Honda eVTOL - chiếc xe bay sử dụng công nghệ hybrid

Xe bay từ lâu đã được coi là tương lai của ngành ôtô. Với việc mở rộng các hệ thống chạy điện và tự hành, một số nhà sản xuất ôtô đã bắt đầu có những bước tiến trong lĩnh vực đó với những mẫu concept trông giống máy bay nhiều hơn là ôtô. Honda là cái tên mới nhất công bố một phương tiện concept như vậy, nhưng ít nhất thì họ không hề giả vờ đây là một chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, nó vẫn đóng một vai trò trong tầm nhìn về xe ôtô bay của Honda. Honda eVTOL hoàn toàn mới là một phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng mà Honda gọi cụ thể là một dạng máy bay. Nó thu hút sự chú ý của giới truyền thông vì hai lý do, bắt đầu với thiết kế lai của nó. Mẫu concept tương lai này có trang bị 8 bộ cánh quạt nâng và 2 bộ cánh quạt đẩy chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng nó cũng mang một động cơ tuabin khí để làm một bộ mở rộng phạm vi di chuyển, giữ cho pin được sạc. Honda ước tính rằng những chiếc taxi bay chạy điện trong tương lai sẽ bị hạn chế đáng kể bởi phạm vi di chuyển và chỉ có thể hoạt động dưới vai trò phương tiện di chuyển trong thành phố. Điều đó có thể trở nên rắc rối hơn khi những chiếc xe ô tô thông thường cũng có thể thực hiện cùng một dịch vụ trong gần như cùng một khoảng thời gian mà lại bớt phức tạp và nguy hiểm hơn so với việc bay. Honda eVTOL sẽ loại bỏ vấn đề này bằng cách cung cấp phạm vi dự kiến là 400 km. Con số đó đủ để thu hẹp khoảng cách giữa việc đi lại khoảng cách ngắn trong thành phố và việc nhảy trên một chiếc máy bay hiện đại đối với những chuyến đi dài. Đồng thời, Honda sẽ kết hợp mẫu eVTOL của mình với toàn bộ "hệ sinh thái di chuyển" bao gồm các phương tiện trên mặt đất để đưa hành khách đến tận nhà một cách tiện ích. Đối với những người phải làm việc ở thành phố nhưng khao khát cuộc sống đồng quê, nó có thể là một giải pháp lý tưởng. Tất nhiên, chuyện đó không hề đơn giản. Hệ thống điều phối máy móc tự hành vẫn chỉ đang trong giai đoạn phát triển, và các quy định liên quan đến việc bay trên trời thì nghiêm ngặt hơn nhiều so với việc chạy xe trên mặt đất. Đó là lý do thứ hai Honda thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, bởi vì công ty Nhật Bản đã nhận ra điều này. Bất kỳ kế hoạch di chuyển nào liên quan đến việc bay trên trời đều sẽ yêu cầu sự phối hợp của nhiều tổ chức khác nhau, không ít trong số đó là các chính phủ liên bang và tiểu bang. Honda đã chuẩn bị để thực hiện những mối liên kết này và tìm kiếm chứng nhận vào năm 2030, miễn là dự án Honda eVTOL trên được đánh giá là xứng đáng để thương mại hóa. Công tỵ dự định sẽ tiến hành bay thử nghiệm eVTOL trong năm 2023, và từ đó, những quyết định về việc thương mại hóa sẽ diễn ra vào năm 2025. Video: Honda eVTOL - chiếc xe bay sử dụng công nghệ hybrid.

