Honda City vượt mặt Toyota Vios thành "vua doanh số" tại Việt Nam

Kết thúc tháng 4/2022 với 3.031, Honda City bán chạy bất ngờ trở thành mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Đây là thứ ba trong năm 2022, Honda City đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Hiện tại, mẫu sedan hạng B này có 4 phiên bản, giá bán 499-599 triệu đồng. Với doanh số trong tháng 4/2022 là 2.522 xe bán ra, tăng gần 300 xe so với tháng trước, kết quả này đã giúp Vios tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng nhưng vẫn xếp sau đối thủ Honda City. Hiện, Toyota Vios lắp ráp Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Nếu như tháng 3/2022, Toyota Corolla Cross có doanh số 2.373 xe thì tháng 4 vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số chỉ đạt 2.259 xe, giảm hơn 100 xe so với tháng trước. Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020 và trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Kết thúc tháng 4/2022, Honda CR-V bán được 2.093 xe, tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước. Điều này vừa đủ để giúp mẫu xe của Honda có mặt trong top 4 xe đa dụng bán chạy nhất tháng. Có được doanh số này một phần là do trong tháng vừa qua, Honda đã liên tục giảm giá, khuyến mãi sâu với mẫu CR-V. Hiện, CR-V được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, cùng sử dụng động cơ 1.5L turbo. Với 1.900 xe bán ra trong tháng 4, doanh số của Hyundai Accent giảm hơn 200 xe so với tháng trước, kết quả này khiến Accent tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Hiện, Hyundai Accent 2021 được TCMotor lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. So với 1.365 xe bán ra trong tháng 3, Mazda CX-5 tăng gần 500 xe so với tháng trước. Điều này giúp CX-5 tăng 1 bậc so với tháng trước và đứng ở vị trí thứ 6 trong top 10 với 1.843 xe bán ra trong tháng 4. Mazda CX-5 hiện có tới 7 phiên bản lắp ráp trong nước với giá bán từ 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng. Sự xuất hiện của bản động cơ tăng áp và lợi thế về giá bán giúp KIA K3 tạo được sức hút tại thị trường Việt Nam. Có đến 1.327 xe K3 đã được THACO AUTO bán ra trong tháng 3.2022. K3 đang tiếp bước tiền bối Ceraro để giữ vững ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Mẫu xe cỡ A của hãng xe Việt Vinfast bán ra 1.654 xe trong tháng 4/2022, giảm gần 1.000 xe so với tháng trước. Doanh số khiến VinFast Fadil tụt xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Vinfast Fadil sử dụng khối động cơ 1.4L với hai phiên bản. Hiện Fadil có giá từ 382 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, 449 triệu cho phiên bản cao cấp nhất. Bất chấp sự xuất hiện của bộ đôi Toyota Avanza Premio và Veloz Cross... Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi hút khách nhất Việt Nam. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 4 đạt 1.652 xe. Theo một số nguồn tin bản nâng cấp mới Mitsubishi Xpander sẽ được ra mắt vào tháng 6 tới đây. Trong tháng 4 vừa qua, KIA Seltos đạt doanh số 1.472 xe, tăng gần 200 xe so với tháng trước và đứng vị trí thứ 10 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của THACO-KIA nhiều tháng qua. Hiện tại, giá KIA Seltos được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, giá bán từ 589 - 719 triệu đồng. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2022.

