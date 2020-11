Honda Odyssey 2021 cửa đóng mở vân tay, gần 800 triệu đồng

Dòng xe MPV Honda Odyssey vừa được ra mắt phiên bản mới tại thị trường Nhật Bản. Những thay đổi đáng chú ý ở phiên bản này có thể kể đến như thiết kế đầu xe và khoang lái được nâng cấp. Một số tính năng mới được bổ sung. Cụ thể, lưới tản nhiệt của Honda Odyssey 2021 mới được thiết kế khác biệt so với trước. Phần đầu xe dẹt hơn so với thế hệ trước. Phần đuôi xe cũng được nâng cấp với đèn hậu mới và dải chrome chạy ngang mặt sau. Đèn báo rẽ tuần tự khác với phiên bản trước. Nhà sản xuất bổ sung thêm cơ chế điều khiển mới cho cửa trượt điện. Chỉ cần vẫy tay là có thể đóng hoặc mở cửa xe. Hệ thống cảm biến đóng/mở cửa được tích hợp ở dải chrome trên hông xe. Ngoài ra, Honda Odyssey 2021 còn có thêm tính năng bấm nút hạ thấp ghế, thậm chí di chuyển cả ghế ra ngoài xe, rất tiện lợi khi đi dã ngoại. Khoang lái được trang bị cụm đồng hồ với màn hình 7 inch, tăng gấp đôi kích cỡ so với phiên bản trước. Màn hình thông tin giải trí mới 10 inch. Hàng ghế sau gắn thêm màn hình giải trí 11,6 inch. Tại thị trường nội địa Nhật bản, giá xe Honda Odyssey 2021 khởi điểm từ 40.585 USD (hơn 940 triệu đồng) cho phiên bản hybrid được trang bị động cơ 2.0L 4 xy-lanh kết hợp 2 môtơ điện. Trong khi đó, bản động cơ 2.4L 4 xy-lanh có giá từ 33.784 USD (tương đương khoảng gần 800 triệu đồng). Hiện chưa có thông tin về mẫu xe này sẽ ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam. Video: Chi tiết Honda Odyssey 2021 thế hệ mới.

