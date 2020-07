Honda Forza 350 mới từ 128 triệu đồng tại Thái Lan

Chỉ ít ngày sau khi thông tin Forza 350 xuất hiện, Honda đã chính thức ra mắt mẫu xe ga phân khối lớn này cho thị trường Thái Lan. Được biết, Honda Forza 350 2020 mới là phiên bản nâng cấp nhẹ của Forza 300 hiện tại với một số thay đổi nhỏ về thiết kế cũng như trang bị động cơ. Mẫu xe ga Honda Forza cỡ lớn là dòng maxi-scooter nổi tiếng tại nhiều thị trường xe máy lớn trên thế giới nhờ vào hiệu năng vận hành tốt, công nghệ hỗ trợ hữu ích và cảm giác lái thoải mái. Về ngoại hình, tổng thể xe Honda Forza 350 hầu như không có mấy khác biệt so với Forza 300, tuy nhiên nếu nhìn kỹ có thể thấy Honda Forza 350 có chắn bùn hoàn toàn mới, một số đường nét thiết kế trên dàn áo của xe cũng gọn gàng, sắc sảo hơn, giúp xe bệ vệ hơn so với phiên bản cũ. Các điểm mới khác trên Honda Forza 350 có thể kể đến kính chắn gió điều khiển điện, cốp xe dưới yên rộng rãi, hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để chai nước hay cổng sạc USB. Một trang bị mới nữa trên Honda Forza 350 chính là hệ thống đèn dừng khẩn cấp ESS. Bên cạnh đó, mẫu xe ga phân khối lớn Honda còn có bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình kỹ thuật số, trong đó hai đồng hồ analog hiển thị vòng tua máy và tốc độ, mặt khác màn hình kỹ thuật số hiển thị các thông tin như hành trình, lượng xăng, nhiệt độ máy và nhiều tính năng khác. Honda Forza 350 được trang bị hệ thống phanh ABS 2 kênh và hệ thống điều khiển mômen xoắn, kích thước tổng thể ngoại trừ chiều cao xe giảm từ 1.471 mm xuống 1.462 mm trong khi khoảng sáng gầm xe tăng từ 144 mm lên 147 mm. Trọng lượng của xe cũng tăng từ 183 kg lên 185 kg so với "đàn anh" Foza 300. Honda Forza 350 mới trang bị động cơ eSP+ hiện đại, xylanh đơn, dung tích 330 cc, làm mát bằng dung dịch. Công nghệ động cơ eSP+ giúp giảm thiểu sự ma sát của các chi tiết bên trong động cơ, qua đó tăng hiệu năng động cơ và giữ mức tiêu thụ nhiên liệu 31 km/lít. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Honda Forza 350 được niêm yết 173.500 Baht, tương đương 128 triệu đồng. Xe có 4 tùy chọn màu gồm Đen, Đen Đỏ, Xanh Đen và Xanh Trắng.

