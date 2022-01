Honda Elysion 2022 từ 979 triệu đồng có gì để "đấu" Kia Carnival?

Vào hồi tháng 6/2021, hãng xe Nhật Bản đã công bố thông tin "khai tử" dòng xe MPV Honda Odyssey ở thị trường Nhật Bản, cùng với 2 mẫu xe Clarity và Legend. Nguyên nhân là do hãng Honda sẽ đóng cửa nhà máy ở Sayama, Nhật Bản, vào tháng 3 năm sau để đơn giản hóa danh mục sản phẩm và cắt giảm chi phí. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ và Trung Quốc, Honda Odyssey vẫn tiếp tục được phân phối. Thậm chí, Honda Odyssey tại thị trường Trung Quốc còn có "anh em song sinh" là Elysion. Mới đây, Honda Elysion 2022 mới đã chính thức trình làng tại thị trường tỷ dân này như đối thủ của Kia Carnival và Hyundai Custo. Nếu như Odyssey dành cho Trung Quốc là sản phẩm của liên doanh GAC Honda thì Elysion lại do liên doanh Dongfeng Honda lắp ráp. Không chỉ khác liên doanh, Honda Elysion 2022 còn sở hữu thiết kế thay đổi nhẹ so với Odyssey. Theo đó, Honda Elysion 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, kéo dài xuống cản trước. Bên trong lưới tản nhiệt này có tổng cộng 7 nan nằm ngang, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm. Trên đỉnh lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm ăn sâu vào cụm đèn pha ở hai bên Đèn pha của Honda Elysion 2022 dùng bóng LED và có thiết kế thanh mảnh, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày 2 tầng. Tiếp đến là đèn sương mù nằm ngang, đặt trong hốc khá rộng ở hai góc cản trước. Nằm giữa 2 đèn sương mù là hốc gió trung tâm khá hẹp vì lưới tản nhiệt chiếm khá nhiều diện tích của đầu xe. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, đường chân kính và nẹp trên cửa đều mạ crôm... cũng như bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 18 inch. Bộ vành này có thiết kế khác với Honda Odyssey mới ở thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, Honda Elysion 2022 cũng có công nghệ đóng, mở cửa bằng cử động vuốt của bàn tay. Nhờ đó, người dùng có thể đóng, mở cửa xe mà không cần bấm nút hay kéo tay nắm cửa. Trên cửa có dải đèn màu xanh, sẽ sáng lên khi người lái đến gần xe. Người dùng chỉ cần vuốt tay gần dải đèn này là cửa sẽ mở ra. Tương tự đầu xe, đuôi xe của Honda Elysion 2022 cũng gợi liên tưởng đến Odyssey nhờ cụm đèn hậu LED, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm. Tuy nhiên, đèn hậu sẽ dùng vỏ màu tối, tạo hiệu ứng sâu hơn khi sáng lên. Ngoài ra, trên cản sau còn có nẹp mạ crôm bao quanh đèn phản quang và cảm biến đá cốp tiện dụng. Vì chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu MPV này không thay đổi về kích thước. Xe vẫn sở hữu chiều dài 4.951 mm, chiều rộng 1.842 mm, chiều cao 1.711 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Bên trong Honda Elysion 2022 là không gian nội thất được bê nguyên từ Odyssey sang. Đáng tiếc là nội thất của xe lại phối màu đen và đỏ đậm, tạo cảm giác kém trẻ trung. Xe có mặt táp-lô với thiết kế 3 tầng, màn hình thông tin giải trí 10 inch nằm độc lập...bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng giống Honda Accord. Tuy nhiên, Honda Elysion 2022 lại không dùng cần số truyền thống mà được trang bị nút bấm chuyển số mới. Những tính năng tiện nghi khác của Honda Elysion 2022 bao gồm hệ thống định vị, kết nối Wi-Fi, ra lệnh bằng giọng nói và điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh. Không chỉ tiện nghi và rộng rãi, nội thất của mẫu MPV này còn khá linh hoạt. Bước sang phiên bản 2022, Honda Elysion đã bị loại bỏ bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước. Thay vào đó là bệ tì tay khá lớn ở mặt cửa bên cạnh ghế lái và hộc chứa đồ mới bên ghế phụ lái, tích hợp cổng sạc USB. Ở hàng ghế thứ hai, hành khách có thể tháo bệ tì tay trung tâm ra. Lúc này, ở giữa 2 ghế sau sẽ xuất hiện 2 mặt bàn nhỏ. Riêng hàng ghế thứ ba có thể lật ngược lại và đặt xuống sàn xe để ngồi khi đi cắm trại hoặc câu cá. "Trái tim" của Honda Elysion 2022 tại thị trường Trung Quốc là hệ truyền động hybrid i-MMD thế hệ thứ ba, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0L và mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 215 mã lực và kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Khi mua xe, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 4 phiên bản. Giá xe Honda Elysion 2022 dao động từ 279.800 - 331.800 Nhân dân tệ (khoảng 979 triệu đến 1,16 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe minivan Honda Elysion 2022 mới.

