Honda Odyssey chạy 5 năm tại Việt Nam, đắt hơn Kia Sedona "đập hộp"

Ra mắt lần đầu tại Triển lãm ôtô Việt Nam vào năm 2015, mẫu xe MPV Honda Odyssey từng là một dòng xe được Honda Việt Nam (HVN) phân phối trong nước. Mặc dù được bán ra thị trường Việt trong thời gian ngắn ngủi khoảng 3 năm, trước khi bị “khai tử” vào năm 2018, nhưng Honda Odyssey đã để dấu ấn cho khách hàng trong nước, đặc biệt là giá bán “khó quên”, chất lượng của một chiếc xe nhập Nhật và độ “giữ giá” của thương hiệu Honda. Tại thời điểm còn được phân phối, giá xe Honda Odyssey chính hãng có mức bán ra lên đến 1,999 tỷ đồng. Mức giá của Honda Odyssey cao hơn nhiều so với đối thủ Kia Sedona được THACO lắp ráp phân phối. Chính vì thế, Odyssey nhanh chóng bị lấn át bởi mẫu xe Kia Sedona. Giá cao là lý do hàng đầu khiến dòng xe Odyssey khó tiếp cận được khách hàng trong nước, vì thế mẫu xe này chỉ là một lựa chọn cho một nhóm nhỏ khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả. Đặc biệt, đối với những khách hàng muốn mua xe MPV thương hiệu Nhật thì Honda Odyssey hạng sang là lựa chọn xe chính hãng duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Mặc dù giá bán cao hơn xe Kia Sedona lắp ráp, nhưng Honda Odyssey vẫn là một lựa chọn dễ chơi hơn xe sang Mercedes-Benz V Class (V220d & V250) có giá 2,5 tỷ đồng tại thời điểm đó, hay xe Mỹ như Toyota Sienna nhập tư nhân, đặc biệt là các phiên bản cao lắp máy V6 3.5L “gánh” nhiều thuế TTĐB nên có giá bán không hề rẻ. Bên cạnh gía cao, những rào cản từ Nghị định 116 cũng ảnh hưởng đến một mẫu xe nhập khẩu như Honda Odyssey. Giá bán cao, doanh số thấp và ảnh hưởng bởi Nghị định 116 là lý do khiến dòng MPV Honda Odyssey (nhập Nhật) bị “khai tử” tại Việt Nam. Hiện tại, không nhiều xe Honda Odyssey đã qua sử dụng được rao bán trên thị trường xe cũ. Đơn cử, một chiếc Honda Odyssey đời 2016 đang được chủ nhân chào bán với giá 1,279 tỷ đồng, lăn bánh hơn 40.000km. Mức giá cho chiếc Odyssey gần 5 tuổi này đủ để “đập hộp” và lăn bánh một chiếc Kia Sedona phiên bản máy dầu 2.2, bản DAT Luxury cao cấp nhất đang có giá bán 1,169 tỷ đồng. Chính vì thế, ngay cả đối với xe cũ thì Honda Odyssey vẫn có giá bán không dễ tiếp cận. Bên cạnh “nhược điểm” lớn nằm ở giá bán cao, Honda Odyssey vẫn mang nhiều ưu điểm được người dùng đánh giá cao nằm ở xe nhập từ Nhật, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, độ hoàn thiện lắp ráp cao, đặc biệt là các chi tiết nội thất. Honda Odyssey sử dụng động cơ 4cyl 2.4L cho công suất 173 mã lực tại 6.200 vòng/phút và momen xoắn cực đại 255 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ “hai chấm tư” này chia sẻ với dòng Accord và CR-V. Khác với dòng Sedona có nội thất tông màu sáng, nội thất Honda Odyssey mang tông màu đen. Đi kèm với nhiều trang bị tiện nghi nổi bật như: hàng ghế trước chỉnh điện, hàng ghế thứ 2 sử dụng 2 ghế hạng thương gia với rèm che nắng, điều hòa tự động 3 vùng độc lập điều chỉnh bằng cảm ứng, tựa tay phía sau tích hợp điều chỉnh âm thanh và hộc chứa đồ, màn hình cảm ứng 7 inch… Mặc dù được sản xuất cách đây gần 5 năm, nhưng Odyssey sở hữu nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái khá hiện đại có thể nói như: Camera 4 góc, hệ thống cảnh báo vật thể băng ngang đường, cảnh báo điểm mù. Nếu có nhu cầu mua xe MPV phục vụ gia đình trong tầm giá 1,3 tỷ đồng, Honda Odyssey đã qua sử dụng liệu có đủ sức hấp dẫn để các bác sẵn sàng bỏ qua lựa chọn Kia Sedona mới không? Video: Chi tiết Honda Odyssey 2021 thế hệ mới.

Ra mắt lần đầu tại Triển lãm ôtô Việt Nam vào năm 2015, mẫu xe MPV Honda Odyssey từng là một dòng xe được Honda Việt Nam (HVN) phân phối trong nước. Mặc dù được bán ra thị trường Việt trong thời gian ngắn ngủi khoảng 3 năm, trước khi bị “khai tử” vào năm 2018, nhưng Honda Odyssey đã để dấu ấn cho khách hàng trong nước, đặc biệt là giá bán “khó quên”, chất lượng của một chiếc xe nhập Nhật và độ “giữ giá” của thương hiệu Honda. Tại thời điểm còn được phân phối, giá xe Honda Odyssey chính hãng có mức bán ra lên đến 1,999 tỷ đồng. Mức giá của Honda Odyssey cao hơn nhiều so với đối thủ Kia Sedona được THACO lắp ráp phân phối. Chính vì thế, Odyssey nhanh chóng bị lấn át bởi mẫu xe Kia Sedona. Giá cao là lý do hàng đầu khiến dòng xe Odyssey khó tiếp cận được khách hàng trong nước, vì thế mẫu xe này chỉ là một lựa chọn cho một nhóm nhỏ khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả. Đặc biệt, đối với những khách hàng muốn mua xe MPV thương hiệu Nhật thì Honda Odyssey hạng sang là lựa chọn xe chính hãng duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Mặc dù giá bán cao hơn xe Kia Sedona lắp ráp, nhưng Honda Odyssey vẫn là một lựa chọn dễ chơi hơn xe sang Mercedes-Benz V Class (V220d & V250) có giá 2,5 tỷ đồng tại thời điểm đó, hay xe Mỹ như Toyota Sienna nhập tư nhân, đặc biệt là các phiên bản cao lắp máy V6 3.5L “gánh” nhiều thuế TTĐB nên có giá bán không hề rẻ. Bên cạnh gía cao, những rào cản từ Nghị định 116 cũng ảnh hưởng đến một mẫu xe nhập khẩu như Honda Odyssey. Giá bán cao, doanh số thấp và ảnh hưởng bởi Nghị định 116 là lý do khiến dòng MPV Honda Odyssey (nhập Nhật) bị “khai tử” tại Việt Nam. Hiện tại, không nhiều xe Honda Odyssey đã qua sử dụng được rao bán trên thị trường xe cũ. Đơn cử, một chiếc Honda Odyssey đời 2016 đang được chủ nhân chào bán với giá 1,279 tỷ đồng, lăn bánh hơn 40.000km. Mức giá cho chiếc Odyssey gần 5 tuổi này đủ để “đập hộp” và lăn bánh một chiếc Kia Sedona phiên bản máy dầu 2.2, bản DAT Luxury cao cấp nhất đang có giá bán 1,169 tỷ đồng. Chính vì thế, ngay cả đối với xe cũ thì Honda Odyssey vẫn có giá bán không dễ tiếp cận. Bên cạnh “nhược điểm” lớn nằm ở giá bán cao, Honda Odyssey vẫn mang nhiều ưu điểm được người dùng đánh giá cao nằm ở xe nhập từ Nhật, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, độ hoàn thiện lắp ráp cao, đặc biệt là các chi tiết nội thất. Honda Odyssey sử dụng động cơ 4cyl 2.4L cho công suất 173 mã lực tại 6.200 vòng/phút và momen xoắn cực đại 255 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ “hai chấm tư” này chia sẻ với dòng Accord và CR-V. Khác với dòng Sedona có nội thất tông màu sáng, nội thất Honda Odyssey mang tông màu đen. Đi kèm với nhiều trang bị tiện nghi nổi bật như: hàng ghế trước chỉnh điện, hàng ghế thứ 2 sử dụng 2 ghế hạng thương gia với rèm che nắng, điều hòa tự động 3 vùng độc lập điều chỉnh bằng cảm ứng, tựa tay phía sau tích hợp điều chỉnh âm thanh và hộc chứa đồ, màn hình cảm ứng 7 inch… Mặc dù được sản xuất cách đây gần 5 năm, nhưng Odyssey sở hữu nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái khá hiện đại có thể nói như: Camera 4 góc, hệ thống cảnh báo vật thể băng ngang đường, cảnh báo điểm mù. Nếu có nhu cầu mua xe MPV phục vụ gia đình trong tầm giá 1,3 tỷ đồng, Honda Odyssey đã qua sử dụng liệu có đủ sức hấp dẫn để các bác sẵn sàng bỏ qua lựa chọn Kia Sedona mới không? Video: Chi tiết Honda Odyssey 2021 thế hệ mới.