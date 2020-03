Ra mắt xe Honda Odyssey 2021 nâng cấp an toàn hơn

Trong mảng minivan, Honda đang phải cạnh tranh với Chrysler. Trong khi đối thủ Mỹ vừa ra mắt Pacifica 2021 với dẫn động AWD và biến thể hybrid, Honda Odyssey 2021 mới chưa có AWD. Odyssey 2021 làm mới phần đầu xe, nâng cấp nội thất, thêm tính năng nhắc tài xế có người ngồi hàng ghế sau. Tính năng này hữu ích cho xe gia đình, tránh trường hợp bỏ quên trẻ nhỏ hoặc thú cưng trên xe. Odyssey mới sẽ xuất hiện tại triển lãm New York Auto Show 2020 trong tháng 4. Giá xe Honda Odyssey 2021 sẽ được công bố sau nhưng dự kiến sát với bản cũ, khởi điểm từ 30.790 USD. Ngoại thất được nâng cấp với đèn pha LED mới và mạnh hơn, lưới tản nhiệt sơn đen kèm theo dải chrome sáng bóng. Phần dưới mặt trước cũng được làm lại, đèn sương mù nâng cấp. Nói chung, mẫu xe minivan Honda Odyssey 2021 có thiết kế thu hút hơn Odyssey 2020, thêm nhiều chi tiết sơn đen bóng và dải chrome. Bản Odyssey Elite 2021 dùng la-zăng 19 inch mới và gương chiếu hậu chống chói tự động. Những thay đổi nội thất gồm kiểm soát khí hậu nâng cấp, thảm trải sàn 3 màu, cổng USB thắp sáng (từ bản EX trở lên), ghế thiết kế lại với chỉ khâu tương phản, hỗ trợ thắt lưng với hàng ghế trước, bọc da đen bóng và đục lỗ thoát khí (bản Elite). Nhìn chung những nâng cấp về an toàn và tiện nghi trên Odyssey 2021 là đáng giá, trong khi về ngoại hình, xe vẫn giữ kiểu dáng khá cũ và có phần kém bắt mắt so với những mẫu SUV/crossover hiện tại. Video: Xem chi tiết Honda Odyssey 2021 nâng cấp mới.

Trong mảng minivan, Honda đang phải cạnh tranh với Chrysler. Trong khi đối thủ Mỹ vừa ra mắt Pacifica 2021 với dẫn động AWD và biến thể hybrid, Honda Odyssey 2021 mới chưa có AWD. Odyssey 2021 làm mới phần đầu xe, nâng cấp nội thất, thêm tính năng nhắc tài xế có người ngồi hàng ghế sau. Tính năng này hữu ích cho xe gia đình, tránh trường hợp bỏ quên trẻ nhỏ hoặc thú cưng trên xe. Odyssey mới sẽ xuất hiện tại triển lãm New York Auto Show 2020 trong tháng 4. Giá xe Honda Odyssey 2021 sẽ được công bố sau nhưng dự kiến sát với bản cũ, khởi điểm từ 30.790 USD. Ngoại thất được nâng cấp với đèn pha LED mới và mạnh hơn, lưới tản nhiệt sơn đen kèm theo dải chrome sáng bóng. Phần dưới mặt trước cũng được làm lại, đèn sương mù nâng cấp. Nói chung, mẫu xe minivan Honda Odyssey 2021 có thiết kế thu hút hơn Odyssey 2020, thêm nhiều chi tiết sơn đen bóng và dải chrome. Bản Odyssey Elite 2021 dùng la-zăng 19 inch mới và gương chiếu hậu chống chói tự động. Những thay đổi nội thất gồm kiểm soát khí hậu nâng cấp, thảm trải sàn 3 màu, cổng USB thắp sáng (từ bản EX trở lên), ghế thiết kế lại với chỉ khâu tương phản, hỗ trợ thắt lưng với hàng ghế trước, bọc da đen bóng và đục lỗ thoát khí (bản Elite). Nhìn chung những nâng cấp về an toàn và tiện nghi trên Odyssey 2021 là đáng giá, trong khi về ngoại hình, xe vẫn giữ kiểu dáng khá cũ và có phần kém bắt mắt so với những mẫu SUV/crossover hiện tại. Video: Xem chi tiết Honda Odyssey 2021 nâng cấp mới.