Honda HR-V bất ngờ giảm tới 140 triệu đồng tại Việt Nam

Nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ B, Honda HR-V tại Việt Nam không phải là một cái tên quá nổi bật như Kia Seltos hay Hyundai Kona do được ấn định mức giá bán cao nhất phân khúc và thậm chí còn ngang với một số mẫu xe hạng C. Tuy nhiên, do kỳ vọng doanh số của Honda Việt Nam đối với mẫu xe này chỉ vào khoảng 200 xe/tháng nên hiếm khi nào Honda HR-V giảm giá tại đại lý.

Tuy nhiên trong 2 tháng gần đây, Honda HR-V liên tục có ưu đãi vượt ngưỡng 100 triệu đồng tại đại lý. Cụ thể ở thời điểm hiện tại, một số showroom tại Hà Nội đang chào bán mẫu B-SUV nhập khẩu từ Thái Lan này với chương trình khuyến mãi lên tới 140 triệu đồng bao gồm giảm giá trực tiếp và quà tặng phụ kiện. Để nắm được chi tiết mức giảm, người dùng vẫn cần phải liên hệ trực tiếp để “ngã giá” do mỗi đại lý lại có chính sách riêng. Ví dụ như ở một số showroom tại tỉnh khác, tư vấn bán hàng cho hay Honda HR-V giảm giá bán và tặng kèm phụ kiện vào khoảng 80 – 100 triệu đồng tùy nơi.

Trong tháng 5 vừa qua, Honda HR-V cũng nhận ưu đãi lên tới 130 triệu đồng tại đại lý nhưng chỉ có đúng 59 xe được bán ra, giảm tới 45% so với tháng 4 trước đó. Đây cũng là điều khó tránh bởi thị trường ôtô Việt Nam ở tháng 5/2021 ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm do gặp phải những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, phân khúc SUV đô thị cỡ B còn chào đón thêm sự xuất hiện của một đối thủ mới: Mazda CX-3.

Ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 4/2021 nhưng phải đến tháng 5 sau đó Mazda CX-3 mới chính thức được bàn giao tới tay khách hàng. Theo đó, tân bình này nhanh chóng vượt qua Hyundai Kona ở ngay tháng đầu giao xe với doanh số đạt 426 xe, chỉ thua Kia Seltos (1.080 chiếc).