Honda City 1.0L Turbo RS từ 435 triệu đồng tại Thái Lan

Honda City 2020 mới ra mắt từ cuối năm 2019 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người dùng. Đây được xem là màn lột xác ngoạn mục của mẫu sedan hạng B. Đối thủ đáng gờm nhất hiện nay của mẫu xe này là Nissan Almera 2020 cũng ra mắt cùng thời điểm. Ngay từ đầu năm 2020, Honda đã trình làng phiên bản thể thao Honda City 1.0L Turbo RS tại Thái Lan. Điểm cải tiến đáng chú ý nằm dưới nắp capo, trái tim của Honda City 1.0L Turbo RS là động cơ VTEC 3 xy-lanh tăng áp, dung tích 1.0L (998 cc), cung cấp sức mạnh lên tới 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 173 Nm từ 2.000-4.500 vòng/phút. Hệ thống treo của xe vẫn được thiết lập như thế cũ với thanh chống MacPherson phía trước, trong khi phía sau sử dụng hệ thống treo dằm xoắn. Hệ thống phanh trên Honda City 1.0L Turbo RS cũng là phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau. Là phiên bản hiệu suất, kích thước của Honda City 1.0L Turbo RS cũng được thay đổi theo hướng thể thao hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 mm. So với thế hệ cũ, mẫu sedan hạng B được kéo dài thêm 113 mm, rộng hơn 53 mm nhưng chiều cao thấp hơn 10 mm. Trục cơ sở 2.589 mm, ngắn hơn tiền nhiệm 11 mm. Tuy nhiên, thế hệ mới của Honda City lại có khoảng để chân rộng rãi hơn đáng kể nhờ hàng ghế sau được bố trí lại. Về mặt thiết kế, Honda City 1.0L Turbo RS hấp dẫn hơn nhiều so với đời trước. Chiếc xe không quá bóng bẩy như Nissan Almera nhưng có sức hút riêng. Honda cho biết khả năng cách âm và giảm độ rung lắc của mẫu xe mới được cải tiến đáng kể. Honda City 1.0L Turbo RS cũng sử dụng vật liệu cách nhiệt polyurethane và lớp cách âm khoang động cơ dày hơn. Bên trong nội thất, bảng điều khiển được thiết kế hoàn toàn mới, có đôi chút tương đồng với Honda Jazz (Honda Fit) thế hệ mới. Màn hình thông tin giải trí trung tâm dạng LCD, cửa điều hòa kiểu đứng, thiết kế vô lăng 3 chấu thế thao, tập trung vào người lái, có tích hợp nút chức năng. Cabin được bố trí gọn gàng và ưa nhìn hơn. Bên cạnh cần số bổ sung thêm nút ECON nhằm tắt/mở chế độ chạy tiết kiệm nhiên liệu, tương tự như trên các mẫu xe đàn anh. Dù là phiên bản hiệu suất, thế nhưng đây vẫn là mẫu sedan hạng B nên trang bị an toàn trên xe vẫn ở mức cơ bản. Tại Thái Lan, xe bắt buộc trang bị tiêu chuẩn ABS, EBD, BA và VSA. Xe đang được giới truyền thông thử nghiệm tại Chiang Mai, Thái Lan, nơi những bức ảnh chi tiết đầu tiên của Honda City 1.0L Turbo RS đầu tiên được chụp. Giá xe Honda City 2020 khởi điểm từ 579.500 baht (18.820 USD - khoảng 435 triệu đồng). Honda City 2020 có 4 biến thể gồm S, V, SV và RS. Video: Honda City 2020 sắp về Việt Nam có gì hay?

