Honda Civic 2022 base hơn 600 triệu đồng, rẻ nhưng vẫn "chất"

Honda Civic 2022 mới thế hệ thứ 11 đã ra mắt chính thức tại Thái Lan và nhiều khả năng Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo khi mẫu xe này đã bị bắt gặp khi đang đăng kiểm tại Hà Nội. Bước sang thế hệ mới, Honda Civic 2022 đã có sự "lột xác" từ trong ra ngoài nên đang là mẫu xe hạng C được quan tâm bậc nhất hiện nay. Honda Civic EL thế hệ mới sẽ là phiên bản Base của dòng xe này với những trang bị khá tương đương với bản EL+. Ở ngoại thất, khi đặt cạnh nhau gần như không thể phân biệt được 2 phiên bản này với thiết kế giống hệt với ngoại hình không khác biệt. Honda Civic EL 2022 giá rẻ sẽ sở hữu hệ thống đèn pha Halogen thường và bóng Projector cho đèn chiếu gần, xi-nhan cũng là loại thường. Điểm cộng của xe là duy trì đèn định vị ban ngày và sương mù sẽ sử dụng dạng LED. Đuôi xe Honda Civic Base 2022 mới bị loại bỏ cánh gió, ống xả đôi so với phiên bản RS cao cấp. Ngoài ra, mẫu sedan hạng C này vẫn được duy trì cặp đèn hậu dạng LED, dù bị cắt cảm biến lùi, nhưng may mắn Honda đã giữ lại camera lùi. Khác với bản RS sử dụng mâm 19 inch sơn đen, Honda Civic Base 2022 là bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 18 inch. Gương chiếu hậu của bản Base sẽ bị cắt chức năng quan sát điểm mù qua camera tương tự CR-V bản E tại Việt Nam và cũng đồng màu với ngoại thất chứ không phải sơn đen như bản RS. Với phiên bản Base, Honda Civic sẽ chỉ có vô-lăng sử dụng chất liệu Urethane, tuy nhiên điểm cộng là những phím bấm chức năng gần như được giữ nguyên. Chi tiết bị loại bỏ là đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, kế vào đó là đồng hồ cơ tốc độ kết hợp màn hình hiển thị thông tin và vòng tua. Xe được trang bị ghế bọc nỉ thay vì da như 2 bản cao cấp, ghế lái của bản EL chỉnh cơ hoàn toàn, trong khi đó bản EL+ vẫn có chỉnh điện, điều hòa dạng tự động 1 vùng. So với Honda Civic RS dùng màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay không dây thì bản Base là màn hình 7 inch ghép nối Apple Carplay có dây và loa thường chứ không phải Bose. Điểm đáng tiền nhất trên Civic 2022 bản Base là gói công nghệ an toàn Honda Sensing cao cấp vẫn hiện diện, nhưng sẽ bị cắt tính năng quan sát điểm mù bằng camera và camera 360 độ. Trong khi đó, những tính năng khác như ga hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn... giống bản cao cấp. Cách trang bị của Civic 2022 giống với CR-V đang bán ở Việt Nam khi bản tiêu chuẩn không có camera quan sát điểm mù, gói Honda Sensing duy trì những tính năng hỗ trợ lái khác. Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, 16 van, dung tích 1.5L DOHC VTEC Turbo sản sinh công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm và hộp số CVT. Khác với bản RS, Civic Base sẽ không có tính năng ngắt động cơ tạm thời . Giá xe Honda Civic Base 2022 tại Thái Lan là 664 triệu đồng, xe có những trang bị rất ấn tượng để cạnh tranh với Kia Cerato, Hyundai Elantra, Mazda 3... Khi về Việt Nam, nếu được giữ nguyên trang bị và mức giá khoảng 700 triệu đồng, đây sẽ là phiên bản thuyết phục khách hàng của Honda Civic đời mới. Trong khi đó, Honda Civic đang bán ở Việt Nam là mẫu xe đang có giá cao nhất phân khúc xe hạng C khi dao động từ 729 - 934 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay các đại lý cũng đang dành ưu đãi cho khách hàng và dự tính chuẩn bị đón phiên bản mới nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Video: Đánh giá chi tiết Honda Civic LX 2022 bản tiêu chuẩn.

