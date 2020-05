Honda Jazz, Suzuki Swift top đầu xe ế nhất Việt Nam tháng 4/2020

Dưới sự tác động của đại dịch Covid-19 khiến những mẫu xe vốn được biết đến là bán chậm ở thị trường Việt Nam có doanh số càng tụt dốc hơn. Top 10 mẫu xe ế nhất Việt Nam trong tháng 4/2020 vẫn không thay đổi nhiều so với trước vẫn chủ yếu là xe Nhật, trong đó có tới 4 cái tên của Toyota. Đáng chú ý là Honda Jazz, Suzuki Swift "đội sổ". Kết thúc tháng 4, doanh số Mitsubishi Mirage chỉ đạt 16 xe, cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 113 xe bàn giao tới khách hàng. Xe đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản có giá từ 380,5-450,5 triệu đồng. Hiện tại, Mitsubishi Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Mirage trong tháng 5, bao gồm ưu đãi tiền mặt từ 20-30 triệu đồng và quà tặng phiếu ưu đãi nhiên liệu. Doanh số bán của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser trong tháng 4 chỉ đạt 14 xe, cộng dồn 3 tháng đầu năm đạt 60 xe bán ra. Với giá bán khá đắt đỏ hơn 4 tỷ đồng, Land Cruiser không phải là mẫu xe phổ biến thông dụng tại thị trường ôtô Việt, cũng không có nhiều tiềm năng cạnh tranh với các dòng xe phổ thông tại thị trường. Doanh số bán của mẫu xe MPV 7 chỗ Toyota Avanza trong tháng 4/2020 chỉ đạt 8 xe, khiêm tốn hơn nhiều so với “đàn anh” Toyota Innova cùng phân khúc. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, chỉ có 101 xe Avanza được bàn giao tới khách hàng. Xe đang được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản và có giá lần lượt là 544 và 612 triệu đồng. Ra mắt khách Việt tại VMS 2019 cạnh tranh với Toyota Camry, nhưng Honda Accord đã không đạt được kỳ vọng khi doanh số bán trồi sụt và liên tục xuất hiện trong top xe bán chậm trong tháng. Kết thúc tháng 4, Honda Việt Nam chỉ ghi nhận doanh số bán của Accord là 7 xe và cộng dồn đạt 70 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm. Hiện xe đang có mức giá bán cao nhất trong phân khúc, từ 1,319-1,329 tỷ đồng tùy màu ngoại thất. Trong tháng 4/2020, chỉ có 7 xe Isuzu D-Max được bàn giao tới khách hàng và cộng dồn đạt 68 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm. Đây cũng là mẫu xe ôtô kém thu hút nhất trong phân khúc bán tải tại Việt Nam dù có mức giá bán khá hấp dẫn. Xe được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản và có dao động từ 650-820 triệu đồng. Ngoài Avanza, Toyota Land Cruiser Prado tiếp tục là một mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản có tình hình kinh doanh ế ẩm tại Việt Nam. Trong tháng 4/2020, chỉ có 7 xe Land Cruiser Prado được bàn giao tới khách hàng và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 96 xe bán ra. Với mức giá bán khá “chát”, ở mức hơn 2 tỷ đồng, rõ ràng Toyota Land Cruiser Prado không phải là dòng xe phổ biến dễ bán tại thị trường Việt. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2019, mục tiêu của Ford là đa dạng các dòng xe trong đội hình sản phẩm của hãng xe Mỹ tại Việt Nam, mang tới nhiều lựa chọn cho khách Việt. Mặc dù có mức giá bán rẻ nhất so trong phân khúc MPV cỡ lớn nhưng mẫu xe này vẫn bán khá chậm và thường xuyên nằm trong danh sách xe bán “ế”. Trong tháng 4, Ford Việt Nam chỉ vỏn vẹn bán được 4 xe Tourneo và cộng dồn đạt 91 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm. Lượng xe Suzuki Swift bán ra tháng 4/2020 chỉ đạt 4 xe và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 6 xe. Doanh số bán lẹt đẹt, thậm chí có tháng không bán được chiếc nào đã khiến Swift chưa bao giờ thoát khỏi bảng xếp hạng xe bán “ế” tại thị trường Việt. Đối thủ của Swift bao gồm Mitsubishi Mirage hay Honda Jazz hiện cũng đang chịu chung cảnh bán “ế” tương tự. Hiện tại, Suzuki Swift có giá bán tương ứng 499 và 549 triệu đồng. Trong tháng 4/2020, Honda Việt Nam chỉ bán ra 3 xe Jazz tại thị trường Việt và cộng dồn 4 tháng đầu năm chỉ đạt 73 xe được bàn giao tới khách hàng. Phân khúc hatchback hạng B ở thời điểm hiện tại không còn được người Việt ưu ái cũng là một phần nguyên nhân khiến mẫu xe này có lượng tiêu thụ cực kỳ “khiêm tốn” trên thị trường. Xe đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá dao động từ 544-624 triệu đồng. Với giá bán đắt đỏ 4,038 tỷ đồng cùng ngoại hình vạm vỡ, cục mịch, Toyota Alphard không phải là mẫu xe bình dân dễ tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Do đó, việc mẫu xe này thường xuyên góp mặt trong top xe bán chậm cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Trong 4 tháng đầu năm 2020, chỉ có 18 xe Alphard được bàn giao tới khách hàng, trong đó chỉ có 2 xe được bán ra trong tháng 4/2020. Video: Thị trường ôtô lao đao vì dịch Covid-19 (Nguồn VTC Now).

