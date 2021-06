Honda City Hatchback 2021 từ 614 triệu đồng, sắp về Việt Nam?

Honda City Hatchback 2021 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào cuối năm ngoái, cùng với người anh em City e:HEV RS. Vào thời điểm đó, Honda City Hatchback 2021 dành cho thị trường Thái Lan chỉ có 1 loại động cơ là máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L giống phiên bản sedan. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Sau nửa năm, hãng Honda tiếp tục bổ sung 1 tùy chọn động cơ nữa cho mẫu xe hatchback hạng B này. Theo đó, Honda City Hatchback hoàn toàn mới tại Thái Lan sẽ có thêm hệ truyền động hybrid mang tên e:HEV giống phiên bản sedan City e:HEV RS. Chỉ dành cho bản RS cao cấp nhất của dòng Honda City Hatchback 2021 tại Thái Lan, hệ truyền động này bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 109 mã lực và 253 Nm. Ngoài ra, động cơ xăng còn tích hợp với 1 mô-tơ điện khác đóng vai trò như máy phát điện và bộ đề. Vì dùng hệ truyền động hybrid nên Honda City Hatchback e:HEV RS 2021 không có hộp số truyền thống. Thay vào đó, động cơ xăng sẽ đồng hành với hộp số đơn cấp. Hệ truyền động này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,4 giây. Hiện hãng Honda chưa công bố lượng xăng tiêu thụ của City Hatchback e:HEV RS mới. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Honda City phiên bản sedan dùng hệ truyền động tương tự là 3,59 lít/100 km. Ngoài hệ truyền động, Honda City Hatchback e:HEV RS 2021 còn có một số điểm nhấn khác biệt về thiết kế và trang bị so với bản dùng máy xăng thông thường như logo màu xanh của nhà sản xuất, phanh đĩa ở bánh sau, đèn pha tự động cũng như bộ dụng cụ sửa lốp. Khác với những bản còn lại, Honda City Hatchback e:HEV RS 2021 sẽ có phanh đỗ xe điện tử, tính năng tạm thời giữ phanh tự động, khởi động máy từ xa, tự động khóa cửa sau khi người lái rời khỏi xe và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Bảng đồng hồ của xe sẽ đi kèm màn hình 7 inch dành riêng cho phiên bản hybrid. Chưa hết, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing và camera phát hiện điểm mù LaneWatch. Cuối cùng là màu sơn ngoại thất xanh dương Brilliant Sporty Metallic mới. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Honda City Hatchback e:HEV RS 2021 có mức khởi điểm từ 849.000 Baht (khoảng 614 triệu đồng). So với Honda City Turbo RS 2021, mẫu xe này đắt hơn 100.000 Baht (72,4 triệu đồng). Dự kiến xe sẽ sớm về thị trường Việt Nam trong năm nay. Video: Honda City Hatchback e:HEV RS 2021 tại Thái Lan.

