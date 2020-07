Honda CR-V 2021 mới ra mắt ở Úc rẻ bằng một nửa Việt Nam

Nâng cấp quan trọng trên Honda CR-V 2021 mới tại thị trường Úc là toàn bộ các phiên bản trang bị động cơ 1.5L VTEC đều sẽ sở hữu công nghệ an toàn Honda SENSING với các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến nhất. Trong khi đó, CR-V 2020 lắp ráp tại Việt Nam cũng trang bị công nghệ an toàn Honda SENSING - lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam. Hệ thống này bao gồm 5 công nghệ: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Về ngoại hình, Honda CR-V thế hệ mới được cập nhật với các chi tiết ngoại thất mới mẻ hơn bao gồm cản trước và sau xe được tinh chỉnh lại, lưới tản nhiệt sơn đen với viền chrome bên trên. Ở phía sau, CR-V 2021 có tay nắm cốp mạ chrome tối màu, đèn sau cũng được làm tối hơn. Ngoài ra, các phiên bản CR-V 2021 VTi X, VTi L AWD và VTi L7 sở hữu mâm xe 18 inch kiểu mới. Trong đó, phiên bản cao cấp hơn VTi LX AWD cao cấp hơn trang bị mâm xe 19 inch đặc biệt với màu xám nhạt. Honda cũng đã bổ sung 2 tùy chọn màu xe mới cho CR-V 2021 bao gồm: Ignite Red và Cosmic Blue. Các màu ngoại thất cũ vẫn giữ nguyên gồm: Platinum White ánh ngọc trai, Lunar Silver, Brilliant Sport Blue, Modern Steel và Crystal Black ánh ngọc trai. Bên trong cabin, Honda CR-V 2021 trang bị bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại với các tính năng lưu trữ và tiện ích được cải thiện, giúp truy cập dễ dàng hơn vào điện thoại và cổng USB. Một số biến thể nhất định cũng nhận được sạc không dây và chức năng đá cốp. Ở Việt Nam. Honda CR-V 2020 lắp ráp sẽ có tổng cộng 3 phiên bản L, G, E cùng 5 tùy chọn màu ngoại thất. Trong khi đó, tổng cộng sẽ có 7 biến thể CR-V sẽ được cung cấp cho năm 2021 tại thị trường Úc. Tại Úc, Honda CR-V có giá khá rẻ, rẻ khoảng bằng một nửa so với Thái Lan hay Việt Nam. Phiên bản tiêu chuẩn Honda CR-V 2021 trang bị động cơ 2.0L i-VTEC hút khí tự nhiên có giá 21.766 USD (504 triệu). Các phiên bản VTi, VTi 7 và VTi X (tất cả trang bị động cơ 1.5L turbo VTEC) có giá lần lượt là 23.908 USD (554 triệu), 25.336 USD (587 triệu) và 25.693 USD (595 triệu)Giá xe Honda CR-V 2021 bao gồm VTi L AWD bán ra 28,906 USD (670 triệu), phiên bản VTi L7 có giá 31.047 USD (719 triệu) và bản cao cấp nhất CR-V VTi LX AWD có giá bán 33,903 USD (~785 triệu). Honda CR-V 2019 tại Việt Nam có giá 983 triệu đồng - 1,093 tỷ đồng. Giá CR-V 2020 tại Việt Nam được dự đoán tăng nhẹ. Video: Chi tiết Honda CR-V thế hệ mới.

