Honda City 2021 từ 529 triệu đồng tại Việt Nam có gì "hot"?

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe sedan Honda City dù không được định vị dành cho số đông khách hàng như người đồng hương Toyota Vios nhưng nó vẫn có được một bộ phận khách hàng cá nhân tin tưởng lựa chọn làm người bạn đồng hành cho gia đình bởi sự bền bỉ và năng động. Khoảng 3 năm trở lại đây, đã có hơn 25.000 chiếc Honda City thế hệ thứ 4 bàn giao tới tay khách hàng, giúp mẫu xe này lọt vào Top 3 xe bán chạy nhất phân khúc B. Và với sự thành công ngoài mong đợi tại các thị trường kể trên, Honda City 2021 mới thế hệ thứ 5 cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích về doanh số tại Việt Nam trong năm 2021. Về tổng thể, Honda City thế hệ mới đã có sự thay đổi về kích thước tổng thể, lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 mm (D x R x C). Với chiều rộng và dài tăng lên lần lượt là 54 mm, 113 mm, đồng thời trọng tâm xe được hạ thấp 10 mm, ngoại hình của Honda City 2021 dường như đem lại cho người xem cảm giác lớn hơn hẳn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Có thể nói, Honda City thế hệ thứ 5 trông giống như là một phiên bản thu nhỏ của đàn anh Honda Accord. Ở phần đầu xe, City 2021 vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế hình cánh chim độc đáo mà Honda đã thể hiện trên các dòng sản phẩm mới gần đây. Đáng chú ý, phiên bản City RS mới càng trở nên nổi bật hơn với cụm đèn trước Full LED hiện đại, đèn sương mù LED, bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong và thanh nan to bản được sơn đen cùng logo RS màu đỏ dập nổi đầy cá tính. Tương tự như cách Honda đã làm với mẫu Civic RS, phía dưới cản trước của City 2021 bản RS cũng sử dụng kiểu nhựa giả carbon, đồng thời hốc đèn sương mù còn được tạo hình bằng các cánh khuếch tán, tạo sự khác biệt rõ rệt so với 2 phiên bản G và L cũng góp phần mang đến bầu không khí thể thao mạnh mẽ cho chiếc xe. Nhìn từ hai bên, các đường nét dập nổi trên Honda City 2021 không còn rời rạc như mẫu xe thế hệ cũ mà thay vào đó là một đường gân nổi xuyên suốt từ phần đèn trước cho tới đèn sau. Ngoài ra, các điểm nhấn thiết kế mang đến sự khác biệt hoàn toàn so với mẫu xe thế hệ cũ còn đến từ bộ gương chiếu hậu bên đã được dịch chuyển từ trụ A xuống vị trí cửa xe. Bộ la-zăng hợp kìm kiểu dáng mới. Phiên bản City RS 2021 được trang bị bộ la-zăng 5 chấu kép 16 inch sang trọng với 2 tông màu tương phản và gương chiếu hậu sơn đen bóng tiêu chuẩn. Cụm đèn hậu được tạo hình dạng 3D với dải LED uốn lượng có tính nhận diện cao. Cản sau được thiết kế lại vững chãi hơn, tăng thêm vẻ trẻ trung và cá tính cho đuôi xe. Là một mẫu xe thế hệ hoàn toàn mới, chính vì vậy nội thất của Honda City 2021 cũng đã được thiết kế mới toàn bộ, gọn gàng, hiện đại và thân thiện với người dùng so với người tiền nhiệm. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống điều hoà quay về với các núm xoay truyền thống mang lại sự tiện dụng tối đa cho người dùng. Honda City 2021 mới cũng đã được nâng cấp đáng kể về mặt tiện nghi, điển hình là màn hình cảm ứng trung tâm đã có giao diện hiện đại hơn, kích thước tăng từ 6,8 lên 8 inch, kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng cho phép làm mát nhanh chóng thông qua nút bấm "MAX COOL", 5 cổng sạc cho người dùng và chức năng khởi động xe từ xa đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết nắng nóng. Bảng đồng hồ của Honda City 2021 cũng quay về thiết kế truyền thống với đồng hồ vận tốc và vòng tua máy đối xứng, ngăn giữa bằng một màn hình đơn sắc nho nhỏ hiển thị thông tin vận hành của xe. Và với phiên bản RS, bảng đồng hồ của Honda City mới sẽ sử dụng các đường viền đỏ làm điểm nhấn chủ đạo. Vô-lăng của Honda City thế hệ mới được bê nguyên từ mẫu Accord sang. Các nút bấm tích hợp trên vô-lăng cũng được thiết kế mới hoàn toàn và được sắp xếp khoa học để tạo sự thuận tiện nhất có thể cho người lái. Bên cạnh đó, những trang bị vốn đã có trước đó như nút bấm khởi động, kiểm soát hành trình, hệ thống âm thanh 4-8 loa, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện, chìa khoá thông minh, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau,... cũng vẫn sẽ có mặt trên Honda City 2021 (L, RS). Nhằm mang lại sự tiện nghi tối đa cho khách hàng, City mới tích hợp nhiều không gian chứa đồ cho hành khách như bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ ở hàng ghế trước (RS, L), hộc đựng chai nước (G), ngăn đựng tài liệu phía sau ghế lái và bệ tì tay tích hợp hộc đựng cốc ở hàng ghế sau (RS). Khoang hành lý của Honda City 2021 có dung tích 536 lít nhưng ở thế hệ mới này, người dùng sẽ không thể linh hoạt gia tăng thêm không gian chở đồ do lưng ghế đã được thiết kế cố định. Về tính năng an toàn, Honda City 2021 chỉ bổ sung thêm một tính năng đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Tuy nhiên, Honda lại cắt trang bị cảm biến lùi trên chiếc xe mới. Về cơ bản, các trang bị an toàn có sẵn ở thế hệ cũ đã được đánh giá là khá đầy đủ dành cho một chiếc xe hạng B nên đây có thể là lý do tại sao Honda City 2021 không có nhiều trang bị an toàn mới để nhắc đến. Với Honda City 2021 nhiều người kỳ vọng chiếc xe này khi được bán tại Việt Nam sẽ có tùy chọn động cơ I-3 1.0L Turbo như ở thị trường Thái Lan. Thế nhưng chiếc xe mới của Honda vẫn sử dụng động cơ hút khí nạp tự nhiên I-4 1.5L i-VTEC. Động cơ đã chuyển từ dạng SOHC sang DOHC, công suất được cải thiện thêm 1 mã lực, lên mức 119 mã lực, mô-men xoắn không đổi 145 Nm. Động cơ này tiếp tục kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT cũng đã được Honda tinh chỉnh lại. Thông số công suất của Honda City là tốt hơn so với các đối thủ cùng phân khúc trong khi cân nặng giữa 3 chiếc xe này chỉ chênh tầm 20, 30kg nên không khó hiểu khi Honda City là chiếc xe cho cảm giác tăng tốc tốt nhất. Phiên bản 2021 của City còn sử dụng động cơ có trục cam đôi (DOHC), là sự nâng cấp lớn đối với động cơ trục cam đơn (SOHC) của phiên bản trước đó. Tuy nhiên, nhược điểm về độ ồn và rung của động cơ mới của City, nhất là ở vòng tua cao, có vẻ như chưa được khắc phục triệt để. Thử nghiệm cầm lái tương đối chưa nhiều, ngoài động cơ khá mạnh mẽ thì ấn tượng của Honda City 2021 chính là hệ thống treo. Ở bài cua vòng tròn ở vận tốc 40 km/h, chiếc xe có sự kiểm soát thân xe tuyệt vời, không chòng chành như 2 đối thủ cùng phân khúc. Thử đánh lái ở tốc độ 50 km/h, chiếc xe cũng lấy lại sự cân bằng rất nhanh và không mất nhiều nhịp. Cảm giác vô lăng là không có nhiều, nhưng vô lăng của City vẫn có độ đầm chắc và chính xác tốt hơn đối thủ. Đây là chiếc xe cho trải nghiệm lái thú vị nhất phân khúc. Với bài trải nghiệm tăng tốc, Honda City 2021 là chiếc xe đem lại sự phấn khích bởi nó không chỉ tăng tốc nhanh mà còn rất mượt mà, êm ái. Chỉ tiếc là việc sử dụng hệ thống phanh tang trống phía sau chứ không phải là phanh đĩa cho cảm giác phanh thiếu đi sự chính xác khi hãm phanh đột ngột ở tốc độ cao. Tuy nhiên, với những thay đổi toàn diện trên thế hệ thứ 5 này, Honda City 2021 đang trở thành một cái tên rất đáng để người tiêu dùng chờ đợi khi mẫu xe này chính thức được bán ra thị trường Việt Nam vào tháng 1/2021. Honda City thế hệ mới được bán tại thị trường Việt Nam dưới mô hình 2021 và được lắp ráp trong nước tương tự như thế hệ cũ. Khách hàng sẽ có 3 sự lựa chọn về phiên bản gồm G, L và RS cùng cùng 6 lựa chọn màu sắc: Trắng, Ghi bạc, Đen, Titan (RS, L), Đỏ (RS, L) và Xanh đậm (RS, L). Giá xe Honda City 2021 tương ứng với 3 phiên bản từ 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng. Video: Rẻ hơn 70 triệu, Honda City 2021 bản thấp bị cắt những gì?

