Honda City 2023 thêm bản e:HEV tiết kiệm xăng, từ 330 triệu đồng

Ở thị trường Ấn Độ xe được phân phối với 9 phiên bản, cùng 2 tùy chọn động cơ xăng và Hybrid. Giá bán của chiếc sedan hạng B này dao động từ 1,149 - 2,039 triệu Rupee (khoảng 330 - 585 triệu đồng). Ở phiên bản nâng cấp này, Honda City 2023 mới có nhiều chi tiết thiết kế mới. Trên phiên bản cao cấp, phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng mắt lưới hình tổ ong. Đi cùng với đó là cản trước tích hợp hốc đèn sương mù mang đến sự trẻ trung, thể thao hơn cho mẫu xe đô thị này. Thay vì tách rời như trước, ở bản mới này, hốc đèn sương mù sẽ được thiết kế nối liền với hốc gió trung tâm rộng và bắt mắt hơn. Trong khi đó, cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày vẫn giữ nguyên như cũ. Khác với bản cao cấp, ở bản tiêu chuẩn, mẫu sedan hạng B này sẽ có lưới tản nhiệt với những nan mạ crôm nằm ngang đi cùng đèn pha Halogen. Thay vì đi cùng lưới mắt cáo như bản cao cấp, ở bản nayfm hốc gió trung tâm sẽ được thiết kế đi kèm các nan nằm ngang đơn giản. Ở bản cao cấp, xe được trang bị vành lazang mới đa chấu, kích thước 16 inch được phối 2 màu thể thao. Còn ở bản thấp, xe sẽ sử dụng bộ mâm 15 inch và sơn màu bạc. Riêng bản tiêu chuẩn sẽ chỉ dùng vành bằng thép với ốp la-zăng màu bạc bên ngoài. Ở đuôi mẫu xe sedan Honda City 2023 được bổ sung tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu LED. Cản sau của xe cũng được thay đổi với bộ khuếch tán gió mới bên dưới. Đèn phản quang nằm ngang, tích hợp gọn gàng ở hai bên bộ khuếch tán gió. Tại Ấn Độ, khách hàng mua Honda City 2023, có thể có các tùy chọn màu sơn ngoại thất như: đỏ, trắng, nâu, xám, bạc và xanh dương. Về nội thất, Honda City 2023 tại thị trường Ấn Độ không có quá nhiều thay đổi. Khoang cabin tiếp tục trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, màn hình trình điều khiển kỹ thuật số 7 inch, vô lăng/cần số bọc da và cổng USB, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh… Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một số tính năng như: cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn viền ở khu vực sàn đặt chân, điều hòa tự động, sạc không dây và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ thay vì phanh tay điện tử. Ở phiên bản hybrid, khoang cabin sẽ có thêm ốp giả sợi carbon và ốp màu đen bóng ở xung quanh cửa gió điều hòa cũng như vô lăng. Về trang bị an toàn, Honda City 2023 được bổ sung gói trang bị an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm các tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, đèn pha tự động và phanh khẩn cấp tự động Thêm vào đó là 6 túi khí, camera cập lề Honda LaneWatch, camera lùi đa góc, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ ổn định thân xe và hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Về khả năng vận hành, Honda đã nâng cấp cả hai động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khi lái xe thực tế (RDE) và tuân thủ E20. Cùng với đó, hãng xe Nhật Bản đã ngừng sản xuất động cơ diesel do doanh số bán hàng kém và các quy định RDE sắp tới. Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2023 ở thị trường Ấn Độ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Phiên bản này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, động cơ này sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,4 km/lít (khoảng 5,4 lít/100 km) khi đi với hộp số CVT và 17,8 km/lít (5,6 lít/100 km) nếu kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Thứ 2 là hệ truyền động hybrid e:HEV bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp cùng một mô-tơ điện và hộp số eCVT, có thể sản sinh công suất 126 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Honda City e:HEV 2023 là 27,13 km/lít (3,68 lít/100 km). Sau Ấn Độ, nhiều khả năng Honda City 2023 sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường khác, có thể là Việt Nam. Video: Chi tiết Honda City 2023 vừa ra mắt.

Ở thị trường Ấn Độ xe được phân phối với 9 phiên bản, cùng 2 tùy chọn động cơ xăng và Hybrid. Giá bán của chiếc sedan hạng B này dao động từ 1,149 - 2,039 triệu Rupee (khoảng 330 - 585 triệu đồng). Ở phiên bản nâng cấp này, Honda City 2023 mới có nhiều chi tiết thiết kế mới. Trên phiên bản cao cấp, phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng mắt lưới hình tổ ong. Đi cùng với đó là cản trước tích hợp hốc đèn sương mù mang đến sự trẻ trung, thể thao hơn cho mẫu xe đô thị này. Thay vì tách rời như trước, ở bản mới này, hốc đèn sương mù sẽ được thiết kế nối liền với hốc gió trung tâm rộng và bắt mắt hơn. Trong khi đó, cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày vẫn giữ nguyên như cũ. Khác với bản cao cấp, ở bản tiêu chuẩn, mẫu sedan hạng B này sẽ có lưới tản nhiệt với những nan mạ crôm nằm ngang đi cùng đèn pha Halogen. Thay vì đi cùng lưới mắt cáo như bản cao cấp, ở bản nayfm hốc gió trung tâm sẽ được thiết kế đi kèm các nan nằm ngang đơn giản. Ở bản cao cấp, xe được trang bị vành lazang mới đa chấu, kích thước 16 inch được phối 2 màu thể thao. Còn ở bản thấp, xe sẽ sử dụng bộ mâm 15 inch và sơn màu bạc. Riêng bản tiêu chuẩn sẽ chỉ dùng vành bằng thép với ốp la-zăng màu bạc bên ngoài. Ở đuôi mẫu xe sedan Honda City 2023 được bổ sung tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu LED. Cản sau của xe cũng được thay đổi với bộ khuếch tán gió mới bên dưới. Đèn phản quang nằm ngang, tích hợp gọn gàng ở hai bên bộ khuếch tán gió. Tại Ấn Độ, khách hàng mua Honda City 2023, có thể có các tùy chọn màu sơn ngoại thất như: đỏ, trắng, nâu, xám, bạc và xanh dương. Về nội thất, Honda City 2023 tại thị trường Ấn Độ không có quá nhiều thay đổi. Khoang cabin tiếp tục trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, màn hình trình điều khiển kỹ thuật số 7 inch, vô lăng/cần số bọc da và cổng USB, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh… Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một số tính năng như: cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn viền ở khu vực sàn đặt chân, điều hòa tự động, sạc không dây và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ thay vì phanh tay điện tử. Ở phiên bản hybrid, khoang cabin sẽ có thêm ốp giả sợi carbon và ốp màu đen bóng ở xung quanh cửa gió điều hòa cũng như vô lăng. Về trang bị an toàn, Honda City 2023 được bổ sung gói trang bị an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm các tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, đèn pha tự động và phanh khẩn cấp tự động Thêm vào đó là 6 túi khí, camera cập lề Honda LaneWatch, camera lùi đa góc, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ ổn định thân xe và hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Về khả năng vận hành, Honda đã nâng cấp cả hai động cơ để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khi lái xe thực tế (RDE) và tuân thủ E20. Cùng với đó, hãng xe Nhật Bản đã ngừng sản xuất động cơ diesel do doanh số bán hàng kém và các quy định RDE sắp tới. Cung cấp sức mạnh cho Honda City 2023 ở thị trường Ấn Độ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Phiên bản này sẽ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, động cơ này sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,4 km/lít (khoảng 5,4 lít/100 km) khi đi với hộp số CVT và 17,8 km/lít (5,6 lít/100 km) nếu kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Thứ 2 là hệ truyền động hybrid e:HEV bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp cùng một mô-tơ điện và hộp số eCVT, có thể sản sinh công suất 126 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Honda City e:HEV 2023 là 27,13 km/lít (3,68 lít/100 km). Sau Ấn Độ, nhiều khả năng Honda City 2023 sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường khác, có thể là Việt Nam. Video: Chi tiết Honda City 2023 vừa ra mắt.