng mô-men xoắn không đổi so với phiên bản hiện tại. Điểm nâng cấp tiếp theo trên Honda SH thế hệ mới là bộ tính năng kết nối Bluetooth trên SH 150i đi kèm với ứng dụng My Honda+ (sử dụng trên thiết bị Apple iOS và Google Android) như xe tay ga cao cấp SH 350i để thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS/SNS trên màn hình đồng hồ xe. Đồng thời, người dùng còn có thể đọc toàn bộ các thông tin xe: tình trạng vận hành, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, lịch sử đỗ xe, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, thông tin các sản phẩm mới hoặc sự kiện của HVN, theo dõi tiêu hao nhiên liệu tùy chỉnh cũng như đưa ra các lời khuyên hoặc gợi ý hữu ích cho người sử dụng. Trên phiên bản phanh ABS của Honda SH 150i và Honda SH 125i phiên bản mới vẫn sẽ được duy trì trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), công nghệ vốn thường chỉ áp dụng trên những mẫu xe phân khối lớn, giúp người lái an tâm hơn trên mỗi hành trình. Giá xe Honda SH150i/SH125i phiên bản mới được đề xuất ở mức từ 71 đến 98,4 triệu đồng tùy phiên bản động cơ và trang bị phanh, màu sơn. Video: Soi kèo lệch SH 150i vs NVX 2021 tại Việt Nam.

