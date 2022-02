Honda HR-V 2022 bản tăng áp sắp ra mắt Indonesia, có về Việt Nam?

Honda HR-V thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 2 năm ngoái. Đến cuối năm 2021, mẫu SUV cỡ B này tiếp tục trình làng tại Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Dự kiến, sau Thái Lan, sẽ có thêm một thị trường Đông Nam Á nữa đón nhận Honda HR-V 2022 mới, đó là Indonesia. Cách đây không lâu, cánh săn ảnh đã bắt gặp mẫu xe SUV Honda HR-V 2022 trên đường phố Indonesia. So với xe ở Thái Lan, Honda HR-V mới dành cho Indonesia có thiết kế không khác biệt. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe này ở Indonesia chính là động cơ. Theo thông tin rò rỉ từ phía nhà sản xuất, hãng xe Honda sẽ lần đầu tiên ra mắt phiên bản tăng áp của HR-V thế hệ mới tại thị trường Indonesia. Cụ thể, tại thị trường Indonesia, Honda HR-V 2022 sẽ có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.5L S CVT, 1.5L E CVT, 1.5L SE CVT và 1.5T RS CVT. Trong đó, bản cao cấp nhất là 1.5T RS CVT sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Dự đoán, Honda HR-V 1.5T RS CVT 2022 tại Indonesia sẽ dùng chung động cơ với Accord và CR-V. Trên Honda Accord và CR-V ở Indonesia, động cơ này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua máy 2.000 - 5.000 vòng/phút. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là phiên bản mạnh nhất của dòng Honda HR-V 2022. Trong khi đó, 3 bản 1.5L S CVT, 1.5L E CVT và 1.5L SE CVT của Honda HR-V 2022 ở Indonesia dự kiến sẽ dùng động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L giống xe đang bán tại Nhật Bản. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Dù dùng động cơ nào, Honda HR-V 2022 ở Indonesia cũng đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này ở Indonesia còn không có hệ dẫn động hybrid e:HEV như xe dành cho Thái Lan và Nhật Bản. So với bản thường, Honda HR-V RS 2022 có một số đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt mạ crôm thể thao, tích hợp logo màu đỏ trong khi cản trước/cản sau và nẹp xung quanh thân xe đều sơn màu đen hầm hố. Ở hốc gió trung tâm trên đầu xe còn có đường màu đỏ và nẹp mạ crôm làm điểm nhấn. Thêm vào đó là hệ thống đèn LED từ trước ra sau, đèn báo rẽ tuần tự trên đầu xe và bộ vành hợp kim 18 inch sơn màu xám khói. Ngoài ra, chỉ có Honda HR-V RS 2022 mới được sơn màu đỏ Ignite Red phối với nóc đen tương phản. Trong khi đó, nội thất của bản RS có thêm chỉ khâu màu đỏ tương phản trên ghế và vô lăng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và bộ bàn đạp thể thao cũng được trang bị cho bản này. Theo tài liệu rò rỉ, giá xe Honda HR-V 1.5T RS CVT 2022 tại Indonesia khởi điểm từ 303 triệu Rupiah (khoảng 476 triệu đồng). Con số tương ứng của bản 1.5L S CVT là 225 triệu Rupiah (354 triệu đồng), bản 1.5L E CVT là 243 triệu Rupiah (382 triệu đồng) và bản 1.5L SE CVT là 255 triệu Rupiah (401 triệu đồng). Nếu giá này là chính xác thì Honda HR-V mới ở Indonesia rẻ hơn đáng kể so với xe tại Thái Lan (979.000 - 1.179.000 Baht, tương đương 666 - 801 triệu đồng). Hiện vẫn chưa rõ khi nào mẫu xe Honda HR-V 2022 sẽ về Việt Nam, và sẽ được nhập Thái hay Indonesia. Video: Chi tiết Honda Vezel 2022 tại Nhật Bản.

