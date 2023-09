Honda Elevate chỉ từ 320 triệu đồng, rẻ hơn Hyundai Creta và Kia Seltos

Honda Elevate 2023 mới là mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi đầu tháng 6 năm nay. Sau 3 tháng, giá bán của mẫu xe này mới được công bố. Theo đó, ở thị trường Ấn Độ, giá xe Honda Elevate cho 4 phiên bản bán ra dao động từ 1.099.900 - 1.599.900 Rupee (khoảng 320 - 465 triệu đồng). So với các đối thủ như Hyundai Creta (1,087 - 1,815 triệu Rupee) và Kia Seltos (1,09 - 2 triệu Rupee), tân binh nhà Honda có giá khởi điểm ngang ngửa trong khi bản cao cấp rẻ hơn nhiều. Tham gia vào phân khúc SUV cỡ B có tính cạnh tranh cao ở thị trường Ấn Độ, Honda Elevate có hướng tiếp cận khá thực dụng. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở kích thước nhỉnh hơn đối thủ. Cụ thể, xe SUV Honda Elevate 2023 sở hữu chiều dài 4.312 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và chiều cao gầm 220 mm. Hãng Honda khẳng định đây là mẫu xe có chiều cao gầm lớn nhất trong phân khúc SUV cỡ B tại Ấn Độ. Chưa dừng ở đó, mẫu SUV cỡ B nhà Honda còn được thiết kế theo phong cách vuông vức và thể thao, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm nẹp mạ crôm dày dặn trên đỉnh và đèn pha LED gọn gàng, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là cản trước tích hợp đèn sương mù, hốc gió trung tâm rộng và ốp gầm giả màu bạc. Bên sườn, Honda Elevate được trang bị nẹp hốc bánh màu đen theo phong cách thường thấy của xe SUV, vành hợp kim 17 inch, tay nắm cửa mạ crôm, cột C dày dặn và baga nóc màu bạc. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu với tạo hình chữ "L" bên trong, cánh gió mui và cản sau màu đen với ốp gầm giả màu bạc. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là nội thất bọc da phối màu tương phản. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto/Apple CarPlay. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây, khởi động nút bấm, cửa sổ trời một mảnh và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ truyền thống thay vì phanh tay điện tử. Khoang hành lý của mẫu SUV cỡ B này có dung tích 458 lít, được khẳng định là lớn nhất phân khúc. Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của mẫu xe này là gói an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn pha tự động. Camera quan sát làn đường Honda LaneWatch và camera lùi cũng được trang bị cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Elevate là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, dùng chung với đàn anh City. Động cơ cho công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Trong vòng 3 năm tới, Honda Elevate sẽ được bổ sung phiên bản thuần điện. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Honda Elevate 2023 mới.

Honda Elevate 2023 mới là mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi đầu tháng 6 năm nay. Sau 3 tháng, giá bán của mẫu xe này mới được công bố. Theo đó, ở thị trường Ấn Độ, giá xe Honda Elevate cho 4 phiên bản bán ra dao động từ 1.099.900 - 1.599.900 Rupee (khoảng 320 - 465 triệu đồng). So với các đối thủ như Hyundai Creta (1,087 - 1,815 triệu Rupee) và Kia Seltos (1,09 - 2 triệu Rupee), tân binh nhà Honda có giá khởi điểm ngang ngửa trong khi bản cao cấp rẻ hơn nhiều. Tham gia vào phân khúc SUV cỡ B có tính cạnh tranh cao ở thị trường Ấn Độ, Honda Elevate có hướng tiếp cận khá thực dụng. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở kích thước nhỉnh hơn đối thủ. Cụ thể, xe SUV Honda Elevate 2023 sở hữu chiều dài 4.312 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và chiều cao gầm 220 mm. Hãng Honda khẳng định đây là mẫu xe có chiều cao gầm lớn nhất trong phân khúc SUV cỡ B tại Ấn Độ. Chưa dừng ở đó, mẫu SUV cỡ B nhà Honda còn được thiết kế theo phong cách vuông vức và thể thao, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm nẹp mạ crôm dày dặn trên đỉnh và đèn pha LED gọn gàng, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới là cản trước tích hợp đèn sương mù, hốc gió trung tâm rộng và ốp gầm giả màu bạc. Bên sườn, Honda Elevate được trang bị nẹp hốc bánh màu đen theo phong cách thường thấy của xe SUV, vành hợp kim 17 inch, tay nắm cửa mạ crôm, cột C dày dặn và baga nóc màu bạc. Trong khi đó, ở phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu với tạo hình chữ "L" bên trong, cánh gió mui và cản sau màu đen với ốp gầm giả màu bạc. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là nội thất bọc da phối màu tương phản. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto/Apple CarPlay. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây, khởi động nút bấm, cửa sổ trời một mảnh và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ truyền thống thay vì phanh tay điện tử. Khoang hành lý của mẫu SUV cỡ B này có dung tích 458 lít, được khẳng định là lớn nhất phân khúc. Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của mẫu xe này là gói an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn pha tự động. Camera quan sát làn đường Honda LaneWatch và camera lùi cũng được trang bị cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Elevate là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, dùng chung với đàn anh City. Động cơ cho công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Trong vòng 3 năm tới, Honda Elevate sẽ được bổ sung phiên bản thuần điện. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Honda Elevate 2023 mới.