Honda CR-V e:PHEV 2023 "uống" 1,6 lít xăng/100km, từ 843 triệu đồng

Vào hôm 10/3/2023 vừa qua, liên doanh Dongfeng Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản plug-in hybrid (e:PHEV) của dòng xe CR-V thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc. Như vậy, Honda CR-V 2023 mới ở thị trường tỷ dân này hiện có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ là máy xăng, hybrid và plug-in hybrid. Tại thị trường Trung Quốc, Honda CR-V e:PHEV 2023 mới được chia thành 3 bản trang bị với giá bán từ 245.900 - 289.900 Nhân dân tệ (khoảng 843 - 994 triệu đồng), cao hơn dự đoán của giới báo chí địa phương. Đồng thời, mẫu xe này cũng đắt hơn nhiều so với Honda CR-V 2023 phiên bản máy xăng và hybrid (185.900 - 249.900 Nhân dân tệ). Bù lại, Honda CR-V e:PHEV 2023 tiết kiệm xăng hơn, kết hợp chỉ 1,6 lít/100 km. Có được điều đó là nhờ hệ truyền động bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 183 Nm, kết hợp cùng hộp số E-CVT. Ngoài ra, xe còn có cụm pin lithium Ternary và mô-tơ điện mạnh 67,5 kW (90 mã lực). Tổng cộng, mẫu xe này sở hữu công suất 135 kW (181 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Pin cho phép xe có thể chạy được quãng đường 73 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Ngoài hệ truyền động, Honda CR-V e:PHEV 2023 nhìn chung không khác biệt nhiều so với 2 phiên bản máy xăng và hybrid nếu xét về thiết kế cũng như trang bị. Xe chỉ sở hữu một số chi tiết thiết kế riêng như logo của hãng Honda có viền màu xanh dương, lưới tản nhiệt màu đen bóng với mắt lưới hình thoi thay vì hình lục giác... ... và vỏ đèn pha màu tối. Thêm vào đó là nẹp trên đỉnh lưới tản nhiệt và bên trong đèn pha được sơn màu đen thay vì mạ crôm như phiên bản máy xăng và hybrid. Những thay đổi này giúp Honda CR-V e:PHEV 2023 trông thể thao và hầm hố hơn. Bên sườn, Honda CR-V e:PHEV 2023 chỉ có thêm một cổng sạc ở chắn bùn trước bên trái và ốp gương ngoại thất màu đen. Xe dùng vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu như bông hoa tương tự bản thường. Thay đổi còn lại của Honda CR-V e:PHEV 2023 so với bản thường là 1 ống xả nằm bên phải. Tuy nhiên, xe vẫn có 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật dưới cản sau. Thêm vào đó là tính năng cảm biến đá cốp tiện dụng. Bên trong Honda CR-V e:PHEV 2023 là không gian nội thất giống với bản thường. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch... màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi nhưng chưa hỗ trợ Apple CarPlay và cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, trang trí bằng tấm lưới tổ ong. Điểm nhấn của Honda CR-V e:PHEV 2023 chính là nút bấm chuyển số thay vì dùng cần số truyền thống như bản thường. Thiết kế này giúp khu vực cụm điều khiển trung tâm trở nên gọn gàng hơn. Ngoài ra, Honda CR-V e:PHEV 2023 còn được trang bị ghế bọc da phối 2 màu thanh lịch, ghế trước sưởi ấm/thông hơi... Sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD... cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Tương tự bản thường, xe cũng có hệ thống trợ lái nâng cao Honda Sensing 360, bao gồm camera góc rộng 90 độ và cảm biến radar sóng milimet. Nhờ đó, xe có thể nhận biết các vật thể chuyển động như ô tô, mô tô, xe đạp hoặc người đi bộ, vạch kẻ đường, vỉa hè và biển báo giao thông tốt hơn. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn khác như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giảm thiểu va chạm khi chuyển làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, có thể chỉnh tốc độ khi ôm cua. Hiện chưa rõ sau Trung Quốc, Honda CR-V e:PHEV 2023 có được bày bán ở những thị trường khác hay không. Trước đó, phiên bản PHEV của mẫu SUV cỡ C này chỉ được phân phối tại Trung Quốc. Video: Chi tiết Honda CR-V e:PHEV 2023 tại Trung Quốc.

