Honda Odyssey 2021 từ 32.910 USD, thêm công nghệ Sensing mới

Giá xe Honda Odyssey 2021 bản nâng cấp này sẽ được bán ra từ 32.910 USD, cao hơn khoảng 1000 USD so với phiên bản tiền nhiệm với trang bị cơ bản sẵn có là hệ thống cảm biến Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. Hệ thống này được bổ sung thêm các tính năng an toàn như Kiểm soát hành trình thích ứng với phanh khẩn cấp và phát hiện người đi bộ sang đường khi đang di chuyển ở dải tốc độ thấp. Về thiết kế, phiên bản nâng cấp này không có gì thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm, phiên bản Odyssey mới chỉ được chau chuốt thêm một vài chi tiết sắc nét và hiện đại, cao cấp hơn. Honda Odyssey 2021 mới sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 4.830×1.820×1.695 mm, chiều dài trục cơ sở 2.900 mm. Ở khu vực đầu xe, mẫu xe này sở hữu thiết kế được lấy cảm hứng từ những người anh em Pilot và Civic. Cụm đèn LED trên bản nâng cấp này có kiểu dáng vuốt cong khá giống với mẫu sedan Accord. Lưới tản nhiệt của Odyssey 2021 được sơn đen nhám mang phong cách thể thao và hiện đại hơn, đồng thời tạo điểm nhấn ngay phần đầu với 1 thanh ngang mạ chrome dàn trải từ trái sang phải. Hệ thống đèn sương mù ở cản trước được bố trí khá độc đáo với cách xếp tầng hiện đại Phần thân xe được thay đổi rõ rệt với các đường chạm khắc sâu vào cả cửa trước và cửa trượt phía sau giúp phiên bản này nhìn hiện đại và cá tính hơn hẳn các thế hệ tiền nhiệm. Xe cũng được trang bị bộ vành thiết kế dạng cánh quạt cá tính và lần đầu tiên, bọ vành này có kích thước lên đến 19 inch. Ở phần đuôi, nổi bật nhất chính là thanh nẹp mạ chrome bản lớn nối liền cụm đèn hậu dạng LED được thiết kế phân tầng hiện đại. Cung cấp sức mạnh cho Odyssey 2021 chính là khối động cơ V6 i-VTEC dung tích 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn 355 Nm. Đi kèm chính là hộp số tự động 10 cấp dẫn động cầu trước đầu tiên của Honda. Tiến vào nội thất, Honda Odyssey nâng cấp 2021 chỉ được chỉnh sửa một số chi tiết để làm mới hơn mà thôi. Ngoài ra, do sở hữu trục cơ sở dài đến 2.900 mm, độ rộng rãi và thoải mái trên mẫu xe này là điều không thể bàn cãi và chối từ. Khoang lái của xe đã được bỏ đi cần số cơ, thay vào đó chính là hệ thống nút bấm điện tử ngay bảng điều khiển trung tâm. Khu vực trung tâm táp lô được trang bị một màn hình cảm ứng có kích thước 8 inch bọc viền đen sang trọng. Vô lăng đa chức năng 4 chấu được bọc da cũng là trang bị cơ bản trên mẫu xe này. Màn hình trung tâm của Odyssey 2021 là dạng màn hình cảm ứng có kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, hệ thống giải trí cũng hỗ trợ phát sóng 4G LTE để sử dụng Wi-fi trong xe. Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống CabinTalk cho phép tài xế khuếch đại tiếng nói của mình khi muốn thông báo đến các hành khách ở sau. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị ứng dụng How Much Farther cho phép người dùng ở hàng ghế thứ 2 theo dõi được lộ trình của xe và màn hình 10.2 inch cũng là trang bị cơ bản giúp phục vụ khoang hành khách. Màn hình này có thể được điều khiển bằng Smartphone thông qua ứng dụng của Honda. Toàn bộ ghế ngồi của Odyssey 2021 đều được bọc da mang lại cảm giác sang trọng, êm ái. 2 ghế trước của xe được chỉnh điện và tích hợp nhớ vị trí. Gương chiếu hậu cũng được tự động làm mờ nhằm giúp tăng tầm nhìn thuận lợi có thể cho tài xế. Mẫu xe này cũng được trang bị tính năng Magic Slide giúp Odyssey 2021 khác biệt và nổi bật nhất trong phân khúc. Magic Slide là tính năng mà hàng ghế thứ 2, gồm cả 3 chỗ ngồi cá nhân đều có thể di chuyển được từ bên này sang bên kia và giúp hành khách bước vào hàng ghế thứ 3 dễ dàng hơn cũng như cải thiện được thêm không gian hơn. Bên cạnh đó, 4 cổng USB cũng được trang bị cho khoang hành khách giúp tiện dụng hơn và thảm lót sàn của xe cũng được tuỳ chọn khi mua với 3 màu sắc khác nhau. Không gian chứa đồ trên Odyssey vốn dĩ đã mang danh “vô địch” trong phân khúc minivan. Trong khoang cabin cũng được trang bị nhiều hộc chứa đồ để hành khách có thể chứa đồ uống, vật dụng cá nhân như ví, laptop, tablet… Điểm bất tiện nhất của mẫu xe này chính là hàng ghế thứ 2 không thể gập được mà phải tháo đi bằng tay và… cất ở ngoài xe nếu muốn có một khoảng không gian lớn nhất để chứa đồ. Odyssey 2021 còn sở hữu một nâng cấp cực an toàn và tiện lợi, chính là hệ thống cảnh báo chuyển động hàng ghế sau. Hệ thống này chính là một trợ thủ cực kỳ đắc lực với những gia đình có con nhỏ khi phát hiện người lái có bỏ quên trẻ em hay vật nuôi ở trên xe. Lúc này, hệ thống sẽ phát ra những âm thanh cảnh báo quanh xe và gửi tin nhắn đến điện thoại của chủ nhân. Đây chính là trang bị được nâng cấp đáng giá và tiện dụng cho mọi gia đình. Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu một loạt các trang bị an toàn, kế thừa phiên bản tiền nhiệm như hệ thống camera 360 độ, camera lùi, cảnh báo điểm mù, hệ thống giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và quan trọng chính là hệ thống túi khí được trang bị thêm túi khí đầu gối dành cho người lái và hành khách phía trước bên cạnh túi khí rèm bên, túi khí bên và túi khí trước. Mức giá được bán ra cho các phiên bản lần lượt như sau: LX: 32.910 USD; EX: 36.310 USD; EX-L: 39.580 USD; Touring: 43.620 USD; Elite: 48.940 USD. Theo dự kiến, mẫu xe này đang được sản xuất và sẽ chính thức ra mắt và đến tay khách hàng từ ngày 03/08/2020 tới đây. Video: Chi tiết Honda Odyssey 2021 phiên bản nâng cấp mới.

