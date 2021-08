Honda Civic 2022 bản Thái cắt trang bị, khách Việt có hụt hẫng?

Mới đây, Honda Civic 2022 mới đã chính thức ra mắt Thái Lan với 3 phiên bản EL, EL+ và RS. Với việc ra mắt tại thị trường Thái Lan, nhiều người hy vọng chiếc sedan cỡ C sẽ sớm về Việt Nam. Đặc biệt có thông tin rò rỉ, Honda Civic 2022 đang được đăng kiểm, điều này ngầm khẳng định ngày ra mắt là còn không xa. Mặc dù vậy, so với thị trường Mỹ hay Nhật, Honda Civic 2022 hoàn toàn mới bán ra tại thị trường Thái Lan bị cắt khá nhiều trang bị đáng giá. Điều này làm không ít người Thái thấy nuối tiếc. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng so sánh các trang bị đã cắt bỏ ở thị trường Thái Lan và Mỹ có gì khác biệt. Đầu tiên, có thể nhận thấy Honda Civic 2022 ở Thái Lan đã bị cắt bỏ động cơ 2.0L, nó chỉ sử dụng động cơ tăng áp VTEC Turbo 1.5L cho tất cả các phiên bản. Dù có nhiều ưu điểm so với động cơ xăng truyền thống nhưng nhiều người Thái vẫn chưa tin tưởng loại động cơ này, nhất là khi sử dụng lâu dài. Động cơ 2.0L tại thị trường Mỹ có mặt trên phiên bản thấp nhất cho công suất cực đại 158 mã lực, đi kèm với hộp số vô cấp CVT. Khối động cơ thuần khí tự nhiên này yếu hơn khối động tăng áp. Tuy nhiên, ưu điểm loại động cơ hút khí tự nhiên là cho hiệu suất tốt, khả năng phản hồi nhanh và độ bền bỉ cao. Còn ưu điểm động cơ tăng áp là chịu thuế thấp, tăng tốc bốc và tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp theo, tất cả các biến thể mới đều sử dụng chung cấu hình động cơ 1.5L. Loại động cơ này sản sinh công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, yếu hơn so với động cơ ở 5 mã lực so với thị trường Mỹ và Nhật Bản dù cùng dung tích. Ngoài sức mạnh của động cơ, phiên bản của Thái cũng sẽ bị cắt thêm 1 trang bị nữa là sẽ bộ mâm 18 inch ngay cả trên phiên bản thể thao. Thay vào đó, nó sẽ sử dụng bộ mâm 17 inch. Các phiên bản thường chỉ sử dụng bộ mâm 16 inch. Như thường lệ, Civic RS thể thao hơn nhờ cánh đuôi dạng nẹp và các chi tiết màu đen. Civic RS 2022 mới có Honda Connect với màn hình cảm ứng 9 inch, Apple CarPlay không dây và chức năng điều khiển xe từ xa thông qua ứng dụng điện thoại thông minh. Bản thấp cấp hơn sẽ được trang bị màn hình 7 inch, Apple Carplay có dây. Trên phiên bản RS và EL sẽ có 8 loa nhưng không phải là loa Bose. Theo số liệu Honda công bố, Honda Civic thế hệ mới có mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp của thế hệ mới là 17,2 km/L (tương đương 5,8L/100km). Nhưng nó sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn nếu xe được trang bị công nghệ Idle Stopping (chức năng tắt máy tạm thời). Thông thường các hệ thống Idling stop tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tự động tắt động cơ khi người lái xe muốn chiếc xe dừng lại (ví dụ: đèn giao thông) và tự động khởi động lại động cơ khi người lái xe muốn đi tiếp. Nhưng do người Thái không quen với công nghệ này, dù đang được trang bị trên Honda City hatchback nên nhà sản xuất đã lược bỏ. Hệ thống cảnh báo điểm mù là một trang bị có sẵn trên Civic bản Mỹ, nhưng khi nhập về Thái Lan trang bị này đã không còn nữa. Bên cạnh đó, Civic Thái Lan không được trang bị hệ thống hỗ trợ ùn tắc giao thông (TJA), cung cấp khả năng lái bán tự động Cấp độ 2 ở tốc độ dưới 65 km/h. Bù lại, tất cả các biến thể của Civic mới hiện nay đều được trang bị tiêu chuẩn với gói hệ thống hỗ trợ người lái Honda Sensing bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống hình ảnh điểm mù khi chuyển làn đường, giữ ga tự động, hỗ trợ căn giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu sáng tự động và cảnh báo khởi hành phía trước.Giá xe Honda Civic 2022 tại Thái Lan bản EL - Giá 964.900 baht (tương đương khoảng 662 triệu đồng). Honda Civic EL + - Giá 1.009.900 baht (tương đương khoảng triệu 693 đồng) Honda Civic RS - Giá 1.199.900 baht (tương đương khoảng 824 triệu đồng). Sau khi ra mắt thị trường Thái Lan, nhiều người Việt đang trông chờ mẫu xe mới này về nước. Video: Honda Civic 2022 ra mắt Thái Lan từ khoảng 662 triệu đồng.

