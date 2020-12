Honda City 2021 tại Việt Nam có gì khiến người dùng "hụt hẫng"?

Tại Thái Lan, Honda City thế hệ thứ 5 đã được trang bị động cơ 3 xy-lanh, dung tích 1.0L tăng áp, cam đôi (DOHC) mới. Động cơ tăng áp này cho công suất 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại 2.000 - 4.500 vòng/phút. Nhờ công suất mạnh mẽ hơn động cơ 1.5L cũ, đã có nhiều khách hàng Việt chờ đợi Honda City 2021 tại Việt Nam sẽ được cung cấp động cơ này. Tuy nhiên, Honda Việt Nam (HVN) vẫn duy trì động cơ 1.5L hút khí tự nhiên (N/A) cho dòng xe sedan Honda City 2021 thế hệ mới. Nhưng chuyển từ SOHC sang DOHC. Hộp số vẫn là loại tự động biến thiên vô cấp (CVT), có giả lập 7 cấp. Có thể Honda Việt Nam (HVN) sẽ trang bị động cơ 1.0L tăng áp này trong tương lai gần, ở các bản nâng cấp facelift sắp tới của dòng Honda City thế hệ thứ 5. Hoặc HVN cần chờ đợi thêm một thời gian nữa để kiểm chứng độ bền bỉ của dòng động cơ này, trước khi sử dụng trên dòng City thế hệ mới tại Việt Nam. Tương tự thế hệ cũ, Honda City 2021 mới vẫn duy trì sử dụng phanh tang trống phía bánh sau cho tất cả các phiên bản được bán ra. Đây là điểm gây thất vọng đối với một số khách hàng khi họ chờ đợi City 2021 sẽ được trang bị tổng cộng 4 phanh đĩa trước và sau. Bên cạnh thiếu tính thẩm mỹ, so với phanh đĩa, phanh tang trống còn mang nhiều nhược điểm như: trọng lượng nặng, hiệu quả phanh thấp hơn (so với phanh đĩa). Honda City 2021 sẽ chính thức “lên kệ” tại các đại lý từ cuối tháng 12/2020 này tại khắp các đại lý của Honda Việt Nam (HVN) trên toàn quốc và bắt đầu giao xe đến tay khách hàng từ tháng 1 năm sau 2021. Chính vì thế, nhiều khách hàng mua Honda City 2021 sẽ không kịp để hưởng lợi ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, khi Nghị định ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ hết hiệu lực từ ngày 31/12/2020. Tương tự phiên bản cũ, Honda City thế hệ mới vừa ra mắt không có lựa chọn hộp số sàn. Dòng xe Honda City đã loại bỏ phiên bản số sàn từ giữa năm 2017 và duy trì duy nhất một lựa chọn hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) cho đến nay. Trên thực tế, khách hàng mua sedan hạng B phiên bản thấp, giá rẻ để chạy dịch vụ thường mong đợi trang bị hộp số sàn, vì họ cho rằng hộp số sàn bền bỉ và tiết kiệm hơn hộp số tự động. Phiên bản thấp, lắp hộp số sàn trên một số dòng xe hạng B thường hướng tới các khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, mua xe để vận tải hành khách với số lượng lớn. Tuy nhiên, khác với nhiều hãng khác, Honda không có chính sách bán hàng theo lô số lượng lớn hay các khách hàng chạy dịch vụ mà hướng tới khách hàng cá nhân, gia đình nhiều hơn. Chính vì điều này nên City 2021 không cần thiết phải có phiên bản số sàn vì số lượng khách quan tâm City số sàn không nhiều. Honda City 2021 được cung cấp tổng cộng 3 phiên bản gồm: G L và RS cao cấp với mức giá lần lượt: 529, 569 và 599 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tầm trung nằm giữa – Honda City L có giá bán 569 triệu đồng lại bị cắt khá nhiều trang bị so với phiên bản RS “full options”. Những trang bị cắt giảm trên phiên bản này gồm: đèn pha LED, đèn sương mù LED, lẫy chuyển số, ghế nỉ… nhưng mức giá lại không giảm nhiều, phần nào đã làm nhiều khách hàng thất vọng. Video: Honda City 2021 - hơn và kém các đối thủ Vios hay Accent?

