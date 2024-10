Honda HR-V 2024 từ 670 triệu đồng sắp về Việt Nam "cháy hàng"

Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe HR-V tại thị trường Thái Lan vào hồi đầu tháng 10/2024 với 3 phiên bản gồm e:HEV E, e:HEV EL và e:HEV RS cùng mức giá xe Honda HR-V 2024 dự kiến từ 890.000 - 1.100.000 Baht (tương đương 670 - 829 triệu đồng). Theo công bố của nhà sản xuất, tính đến ngày 21/10/2024, mẫu xe crossover Honda HR-V 2024 đã nhận được 3.000 đơn đặt hàng trước của khách hàng tại Thái Lan dù giá bán chưa được công bố chính thức. Từ ngày 10/9/2024, hãng đã mở cọc cho phiên bản mới này.Honda HR-V 2024 tại Thái Lan sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.385 x 1.790 x 1.590 (mm), trục cơ sở 2.610mm và khoảng sáng gầm 196mm. So với trước, mẫu xe này dài hơn 51mm, rộng hơn 18mm, thấp hơn 15mm nhưng khoảng sáng gầm tăng thêm 26mm. Về thiết kế, Honda HR-V 2024 dành cho thị trường Thái Lan có nhiều điểm khác biệt so với xe dành cho thị trường Nhật Bản. Trên mỗi phiên bản, ngoại thất xe sẽ có những chi tiết thiết kế riêng. Điển hình như thiết kế lưới tản nhiệt trên các phiên bản thấp của Honda HR-V 2024 sẽ là các nan nằm ngang cùng màu thân xe. Trong khi đó phiên bản cao cấp e:HEV RS sẽ dùng lưới tản nhiệt mạ crôm và bộ mâm hợp kim 18 inch thể thao. Chưa hết, Honda HR-V e:HEV RS 2024 còn được bổ sung thêm công nghệ chiếu sáng thích ứng và chiếu sáng chủ động theo góc ôm cua; cụm đèn hậu LED toàn phần mới với 2 dải đèn song song bên trong và vỏ màu khói. Honda HR-V 2024 sẽ được bổ sung màu sơn mới có tên Sand Khaki Pearl, đi cùng bộ mâm hợp kim 18 inch với 2 tông màu khá ấn tượng. Về nội thất, Honda HR-V mới có cụm điều khiển trung tâm được tái thiết kế, bàn sạc điện thoại không dây đặt nằm giữa cho hành khách bên dễ dàng sử dụng. Hệ thống Honda Remote Operation mới được bổ sung trên mẫu xe này, cho phép bật/tắt điều hòa, đóng/mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Xe vẫn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình cảm ứng giải trí 8 inch Advanced Touch mới hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Về truyền động, Honda HR-V 2024 tại Thái Lan vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, bao gồm động cơ xăng Atkinson Cycle 1.5L, 2 mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Tổng công suất của xe đạt 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Honda HR-V 2024 sử dụng pin lithium-ion với khả năng tự động sạc trong quá trình vận hành, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Theo ước tính, Honda HR-V 2024 có mức tiêu thụ trung bình khoảng 25,6 km/lít (khoảng 3,9 lít/100 km). Về trang bị an toàn, Honda HR-V 2024 sở hữu gói công nghệ Honda Sensing, bao gồm các tính năng hiện đại như Phanh chủ động phòng ngừa va chạm, Đèn pha thích ứng, Cruise Control thích ứng với khả năng bám đuôi xe trước ở tốc độ thấp, Cảnh báo chệch làn, Hỗ trợ giữ làn... Theo kế hoạch, Honda HR-V 2024 sẽ được công bố giá bán chính thức tại Thái Lan vào ngày 28/11. Video: Giới thiệu Honda HR-V 2024 thế hệ mới.

